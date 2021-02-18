臉書禁止澳洲用戶分享新聞網站連結 科技巨頭分享營利爭議升溫

臉書形容公司"以沉重的心情"禁止澳洲用戶分享新聞資訊。

圖像來源，Reuters

圖像加註文字，

臉書形容公司"以沉重的心情"禁止澳洲用戶分享新聞資訊。

澳洲政府早前建議立法，強制大型網絡企業與當地新聞機構分享版稅，爭議近日升溫。其中一家被影響的科技公司臉書（Facebook）突然推出新措施，令澳洲用戶無法轉貼主要新聞機構的網站連結。

新措施在周四（2月18日）實施，該國用戶無法瀏覽本地和國際新聞機構的臉書專頁，而當地媒體的臉書專頁也被清空。一些屬於政府部門的專頁也一度被封鎖，但臉書之後已經解除封鎖。

澳洲政府形容臉書的做法會影響自身的公信力，通訊部長保羅·弗萊切（Paul Fletcher）接受國營澳洲廣播公司（ABC）的訪問時指出，臉書必須「小心考慮它這種做法對自身公信力和公司形象的影響」。

另一家同樣將會受新措施影響的科技公司谷歌，早前一度威脅如果澳洲政府繼續推行立法將會撤出該國，但之後改變立場，宣佈與當地一些傳媒機構達成版權費協議。

圖像來源，Facebook

圖像加註文字，

一些屬於政府部門的專頁也一度被封鎖，但臉書之後已經解除封鎖。

澳洲政府在推行立法建議時指出，科技公司應該給新聞機構付出「合理」價錢，才可在自身的平台轉載這些機構的新聞，又指新聞業處處受敵，而媒體業是否強大與維繫民主體制息息相關，因此需要為新聞業尋求財政支持。

政府數據稱，自2005年至今，澳洲印刷媒體的廣告收益下跌75%，近期已有多家媒體機構倒閉或裁員。

但臉書批評澳洲政府的立法建議令它面臨艱難抉擇：一是嘗試接受一個無視現實的法律，一是禁止澳洲用戶在臉書分享新聞資訊。臉書最終在網站上公布決定：「我們以沉重的心情選擇後者。」

臉書又指去年透過給讀者轉載新聞機構的內容，讓這些新聞機構賺取約4億澳元（約合3.1億美元），但臉書本身「透過新聞資訊賺取的金錢很少」。

臉書在澳洲的高管伊斯頓（William Easton）形容，澳洲政府的立法建議相等於「就一些臉書沒有使用或要求的內容懲罰它」。

圖像來源，Reuters

圖像加註文字，

澳洲民眾主要透過臉書接收最新的新冠肺炎疫情資訊，臉書的做法令當地人感到感到不滿。

澳洲民眾對臉書的做法大多感到不滿，因為許多用戶主要透過臉書接收最新的新冠肺炎疫情資訊，而且臉書現在封鎖許多具權威性的新聞資料，讓虛假失實的資訊充斥網絡。

悉尼居民弗思（Peter Firth）接受BBC訪問時指出，讓臉書控制著大眾可以接收哪些資訊，這讓他感到十分受限。另一名居民馬雪爾（Amelia Marshall）就說，臉書選擇在新冠肺炎疫情期間作這個決定令她感到難以置信，又說她已經刪除自己的臉書帳戶，形容自己「早就應該這樣做」。

人權組織國際特赦澳洲主任皮爾遜（Elaine Pearson）指臉書的做法是資訊審查，形容事情的發展「十分危險」。

圖像來源，Reuters

圖像加註文字，

谷歌一度警告如果澳洲政府通過有關法律，該公司就會關閉當地搜索引擎服務，但之後改變立場。

谷歌立場軟化

澳洲政府最初在去年七月推出這次立法建議，引起谷歌和臉書不滿。但建議獲執政和反對黨普遍支持，已經獲眾議院通過，稍後將提交參議院繼續辯論。

谷歌早前與臉書一樣強烈反對澳洲政府的立法建議，但之後改變立場，宣已經與默多克（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）達成三年的協議，兩家公司將會合作建立一個訂閲平台、分享廣告收益，也會在谷歌旗下的視頻網站YouTube投放更多製作視像新聞的資源。

新聞集團是澳洲其中一家最大型的傳媒公司，旗下報章包括澳洲人報（The Australian）、每日電訊報（Daily Telegraph）等，也是澳洲天空電視台（Sky News Australia）的擁有人。

另外據報，谷歌也已經與其他澳洲媒體機構達成類似協議，包括與九號電視網的母公司九號娛樂（Nine Entertainment ）簽訂價值3000萬澳元的合同。

谷歌在澳洲網絡有十分重要的地位，但缺乏來自市場的競爭。澳洲監管機構競爭和消費者委員會（ACCC）最初在2018年發表報告，批評科技公司與媒體公司在網絡廣告市場存在不公平競爭，建議政府就此採取行動。

BBC北美科技事務記者克萊頓（James Clayton）分析

澳洲並不是臉書一個大市場，臉書又說它在澳洲的利潤微薄，那麼為什麼它這樣在意澳洲政府的立法建議？

臉書的表態更多地還是與原則有關其他國家正在密切留意澳洲政府的立法過程，加拿大以至歐盟都有可能仿效澳洲的做法，這是臉書想避免的事情。

其實，臉書現在已經與某些國家的媒體公司有簽訂合作付費協議，例如英國，但它想要的是取得這個議題的話語權。

臉書的高管不想政府介入，甚至讓政府告訴臉書它要轉載新聞的話要付多少錢，因此它決定要讓各地政府知道，如果它們要跟科技巨頭對著幹就要凖備付出代價。

但這樣做有可能會引來嚴重反效果，臉書在澳洲的舉動已經引起批評，被形容是不民主、甚至是極權的做法。