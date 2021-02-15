世貿組織總幹事選舉產生 應對新冠衝擊為當務之急

BBC 尼日利亞經濟學家恩戈齊·奧孔約-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）出任WTO總幹事 她是世界貿易歷史上首位執掌這個要職的非洲裔女性 25年世界銀行（World Bank）工作經驗，負責掌控的項目金額達810億美元 兩次出任 尼日利亞財政部長

擁有10個 專業博士學位之外的榮譽學位

數百萬 她擔任國際疫苗聯盟（Gavi）董事會主席期間，全球數百萬兒童獲疫苗接種

150萬推特關注者 来源：BBC， 《卫报》

尼日利亞經濟學家恩戈齊·奧孔約-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala， 又譯奧孔喬-伊韋阿拉）當選世界貿易組織（WTO）總幹事，結束了世貿組織最高崗位持續了半年的「真空」狀態。

奧孔約-伊維拉出任該職，在國際貿易史上留下兩個「第一」：世貿組織第一位非洲裔總幹事，也是第一位女性擔任該職。她將於3月1日正式就職，任期於2025年8月31日結束。

奧孔約-伊維拉不是貿易事務專家，但明言自己對WTO這個國際貿易監管機構有「清楚的認識」。

「我們要從COVID-19大流行造成的災難中全面、迅速地恢復，一個強大的WTO至關重要。我期待與成員國一同制定和實施重振全球經濟發展所需的政策方案。」

她承認WTO面臨諸多挑戰，但強調說，「我們可以共同努力，使WTO變得更強大、更敏捷、更適應當今現實」。

圖像來源，Getty Images

奧孔約-伊維拉畢業於美國的大學，曾兩次擔任尼日利亞財政部長，並短暫擔任過尼日利亞外交部長，參選WTO總幹事職務時擔任國際疫苗聯盟（Gavi）的董事會主席。

她2019年加入美國國籍，職業生涯的大部分時間是在世界銀行（World Bank）擔任經濟學家，最終升任常務副行長一職，基本算是該機構的二號人物，離行長職務僅一步之遙。

和WTO總幹事職務的其他候選人不同，奧孔約-伊維拉是發展經濟學家，此前的職業生涯中與貿易政策細節打交道的經歷不多，但作為尼日利亞財政部長、世界銀行經濟學家、副行長和國際疫苗聯盟主席，她經常要處理國際貿易事務。

她說，貿易在她看來「是一項使命，一種激情」；通過貿易可以讓無數人脫貧，讓落後國家得到發展。

世貿組織第六任總幹事阿澤維多於2020年8月31日離任，提前一年結束任期。繼任遴選程序於2020年6月8日啟動，共有8位候選人獲得正式提名。

圖像來源，Reuters/WTO 圖像加註文字， 恩戈齊·奧孔約-伊維拉（左）和俞明希（右）都是世貿組織總幹事的候選人。

「使命和激情」

同年10月上旬，世貿組織總理事會主席戴維·沃克宣佈，成員經過兩輪磋商後決定，新任總幹事將在尼日利亞候選人恩戈齊·奧孔約·伊維拉和韓國候選人俞明希（Yoo Myung-hee，又譯柳明熙）兩人中產生。

美國前總統特朗普政府曾堅決反對奧孔約-伊維拉擔任WTO總幹事，但她得到世貿組織幾乎所有成員國的支持。

美國新總統拜登就職後，於2月5日宣佈「強烈支持」這位尼日利亞裔候選人。

俞明希同一天宣佈退出競逐。她時任韓國產業通商資源部通商交涉本部長。

和奧孔約-伊維拉一樣，俞明希也畢業於美國的大學，但她是一位貿易專家，職業生涯的大部分時間都在國際貿易領域耕耘。

俞明希說，她出生那年正值韓國加入關稅及貿易總協定，該協定是決定WTO如何運作的關鍵因素。她本人則於1995年世貿組織成立時開始從事貿易相關的工作。