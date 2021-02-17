極寒天氣橫掃美國南部，得州數百萬人遭遇大停電

圖像來源，Getty Images

橫掃美國南部州份的極寒天氣至今已致21人死亡，數百萬人無電力供應。

極端天氣在得克薩斯州、路易斯安那州、肯塔基州、北卡羅來納州、密蘇里等地造成人員傷亡事故，其中包括因道路冰凍而發生的交通事故，還有以發動的車輛或室內發電機來取暖而造成的一氧化碳中毒事件。

由於電力系統過載，得克薩斯州出現大範圍停電。該州的氣溫一度跌至華氏0度（攝氏零下18度），是超過30年來的最低氣溫。

當地冬天氣溫通常十分溫和，如今冰天雪地的場景讓居民嘖嘖稱奇，但隨之而來的是生活的極大不便。罕見的低溫讓數百萬居民措手不及，家中出現斷電斷水的情況。

一個名為普林斯（Chris Prince）的推特用戶寫道：「我在得州休斯頓，冷得快死了。沒有電，沒有暖氣，沒有水。我有四個小孩。為什麼現在會發生這樣的事？」

還有推特網友寫道，有得州居民「在壁爐裏燒家具」來取暖。

得州的房屋大多無法應對寒冷天氣，在供熱系統發生故障後，室內溫度會迅速降溫。沒有安裝禦寒材料的水管也會因冰凍而破裂，導致出現斷水情況。

圖像來源，EPA

約有四百萬得州居民目前沒有電力供應，州長雅培（Greg Abbott）形容斷電情況「不可接受」。

理論上得州目前是各區域輪流供電，但大量居民反映他們超過一日未有通電。

得州中部居民哈里斯頓（Chuck Hairston ）對BBC表示，家中已連續31小時未有電力供應，他與家人只好把家中能找到的毯子和枕頭都疊在身上，在壁爐旁邊睡覺。而附近的酒店要麼被訂滿，或是也沒有電力供應。

總統拜登已宣佈得州進入緊急狀態。

圖像來源，Reuters

為什麼得州突然出現罕見寒潮？

得州達拉斯近日最高氣溫是華氏14度（攝氏零下10度），而往常此時的最高氣溫應該在華氏59度（攝氏15度）左右。

為什麼這個溫暖的州份如今突然有寒潮來襲？

根據美國國家氣象局的解釋，這是因為一道源自美加邊境的「北極冷鋒」過境，帶來大量雨雪和極寒氣溫。

通常這類的冷鋒會被一系列的低氣壓氣旋影響，停留在北極地區。但這一回，一個冷鋒從加拿大移動到美國，蔓延到中部與南部各州份。