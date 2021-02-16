緬甸政變：緬甸城市密支那傳出槍聲 全國網絡封鎖至少8小時

緬甸局勢緊張，城市密支那連日來多次傳出槍聲。緬甸多個城市，包括仰光的街頭都可看見軍人出現。

不過這些軍人的出現，令民眾更想要發聲反對軍事政變， 因為他們認為軍方摧毀了這個國家的民主。