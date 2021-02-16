唐人街：種族歧視和封鎖隔離中掙扎求生

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年5月，舊金山唐人街

農曆新年通常是全球唐人街生意最繁忙的時期。但在2020年新冠疫情爆發，許多餐館都空無一人。一年過去了，BBC採訪了一些店主，了解他們是如何生存下來的，以及他們下一步會怎麼做。

三和飯館是舊金山唐人街的百年老店，但去年過得很艱難。

新冠病毒迫使全球各地的餐館關門，唐人街受到的打擊尤其嚴重。2019年末，新冠病毒首次出現在中國城市武漢，讓三和這樣的餐館不僅要與恐懼作鬥爭，還要和反亞洲情緒抗爭。

「北灘所有的意大利餐館都很擁擠，然後你穿過隧道去聯合廣場，那些人都在排隊等著進去。然後你開著車在中國城轉一轉，卻發現完全是空的，」三和飯館的合伙人史蒂文·李（Steven Lee）回憶，他描述的是去年初關門令下達前幾周的情況。

「所以我們知道，仇外情緒在影響小企業。為什麼其他地區生意都繁忙，而我們沒有？」

在那之後的12個月，由於生意不好，三和被迫將員工人數從23人裁減到3人。

「食客不來，他們只是害怕，」史蒂文告訴BBC，「我們必須團結起來，告訴人們與病毒鬥爭，而不是與人等事情鬥爭，但這並沒有多大幫助。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2019年，橫濱唐人街

日本最大的唐人街在橫濱，情況更不樂觀。人們不僅避開這些店鋪，去年3月，幾家餐館都收到了含有反華信息的信件。他們在財務上已經陷入了困境：銷售數字下降到通常高峰時期的10%左右。

橫濱市長站出來支持這些店鋪，對媒體稱，他對這些信件「非常憤怒」。

當地人聚集在唐人街周圍，在社交媒體上發佈支持信息，對店主說「堅持下去」，並承諾去他們的店鋪。隨後，關門令來了，這意味著餐館無法營業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月橫濱唐人街

「我知道唐人街的許多店鋪都關門了，這太可怕了，」在澳大利亞墨爾本經營「山東媽媽」的侯英（音譯）告訴BBC， 「有一些供遊客購買紀念品的禮品商店，其中大多數都沒有渡過難關，並且已經倒閉。」

在去年中旬經歷全球最嚴格的封鎖措施後，她的生意也非常艱難。

侯英說，她的收入只有疫情前的50％，因此她轉而製作冷凍餃子，顧客可以在家吃。 幸運的是，他們賣得很好：山東媽媽是這條唐人街唯一賣魚餃的地方。

去年，墨爾本給唐人街的很多店鋪減免了租金。但對侯小姐來說，這已經結束了。

圖像來源，AFP

「如果我們繼續用50%的收入支付全額房租，我們真的要破產了，」她說，他們明年主要的目標是「生存下來」。

在紐約中國城，12 Pell理髮店的創始人卡爾霍（Karho Leung）也想出了吸引顧客的新方法。

「紐約市的唐人街是全球唯一一個永遠不會真正關門的地方。我們聖誕節不關門，新年也不關門，只有少數幾家在中國農曆新年關門。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Chinatown is right in the centre of Melbourne and has hosted numerous events such as this fashion show in 2019

但是去年，就連售賣必需品的商店也在5月關閉了。「這裏變成一座鬼城，真的很可怕，」他說。

到了要重新營業的時候，他想辦法為他的生意做好凖備。他從香港汲取了靈感，加入了分隔板、溫度檢測儀和加濕器，保持空氣新鮮。然後把視頻放到了社交媒體上。

視頻在網上瘋傳，向顧客解釋他們採取了哪些安全措施。

「我們馬上看到顧客迅速增多，這是我們一生中最忙碌的一周，然後下一周就非常安靜了。」卡爾霍意識到，不只是他的店沒有客人。12 Pell位於「理髮師街」，許多其他店的造型師在附近閒逛，沒有顧客服務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年1月紐約唐人街，許多店鋪在找尋方法讓顧客回來

就在那時，他決定為那些在中國城花了45美元的人提供免費理髮服務，只要出示收據就行了。

「我們考慮了我們的情況，我們想，反正沒有人會來。為什麼我們不給每個人一個優惠呢?」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年農曆新年前的紐約唐人街

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 紐約曼哈頓唐人街因疫情遭受重創，經濟衝擊和政治言論讓復甦之路更加充滿挑戰。

「給唐人街送愛心」(Send Chinatown Love)是一個由紐約人組成的組織，它在努力幫助企業創辦網站，創建自己的社交媒體賬戶，還幫助重新設計菜單和標識。

「一切都是在去年的一二月開始的，這是唐人街最賺錢、最喜慶的節日時間。他們的店鋪受到了打擊，損失了大部分生意，」該組織代表帕爾默(Louise Palmer)說。「他們最終在3月以赤字狀態進入封鎖期，這在某種程度上為今年餘下時間開了一個非常糟糕的先例。」

該組織還在社交媒體上宣傳唐人街，希望能幫助增加客流量。在舊金山，步行人數已經在增加。隨著重新引入室外就餐，很多地方都設置了戶外座位，讓顧客可以在室外用餐。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 因為室外用餐，舊金山唐人街正緩慢恢復客流

這給了三和餐館店主希望。

「上周六我去了唐人街，那裏的生意非常火爆，」史蒂文說。「實際上，那裏有很多人了。」

他現在正在等待可以進行室內用餐，這樣人們就可以回到三和了，因為其位置位於山頂，意味著不可能在外面安排座位。他還凖備在舊金山唐人街開40多年來的第一家夜店，他希望這也有助於振興該地區。