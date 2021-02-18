脫北者抵達韓國後會發生什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抵達南方的民主社會後脫北者的漫漫長路才剛開始。

對金智英（Kim Ji-young音譯）來說，31歲時從朝鮮艱難逃亡到韓國「就像一場夢」。

但2013年3月，她與母親和三個堂兄妹一起抵達繁榮的南方，喜悅之情很快就被艱難的適應期取代。每天都有新挑戰，一家人誰也不認識。「有很多文化差異......我們不得不重新開始，」她說。

金智英是數千名成功逃離獨裁統治的脫北者之一。但對那些逃難者來說，他們在南方的重新安頓僅僅是個開始。

許多人必須學習高科技、民主社會的基本生活知識，例如學習從使用銀行卡到了解代議制政府如何運作。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 脫北者講述他們在朝鮮的生活

他們到達韓國後會發生什麼？

起初的一段時間，脫北者要被韓國情報部門調查以及向情報部門匯報。

「自由朝鮮」的韓國國家主任樸石吉（Sokeel Park）說：「隨後三個月時間在一個名為『統一院』（Hanawon）的學校學習和生活，這是一個由韓國政府管理的重新安置教育設施。」

「他們在這裏學習關於韓國社會的各種知識：如何使用ATM機和韓國的現代交通基礎設施以及如何找工作。他們學習關於韓國公民身份、民主和（社會）差異的各種知識。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在"統一院"安置中心的小孩。

還有一些社區中心為重新安置的難民提供資源。他們往往把重點放在這一時期，以幫助脫北者開設手機和銀行賬戶以及熟悉當地社區。

從「統一院」結束學習後，脫北者得到分配的公租房。金智英只帶了一箱食物來維持最初幾天的生活，裏面有拉麵、米、油和調味品。輔導員或已安頓的脫北者會幫忙打掃房間並提供額外支持。

「他們必須過自己的生活，」她說。

誰來照顧他們？

在韓國定居的朝鮮人會被指派一名警察監視。樸石吉說：「你可以把它看作是被分配給一個當地的友好人士，他時不時檢查和問侯他們。」

「有時他們會成為朋友 。他們通常是年長警官，更像是父親的形象。他們的作用是檢查：幾乎就像一種社會服務。」

這些官員有時與機構或教會合作。

樸石吉說，在心理健康支持方面，有一些諮詢服務，但這是一個需要改進的領域。2019年，當脫北者韓成玉（Han Sung-ok）和兒子被發現死在首爾的一間公寓裏時，這個問題被置於聚光燈下。媒體報道他們是餓死的。鄰居們形容她心神不寧，焦慮不安。

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許多脫北者會遭受極度創傷，但不太可能尋求幫助，也不知道到哪裏去找尋幫助。根據對在韓國的朝鮮難民的調查，約15%的人承認有自殺念頭，這比韓國的平均水平高10%。

「心理健康需要社會變革和意識的提高，這樣人們才能意識到這些事情並尋求幫助，認為尋求幫助是正常的。」他說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 帶著囚犯偷渡圖們江的獄警——一個前所未聞的朝鮮人逃亡故事。

朝鮮分析家費特蒂茨基（Fyodor Tertitsky）說，對於脫北者來說，在韓國的生活可能是孤立的，這不僅僅是因為他們進入了一個完全不同的社會。他們被許多人視為「異類」。

「不能回家，因為他們被看作叛徒，他們被切斷與家人或朋友和周圍環境的聯繫，」費特蒂茨基說。「如果是（被迫）逃離，這是創傷性經歷。」

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他們的職業選擇是什麼？

到達南方後找工作是困難的。

「朝鮮和韓國的教育完全不同，朝鮮人在韓國能做的工作很少，」金智英說，「這很難，因為脫北者從未聽過兼職，也從來沒有自己找過工作。她們在面試中常常被忽視。」

她說，年輕女性通常在餐館裏端菜，隨年齡增長，會轉型做廚房助理。男性通常有包裝網上購物訂單或建築行業的工作。

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如果朝鮮脫北者找工作和在一份工作上做久一些以獲取相關技能，會得到激勵。韓國企業也會給予僱用脫北者的僱主獎勵。

對於那些想繼續深造的人，韓國提供補貼。脫北者不用支付大學本科學位的費用，35歲以下的人還可以免費上研究生。此外韓國還提供各種獎學金。

脫北者的例如電腦學習等花銷還可以獲得福利補貼。

圖像來源，金成民 圖像加註文字， 1996年離開朝鮮的脫北者金成民很感激當時的教育機會。

1996年離開朝鮮的脫北者金成民（Kim Seong-min）很感激當時的教育機會。他先給一個叔叔當清潔工和門衛，後來獲得創意寫作的研究生學位。這為其進入韓國廣播公司（KBS）打開大門，他在那裏成為電視劇編劇。

2004年他加入主要由脫北者經營的自由朝鮮電台（Free North Korea Radio），這個電台對朝鮮廣播對政府和領導層的批評。

脫北者的孩子們是如何生活的呢？

他們要麼就讀於當地的韓國學校，要麼就讀於專門針對朝鮮兒童的學校。

費特蒂茨基說，在後者的學校裏，學生們「周圍都是來自單一背景的孩子」，「這不是最好的地方，因為你接受的教育有限，你沒有接觸到韓國社會。從另一個角度來說，如果去韓國學校，孩子們會很殘酷。他們會看不起你，要追上他們並不容易。這不是最愉快的地方。」