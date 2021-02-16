新冠疫情：古巴自主研發疫苗有望成為抗疫與經濟的救命草

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 古巴研發的疫苗稱為稱為"主權二號"。

位於古巴首都哈瓦那的芬利疫苗研究所（Finlay Institute of Vaccines）的儀器，按世界其他地方的標凖而言算是過時，但古巴正在這個刷了白牆的院子裏所進行研究並自主生產的新冠肺炎疫苗絶對是技術領先的。

這種疫苗稱為「主權二號」，屬於結合疫苗，即是把抗原體與一個載體結合，加強疫苗的穩定程度和有效性。研究所正在凖備為上萬名志願者接種這種疫苗，展開測試。

研究所主任維雷斯（Vicente Vérez Bencomo）形容，疫苗測試首階段的結果令人鼓舞，也十分重要。古巴當局希望全國今年內可以全面接種這種疫苗。維雷斯說，他們希望在今年內生產一億劑「主權二號」疫苗，讓古巴全國人口對新冠肺炎病毒產生抗體。

圖像加註文字， 維雷斯說，他們希望在今年內生產一億劑"主權二號"疫苗。

不依靠美國

古巴的生物科技和免疫學發展已經有30多年歷史，因此生產出自己的疫苗並不是天方夜譚的事，古巴科學家在1980年代已經研發出當地第一種乙型腦膜炎疫苗。

美國當時對古巴實施許多經濟封鎖措施，令古巴無法從美國藥廠購入疫苗的專有配方，時任領導人菲德爾•卡斯特羅（Fidel Castro）於是創立了芬利疫苗研究所，讓古巴研究員在無需美國幫助下，自己研究疫苗。

但即使古巴成功研發出新冠肺炎疫苗，它仍然沒有能力生產一億劑疫苗，必須依賴外國幫助。維雷斯說，他們主要與加拿大和歐洲國家簽訂合作協議，意大利和法國都有派出人員參加研發過程，美國至今沒有參與。

美國前總統特朗普對古巴實施嚴厲制裁，現任總統拜登有望改變政策，但至今仍然沒有參加古巴的新冠肺炎疫苗研發計劃。

泛美衛生組織（Pan-American Health Organisation）也對古巴的疫苗寄予厚望，組織駐古巴代表莫亞（Jose Moya）表示它有全程關注「主權二號」的研發過程，又說組織「從去年八月開始就知道古巴在研究疫苗的可行性」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 古巴的生物科技和免疫學發展已經有30多年歷史。

醫療系統面臨巨大壓力

古巴的新冠肺炎疫情仍然嚴重，當地近來每天新增超過1000宗確診個案，雖然比墨西哥、巴西和美國等鄰國數字低，對當地的醫療系統仍然構成嚴重壓力。

當地去年實施關閉機場等一系統措施，曾經一度穩住疫情，去年七、八月份的確診數字和死亡人數都曾降到極低水平。但之後確診數字又慢慢回升。

莫亞認為古巴的新冠肺炎疫情仍然可以控制，情況與其他國家差不多，因為疫情到了一個水平就要開始重啟經濟，就可能令疫情反彈。

短暫痛楚

當地十分依賴旅遊業，新冠肺炎疫情相關的封鎖措施重創當地人生計，經濟去年收縮約11%。當地人每天都要在售賣糧食的店鋪和超級市場外排隊購買日用品。

當地經濟目前處於冷戰結束以來的低點，這令盡快成功研發疫苗更為迫切。古巴政府近日為了改善經濟推出一系統改革，包括放寬對自僱人士規限、改革貨幣制度等。這些措施長遠來說可能可以改善經濟，但對一些沒有海外親友援助的古巴人來說，短期的生活仍然十分困難。

古巴人性格堅強，靈活變通，讓他們多年來在美國制裁和古巴當局控制下生活，但對許多人來說，連續多月的社區封鎖措施和經濟困難仍然令他們吃不消。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 古巴自主研發的疫苗有望讓當地重啟經濟，同時向海外出口，為國家帶來收入。

一線曙光

古巴首都哈瓦那許多學童現在沒法上學、公司停業，當地也因為疫情實施宵禁，人們一直希望疫苗的研發會傳出好消息。

「主權二號」疫苗因此對古巴人來說算是一個曙光，如果研發成功，它不單可以讓當地早日重啟經濟，把它出口到其他國家更可以為古巴帶來可觀收入。