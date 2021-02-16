史上首富：盛世王朝的繁榮和衰敗

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曼薩·穆薩帶著龐大的隊伍穿過大沙漠前往麥加

2月初，美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）宣佈，公司創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）將於2021年第三季度辭去亞馬遜總裁一職。

現年57歲的貝佐斯1994年從一家網上書店開始做起，一直是亞馬遜公司成長壯大的主心骨和領軍人物。

根據福布斯的億萬富豪榜，貝佐斯已經積累了1962億美元的財富，他多次成為世界富豪榜第一名。儘管特拉斯汽車公司的埃隆·馬斯克幾次將他擠下、但他也幾次重新登上榜首。

但是，貝佐斯絶對算不上人類有史以來最、最富有的人。這份殊榮當屬曼薩·穆薩（Mansa Musa），14世紀時的西非統治者。

美國加利福尼亞大學歷史系助理教授威爾（Rudolph Butch Ware）告訴BBC，有關曼薩·穆薩財富的記錄讀來「令人窒息」，我們幾乎無法想像他到底多富有。

2015年，戴維森（Jacob Davidson）在Money.com網站撰文形容，曼薩·穆薩富有到「無法形容」的地步。

2012年，美國「名人資產網」（Celebrity Net Worth）估算，曼薩·穆薩的財富是4000億美元。但是，經濟史學家一致認為，沒有辦法凖確地計算出他的資產。

曼薩·穆薩不僅很富有，而且很慷慨。大把撒錢，居然險些摧毀一個國家的經濟。

盛世國君——帝國版圖大幅延伸

曼薩·穆薩1280年出生於統治者世家，兄弟曼薩·阿布-巴克爾（Mansa Abu-bakr）是國君，1312年退位去探險。

根據14世紀敘利亞歷史學家阿爾-烏馬利（Shibab al-umari）的記載，阿布-巴克爾對大西洋著了迷，一門心思要搞明白彼岸到底是怎樣。據記載，他率領2000艘船、成千上萬的男人、女人、奴隸出去探險。

他們一去無回。有人猜測他到了南美洲。但是沒有證據證實這一說法。

不管怎麼說吧，曼薩·穆薩繼位成為國君。在他統治下，馬里帝國疆域大幅擴張。他吞併了24個城市，其中包括廷巴克圖（Timbuktu）。

廷巴克圖簡介

廷巴克圖是歷史悠久的馬里古城。曼薩·穆薩統治期間，這個沙漠中的定居點逐步發展成舉世聞名的大都市。對16世紀的穆斯林學者來說，廷巴克圖是西非伊斯蘭教的研習中心；對350年後的歐洲探險家來說，廷巴克圖是天涯海角一片神奇的土地。2013年，廷巴克圖再次成為世人矚目的中心，當時伊斯蘭武裝分子威脅燒燬廷巴克圖圖書館中珍藏的珍貴的歷史手稿。

馬里帝國的疆域橫跨2000英里，從大西洋到今天的尼日爾，塞內加爾、毛里塔尼亞、馬里、布基納法索、尼日爾、贊比亞、幾內亞比紹、幾內亞和科特迪瓦等現代國家的部分領土都在馬里帝國之內。

地大物博，馬里帝國有大量的黃金、鹽。

倫敦大英博物館說，曼薩·穆薩統治期間，馬里帝國的黃金佔舊世界黃金總量的一半。

這全部屬於國王。

非洲藝術研究學者波爾佐克（Kathleen Bickfod Berzock）告訴BBC，當時，黃金和其他商品的主要交易中心也都在曼薩·穆薩統治的帝國之中。通過貿易，他又獲取了更多的財富。

