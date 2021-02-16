非洲埃博拉疫情 本次爆發有多嚴重？

圖像來源，AFP

西非國家幾內亞日前宣佈正經歷埃博拉疫情，該國目前有8例確診病例，3人死亡。這是自4年前西非結束疫情後的再次爆發。

因為平均來說會導致一半感染者死亡， 埃博拉病毒目前被認為是世界上最致命病毒。 它曾導致1萬1千多人死亡。本次疫情從幾內亞東南部的一個社區葬禮上傳播，與2013-2016年爆發疫情的地區相同。

那麼埃博拉的危險性有多大，當地政府和世衛生組織目前正在採取什麼措施控制疫情？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 埃博拉病毒通過人們直接接觸感染人員或者接觸埃博拉死者的血液或體液而傳播。

埃博拉病毒

世界衛生組織認為，埃博拉病毒由野生動物傳染給人類，再通過人與人接觸傳播。

症狀：包括發燒、疲勞、肌肉疼痛、頭痛和喉嚨痛，然後是嘔吐、腹瀉、皮疹，有的還會出現內、外出血的情況（如牙齦出血或糞便帶血)。

潛伏期：從感染病毒到出現症狀的潛伏期為2到21天。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 傳統的社區葬禮是早期的另一重要傳染源。因為屍體被許多人觸摸、清洗和親吻。

埃博拉病毒如何傳播？

埃博拉病毒通過人們直接接觸感染人員或者接觸埃博拉死者的血液或體液（如血液、糞便和嘔吐物）而傳播。

埃博拉患者的身體具有較強傳染性，被埃博拉患者體液污染的物品也具傳染性。醫護人員在治療疑似或死於埃博拉病毒的病人時經常被感染。

傳統的社區葬禮是早期的另一重要傳染源。因為屍體被許多人觸摸、清洗和親吻。

目前疫情如何開始？

目前疫情與幾內亞東南部古埃克（Goueké）鎮的一場葬禮有關。1月底當地一名護士死亡後於2月1日下葬。幾天后參加過葬禮的八人開始出現腹瀉、嘔吐、出血和發燒等症狀。

其中三名患者死亡，其他患者已被隔離，正接受住院治療。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利比里亞和塞拉利昂的一些村莊已進入高度戒備狀態。

政府如何應對？

幾內亞政府已在古埃克設立治療中心，並已下令追蹤感染者蹤跡。同時世衛組織表示，正協調包括分發埃博拉疫苗和提供治療支持等措施。該組織還表示，將與幾內亞鄰國政府合作以提高警惕。

利比里亞和塞拉利昂已進入高度戒備狀態，但尚未發現新案例。利比里亞總統威亞（George Weah） 已下令衛生官員「立即參與與幾內亞接壤的城鎮和村莊的社區工作，並加強防禦埃博拉病毒措施。」剛果民主共和國的衛生官員已確認在該國東部地區新增第四例埃博拉病例。

世衛組織說，為密切關注局勢，還與包括馬里、塞內加爾、和科特迪瓦等該地區的其他國家接觸。

埃博拉病毒是否和之前一樣危險？

埃博拉疾病如果不治療的話，死亡率很高：平均來說會導致一半感染者死亡。在此前爆發的疫情中，死亡率從25%到90%不等。

但世衛組織表示，現在比2013年做好了更充足的凖備。

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）在1月份表示，現在有兩種針對埃博拉病毒的疫苗，全球緊急儲備了50萬支以快速應對未來爆發的疫情。

BBC的非洲編輯哈珀（Mary Harper）說，世衛組織和各國本身也已從此前爆發的疫情總結經驗教訓：「他們很善於追蹤和隔離密切接觸者，所以他們現在比之前凖備得更好。」