臉書禁止澳洲用戶分享新聞網站連結 科技巨頭分享營利爭議升溫

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 臉書形容公司"以沉重的心情"禁止澳洲用戶分享新聞資訊。

澳洲政府早前建議立法，強制大型網絡企業與當地新聞機構分享版稅，爭議近日升溫。其中一家被影響的科技公司臉書（Facebook）突然推出新措施，令澳洲用戶無法轉貼主要新聞機構的網站連結。

新措施在周四（2月18日）實施，該國用戶無法瀏覽本地和國際新聞機構的臉書專頁，而當地媒體的臉書專頁也被清空。一些屬於政府部門的專頁也一度被封鎖，但臉書之後已經解除封鎖。

澳洲政府形容臉書的做法會影響自身的公信力，通訊部長保羅·弗萊切（Paul Fletcher）接受國營澳洲廣播公司（ABC）的訪問時指出，臉書必須「小心考慮它這種做法對自身公信力和公司形象的影響」。

另一家同樣將會受新措施影響的科技公司谷歌，早前一度威脅如果澳洲政府繼續推行立法將會撤出該國，但之後改變立場，宣佈與當地一些傳媒機構達成版權費協議。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 一些屬於政府部門的專頁也一度被封鎖，但臉書之後已經解除封鎖。

澳洲政府在推行立法建議時指出，科技公司應該給新聞機構付出「合理」價錢，才可在自身的平台轉載這些機構的新聞，又指新聞業處處受敵，而媒體業是否強大與維繫民主體制息息相關，因此需要為新聞業尋求財政支持。

政府數據稱，自2005年至今，澳洲印刷媒體的廣告收益下跌75%，近期已有多家媒體機構倒閉或裁員。

但臉書批評澳洲政府的立法建議令它面臨艱難抉擇：一是嘗試接受一個無視現實的法律，一是禁止澳洲用戶在臉書分享新聞資訊。臉書最終在網站上公布決定：「我們以沉重的心情選擇後者。」

臉書又指去年透過給讀者轉載新聞機構的內容，讓這些新聞機構賺取約4億澳元（約合3.1億美元），但臉書本身「透過新聞資訊賺取的金錢很少」。

臉書在澳洲的高管伊斯頓（William Easton）形容，澳洲政府的立法建議相等於「就一些臉書沒有使用或要求的內容懲罰它」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳洲民眾主要透過臉書接收最新的新冠肺炎疫情資訊，臉書的做法令當地人感到感到不滿。

澳洲民眾對臉書的做法大多感到不滿，因為許多用戶主要透過臉書接收最新的新冠肺炎疫情資訊，而且臉書現在封鎖許多具權威性的新聞資料，讓虛假失實的資訊充斥網絡。

悉尼居民弗思（Peter Firth）接受BBC訪問時指出，讓臉書控制著大眾可以接收哪些資訊，這讓他感到十分受限。另一名居民馬雪爾（Amelia Marshall）就說，臉書選擇在新冠肺炎疫情期間作這個決定令她感到難以置信，又說她已經刪除自己的臉書帳戶，形容自己「早就應該這樣做」。

人權組織國際特赦澳洲主任皮爾遜（Elaine Pearson）指臉書的做法是資訊審查，形容事情的發展「十分危險」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 谷歌一度警告如果澳洲政府通過有關法律，該公司就會關閉當地搜索引擎服務，但之後改變立場。

谷歌立場軟化

澳洲政府最初在去年七月推出這次立法建議，引起谷歌和臉書不滿。但建議獲執政和反對黨普遍支持，已經獲眾議院通過，稍後將提交參議院繼續辯論。

谷歌早前與臉書一樣強烈反對澳洲政府的立法建議，但之後改變立場，宣已經與默多克（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）達成三年的協議，兩家公司將會合作建立一個訂閲平台、分享廣告收益，也會在谷歌旗下的視頻網站YouTube投放更多製作視像新聞的資源。

新聞集團是澳洲其中一家最大型的傳媒公司，旗下報章包括澳洲人報（The Australian）、每日電訊報（Daily Telegraph）等，也是澳洲天空電視台（Sky News Australia）的擁有人。

另外據報，谷歌也已經與其他澳洲媒體機構達成類似協議，包括與九號電視網的母公司九號娛樂（Nine Entertainment ）簽訂價值3000萬澳元的合同。

谷歌在澳洲網絡有十分重要的地位，但缺乏來自市場的競爭。澳洲監管機構競爭和消費者委員會（ACCC）最初在2018年發表報告，批評科技公司與媒體公司在網絡廣告市場存在不公平競爭，建議政府就此採取行動。

BBC北美科技事務記者克萊頓（James Clayton）分析

澳洲並不是臉書一個大市場，臉書又說它在澳洲的利潤微薄，那麼為什麼它這樣在意澳洲政府的立法建議？

臉書的表態更多地還是與原則有關。其他國家正在密切留意澳洲政府的立法過程，加拿大以至歐盟都有可能仿效澳洲的做法，這是臉書想避免的事情。

其實，臉書現在已經與某些國家的媒體公司有簽訂合作付費協議，例如英國，但它想要的是取得這個議題的話語權。

臉書的高管不想政府介入，甚至讓政府告訴臉書它要轉載新聞的話要付多少錢，因此它決定要讓各地政府知道，如果它們要跟科技巨頭對著幹就要凖備付出代價。