朝聖之旅——一次沒有預算的旅行

圖像加註文字， BBC《世界歷史》紀錄片中描繪的曼薩·穆薩朝聖之旅

雖然地大物博、黃金滾滾，但是，當時的馬里帝國仍鮮為人知，後來名聲大振，也要歸功於曼薩·穆薩。

曼薩·穆薩是虔誠的穆斯林，他決定穿越撒哈拉沙漠和埃及，去麥加朝聖。

這是一場沒有預算的旅行。

據說，他率領6萬人離開馬里。車隊不僅包括整個皇室，還帶著官員、士兵、唱史官、商人、趕駱駝的，12000名奴隸，還有一群群山羊、綿羊——沿途殺了好吃肉。

據說他的朝聖車隊一眼看不到頭。換種說法，這豈止是車隊，簡直就像是一座在沙漠中移動的城市。

上到城市居民，下到奴隸，人人都手持黃金、身穿上好的波斯絲綢。一百頭駱駝，每頭載著數百磅純金。

車隊浩浩蕩蕩，場面非常壯觀。

到了開羅，總算有了炫富的機會。接下來發生的事，更加可圈可點。

經濟衰退——撒幣引發通貨膨脹

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 麥加之旅讓世人認識了馬里帝國和曼薩·穆薩

曼薩·穆薩給埃及人留下了深刻的印象。他離開之後12年，阿爾-烏馬利訪問埃及，仍然聽到開羅人對曼薩·穆薩讚不絶口。

曼薩·穆薩在開羅3個月期間，大把撒金，真正意義上的撒金。送出去的黃金太多了，導致黃金價格跌至10年來的最低點，這給埃及經濟帶來沉重打擊。

美國技術公司SmartAsset.com估計，由於黃金貶值，曼薩·穆薩的朝聖之旅給整個中東造成15億美元的經濟損失。

歸途中，曼薩·穆薩再次經過埃及。有人說，他試圖通過回收市場上流通的部分黃金、幫助埃及回復經濟。據說，他從放貸人手裏借了大筆大筆的黃金高利貸；還有人說，他太大方了，以至於用盡了黃金。

倫敦亞非學院學者杜蘭（Lucy Duran）說，唱史官對曼薩·穆薩很不滿意，「他一路上把大量黃金拱手送人，藝人不願給他唱讚歌。他們認為，曼薩·穆薩把寶貴的資源浪費在別的國家。」

史上最富有的10大富豪身家排行榜：

曼薩·穆薩（1280-1337，馬里帝國國王），無法形容

奧古斯都·凱撒（公元前63年到公元後14年，羅馬皇帝），4.6萬億美元

趙頊（1048-1085，中國的宋神宗），無法估算

阿克巴一世（1542-1605，印度莫臥兒王朝帝王），無法估算

安德魯·卡內基（1835-1919，蘇格蘭-美國工業家），3720億美元

約翰·戴維森·洛克菲勒（1839-1937，美國實業家），3410億美元

尼古拉·亞歷山德羅維奇·羅曼諾夫（1868-1918，俄國沙皇），3000億美元

奧斯曼·阿里·汗（1886-1967，印度海德拉巴「末代國王」），2300億美元

征服者威廉（1028-1087），身家2295億美元

穆阿邁爾·卡扎菲（1942-2011，利比亞領導人），2000億美元

來源：money.com網站，名人身家

百花齊放——西非教育的先驅

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1327年曼薩·穆薩下令修建著名的津加裏貝爾清真寺

毫無疑問，曼薩·穆薩朝聖之旅花費、或者說浪費了大桶大桶的黃金，但是，他的闊綽和大方也抓住了世界的眼球。

曼薩·穆薩不僅讓馬里帝國、也讓他本人登上了世界版圖，真的上了地圖。《加泰隆尼亞地圖集》（Catalan Atlas）顯示，曼薩·穆薩手握黃金，坐在廷巴克圖之巔的黃金寶座上。

《加泰隆尼亞地圖集》1375年繪製完成，因其內容翔實、繪製精美、流傳廣泛，曾被譽為「中世紀最好的一幅世界地圖」。

以後，廷巴克圖成了非洲的「理想黃金國」，誘惑著來自世界各地的人。

19世紀時，廷巴克圖在世人眼中依然充滿神奇魅力，是天涯海角那個失落的黃金帝國。

廷巴克圖也是歐洲淘金者、探險家的夢想樂土。這一切，在很大程度上都要歸功於500年前曼薩·穆薩的作為。

曼薩·穆薩從麥加帶回了幾名伊斯蘭教學者，其中包括先知穆罕默德的後裔。安達盧西亞詩人、建築師薩赫利（Abu Es Haq es Saheli）也一同來了馬里。很多人認為，舉世聞名的廷巴克圖津加裏貝爾大清真寺（Djinguereber）就是薩赫利設計的。

有資料稱，曼薩·穆薩付給薩赫利200公斤黃金。換算成今天的錢，大約是820萬美元。

除了鼓勵藝術和建築的百花齊放，曼薩·穆薩還資助文學創作、開辦學校、圖書館、修建清真寺。廷巴克圖迅速成為教育中心，來自世界各地的人到這裏來留學、進修。

王朝覆滅——歷史由勝者寫成

圖像加註文字， 曾經輝煌的廷巴克圖

現在，曼薩·穆薩這位富有的國王仍然經常被人稱為西非教育的先驅。但在西非以外其他地區，他的故事、他的王國並不廣為人知。

如同英國前首相丘吉爾曾經說過的那樣，「歷史是勝利者書寫的。」

1337年曼薩穆薩去世，享年57歲。

正所謂創業容易守業難，曼薩·穆薩的兒子們繼承了他打下的一片江山，但卻沒能維持住帝國的統一。幾個小邦國先後獨立，馬里帝國日漸衰落。

再後來，歐洲人來了，給馬里帝國的「棺材釘上了最後一枚釘子」。

有學者說，中世紀歷史被廣泛視為西方歷史，這就是曼薩·穆薩的帝國鮮為人知的原因。

威爾告訴BBC，曼薩·穆薩統治時期，馬里帝國處於盛世巔峰，是軍事、經濟強國，實力遠遠超過200年後。

「如果那時候來了一大批西方人的話，後面的歷史，可能就很不一樣了。」