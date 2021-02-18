美國起訴三名朝鮮人意圖盜竊13億美元

圖像來源，DoJ 圖像加註文字， 金日（Kim Il）、樸鎮赫（Park Jin Hyok）和全昌赫（Jon Chang Hyok）

三名朝鮮人在美國被起訴，罪名是謀劃從世界多地的銀行及企業盜竊和勒索超過13億美元（9.4億英鎊）。

三人還被指控惡意使用加密貨幣；他們目前未被扣留。

另有一名加裔美國公民亦被以洗錢罪起訴。

這數名男子被指參與了2017年的「Wannacry」網絡黑客攻擊。該次攻擊令英國衛生服務電腦系統出現全國性癱瘓。

美國掌管國家安全事務的助理司法部長約翰·德默斯（John Demers）在宣佈起訴時表示，朝鮮「已經變成一個有旗幟的犯罪集團」。

其中一名被告樸鎮赫（Park Jin Hyok）兩年前曾因參與2014年入侵索尼影視娛樂公司（Sony Entertainment Pictures）的網絡攻擊而被起訴。

樸鎮赫、全昌赫（Jon Chang Hyok）以及金日（Kim Il）三人被控密謀犯罪、謀劃電訊詐騙和銀行詐騙。

美國司法部表示，被告人是為朝鮮的軍事情報機構偵察總局（Reconnaissance General Bureau）工作。

「朝鮮的特勤人員通過鍵盤而不是槍來盜取加密貨幣的數字錢包，而不再是次一大筆的再多，他們是世界前列的銀行大盜，」德默斯說。

外界相信三名男子均身在朝鮮，該國不向美國引渡其公民。

另一名被起訴的加裔美國人是來自安大略省密西沙加的37歲男子加萊布·阿勞馬利（Ghaleb Alaumary）。在另一宗在周三（2月17日）宣佈的案件中，他被指是這一團伙中負責洗錢的人。官員表示，他已經同意認罪。

充滿諷刺性的消息來源

外界相信，該次網絡攻擊一開始的動機是索尼影視娛樂公司在2014年出品的電影《刺殺金正恩》（The Interview）。

該部黑色諷刺喜劇由塞斯·羅根（Seth Rogen）和詹姆斯·法蘭科（James Franco）主演，對朝鮮領導人金正恩極盡嘲諷，而且故事是圍繞一場虛構的刺殺行動。

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外界還相信，案中的數名男子亦參與了2017年那次「WannaCry 2.0」的勒索軟件攻擊。

那一次攻擊短暫地令英國國民保健署（NHS）的電腦系統癱瘓，並影響全世界超過150個國家。

約有40個英國國民保健署的機構和一些醫療運作受到影響，有手術及預約被取消。

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分析

BBC網絡事務記者喬·泰迪（Joe Tidy）

各國政府選擇通過網絡攻擊來獲取利益，普遍的原因主要有三個：暗中監察彼此；盜取知識產權；或者玩政治。

這次起訴進一步證實了朝鮮正在逆勢而行的說法。這個在政治上被孤立的國家實際上更想要賺錢。

就像助理司法部長所說的，朝鮮黑客是「世界前列的銀行大盜」。

在所有主要的網絡勢力當中，朝鮮已經一次又一次利用它不容忽視的網絡入侵能力來支撐起該國疲弱的經濟。

而且還頗為奏效——在這幾次的黑客入侵當中就已經涉及超過10億美元的銀行款項。

雖然其他國家是通過黑客來製造混亂和政治噪音，但是朝鮮似乎是樂意不聲張地繼續撈錢。

被起訴的三名朝鮮男子還策劃了一些以美國防務和能源承包商為目標的行動。在此當中，美國國務院和五角大樓有官員被誘導洩漏了他們的身份認證，讓黑客能夠進入他們的電腦。