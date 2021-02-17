加拿大等58國倡議反對任意拘押 中國斥「賊喊捉賊」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 康明凱（右）和斯帕弗（左）於2018年底被捕。

加拿大周一（2月15日）發起了一項由58個國家參與的倡議，以阻止一些國家為了外交籌碼而拘押外國公民。加拿大和美國稱，中國和其他一些國家正在採取這種做法。

而中國方面回應說，加拿大的做法是「賊喊捉賊」，企圖搞「麥克風外交」，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

「施加壓力」

路透社報道，各國外長簽署了一份不具約束力的宣言，譴責加拿大外交部長馬克·加諾（Marc Garneau）所指的不可接受的行為。

加諾在電話中稱：「把公民從家人身邊帶走，並將其作為談判的籌碼既不合法也不道德。」

其他宣言簽署國包括日本、英國、澳大利亞以及歐盟幾乎所有成員國。

宣言不針對任何國家。加諾稱，這是為了向那些拘留外國人和其他想這樣做的國家增加外交壓力。但一名加拿大官員表示，此舉是出於對中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮逮捕外國人的擔憂。

在宣言發佈前，中國《環球時報》就引述不具名專家稱，這是一種挑釁中國、考慮不周的攻擊。

《環球時報》引述專家表示，在中國慶祝農曆新年之際發表聲明是一種挑釁中國的行為。中方不會害怕，也不會妥協。加方選擇的外交方式以前從未奏效過，將來也不會有任何效果，加拿大這種行為只會讓其「以最糟糕的方式自食惡果」。

加拿大與中國確實存在此類糾紛。2018年，溫哥華警方逮捕了華為高管孟晚舟，北京隨後拘留了兩名加拿大人。加拿大譴責所謂的「人質外交」，而中國堅稱這兩起案件沒有關聯。

美國也在簽署國列中。上周，美國國務院呼籲釋放兩名加拿大人，並批評中國將脅迫作為一種政治工具。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟引渡訴訟預計仍需持續一段時間。

路透社引述加拿大官員稱，宣言有助於向北京施加壓力。

「我們想讓他們感到一些不舒服，我們想讓他們知道，很多國家認為這種做法不可接受。希望隨著時間推移，這能夠有助於改變人們的行為。」這名加拿大官員稱，鑒於事件敏感，他要求匿名。

去年12月，英國議會外交事務委員會呼籲政府宣佈伊朗任意拘押外國公民是劫持人質。

這項倡議是去年前任加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）發起的。現任加拿大創新部長的商鵬飛說，通過合作，各國可以更好地關注在押人員。

他在電話中說：「他們的自由可能被偷走了，但他們的聲音不會被壓制。」

中國回應

宣佈倡議之際，中國與西方許多國家的關係持續惡化，在貿易、香港問題以及對中國維吾爾族穆斯林問題，紛爭不停。

中國駐加拿大使館發言人周二（16日）回應稱，加拿大的做法完全是混淆是非、別有用心，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孟晚舟事件引發中國和加拿大外交關係緊張。

中國駐加拿大使館發言人稱，孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件，是不折不扣的任意拘押；而加拿大公民康明凱、邁克爾因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴，中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利。

「加方一方面標榜自己『堅持法治』、『反對任意拘押』，另一方面卻充當美方幫兇任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼。這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙！」回應稱。