緬甸軍隊首次在仰光部署裝甲車 分析認為軍方已騎虎難下

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸軍隊首次在仰光街頭派駐裝甲車。

緬甸局勢持續升級，軍方派出裝甲車駐守在最大城市仰光，是政變以來首次，當地網絡服務同時再次全面中斷，聯合國官員形容緬甸軍方的做法「等於向人民開戰」。

當地反對政變的民眾周日（2月14日）連續第九天示威，軍方和警察的反應也慢慢升級。其中在北部克欽邦（Kachin），保安部隊成員向示威群眾開槍，未知傷亡情況。

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯（Tom Andrews）在社交網站形容，緬甸近日的夜間搜捕行動、不斷褫奪當地人民權利和派駐軍人進入社區等行為，都顯示軍方越來越焦急，警告軍方將領「將要承擔責任」。

另外，歐盟、美國和英國發表聯合聲明，指民眾針對緬甸「合法政府被推翻」示威，要求保安部隊不要對這些示威者使用暴力。

與緬甸軍方多次接觸的外交官認為，軍方可能真誠地相信自己是在捍衛緬甸的憲制秩序，外界必須以清淅的方式令軍方明白自己的行為不為國際社會接受。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 緬甸軍隊在政變開始後，已經多次派出裝甲車，包括在首都內比都。

最新局勢如何？

仰光周日稍早時有僧侶和工程師發起反對政變的遊行，同一天傍晚軍方就開始在街頭派駐裝甲車。

當地電訊商表示收到當局通知，要求他們在當地時間周一（2月15日）早上一時至九時暫停網絡服務，有國際網絡監察組織指，受措施影響，緬甸的網絡流量只剩下正常的14%。

一名在首都內比都的醫生向BBC透露，保安部隊連日來都在不同民居進行夜間搜查，他又說當地目前每天晚上八時至第二天早上四時實施宵禁，民眾必須留在家中，這讓軍方和警察更容易抓捕目標。

軍方在周六（2月13日）針對七名反對派示威領袖發出拘捕令，又警告當地人不要為躲避抓捕的社運活動人士提供容身之所。軍方在同一天又宣佈廢止許多限制政府權力的法規，讓軍方可以在沒有法庭准許下把被捕人拘留超過24小時，又容許軍方可以沒有法庭准許下搜查私人住所。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸軍方宣佈拘留該國領袖昂山素季，將權力轉移至軍方，並實施為期一年的緊急狀態。

外界關注緬甸局勢下一步發展的同時，BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）分析，同樣是東南亞國家的泰國，給予緬甸軍方一個模仿的對象。

與緬甸一樣，泰國軍方在2014年發動政變，推倒由總理英拉·西那瓦（Yingluck Shinawatra，又譯盈拉、英祿）領導的民選政府。泰國軍方之後修改憲法，包括創立一個完全由軍方掌控的上議院，用以制衡民選的下議院。

泰國軍方同時修改選舉法規，確保英拉倒台前領導的為泰黨（Pheu Thai ）不會在下議院獲得太多議席。軍方又保留任命選舉委員會委員的權力，又對憲法法院法官組成有很大影響力。這些做法，令文人政府處理選舉爭議時，往往作出有利親軍方政黨的決定。

但英拉領導的政府在本國的支持度遠遠不及昂山素季，泰國親軍方的人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）的確比任何反對黨獲得更多選票，黑德認為這是兩國情況其中一個主要分別。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸軍隊總司令敏昂萊目前掌控國家。

接下來會怎樣？

一名派駐緬甸多年的高級外交官向BBC透露，他之前每次與敏昂萊碰面時，對方總是堅持軍方的責任是「保護民主體制」。這名外交官認為，緬甸軍方大槪真的認為自己是在創造一個多黨制度。

「外界必須令他們知道，國際社會不會理解軍方的行動，過去10年得到的國際投資和合作也不會繼續下去。外界必須就此向軍方發出一個不容誤會的訊息。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 昂山素季：「人權鬥士」如何出現在種族滅絶案法庭

緬甸民主化後美國首位駐當地大使米德偉（Derek Mitchell）坦言，美國在影響緬甸局勢沒有太多可以入手的地方，關鍵是因為日本、印度和韓國等美國亞洲盟友在緬甸都有許多投資，它們也同時關注中國在緬甸日益增加的影響力。

「我們不會想要老式的制裁，任何行動都必須針對軍方的特定利益，包括金錢、武器供應、面子等。」

米德偉認為，緬甸軍方最害怕過份依賴中國，因此外界必須令緬甸軍方明白如果它想要在西方陣營和中國之間作出平衡，就必須停止目前的行為。