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BBC調查發視訊交友網站Omegle成為兒童色情的狩獵場
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BBC調查發視訊交友網站Omegle成為兒童色情的狩獵場
59 分钟前
視訊交友網站Omegle近期在英美等地變得非常受歡迎。 不過， 不少用戶投訴，網站欠缺監管，成為了兒童色情的狩獵場，BBC記者試過登錄網站，發現無數色情內容。
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