新冠疫情下上升的自殺率：日本在為世界敲響警鐘嗎？

傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes ）

BBC駐東京記者

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日本比世界上任何地方都能更快、更凖確地報告自殺事件。與大多數國家不同的是，這裏每個月月底統計自殺人數。在新冠大流行期間，這些數字透露令人不安的故事。

2020年日本的自殺率11年來首次上升。最令人驚訝的是，雖然男性自殺人數略有下降，但女性自殺率卻猛增近15%。

在2020年10月份這一個月裏，日本女性自殺率與去年同期相比驟升70%以上。

這到底是怎麼回事？為什麼新冠大流行對女性的打擊似乎比男性嚴重得多？

警告：故事可能包含令人不適內容。

與一位多次試圖自殺的年輕女性面對面交流是一次令人不安的經歷。它讓我對那些從事預防自殺工作的人產生新敬意。

我正坐在橫濱紅燈區的一個步行中心，該中心由一個名為「邦德計劃 」（ Bond Project）的預防自殺慈善機構經營。桌子對面是一位留著波波頭的19歲女性。她一動不動地坐著。

圖像加註文字， 立花淳希望"邦德計劃"能為女性提供幫助。

靜靜地，沒有任何情緒，她開始講她的故事。她說，一切從15歲開始，彼時哥哥用暴力虐待她。最後她離家出走，但這並沒有結束痛苦和孤獨。

結束生命似乎是唯一的出路。

「大約從去年這個時候開始，我已多次進出醫院。」她告訴我，「我多次想自殺，但都沒能成功，所以現在我已放棄嘗試自殺。」

「邦德計劃」的干預阻止了她。他們為她找到安全住處，並開始給她進行強化輔導。立花淳（Jun Tachibana）是「邦德計劃」的創始人。她是位40多歲的堅強女性，有著不懈的樂觀精神。

「當女孩遇到真正的麻煩和痛苦時，她們真的不知道該怎麼做。」她說，「我們凖備好傾聽她們，告訴她們『我們和你們在一起』。」立花淳說，新冠疫情似乎在把那些已經很脆弱的人推向邊緣。她描述了近幾月員工收到的一些令人痛苦的電話。

「我們聽到很多人說『我想死』和『我沒有地方可去』，」她說。

「他們說『太痛苦了，我很孤獨，我想消失』。」

對於那些遭受身體或性虐待的人來說，新冠疫情讓情況變得更加糟糕。

「前幾天和我聊天的一個女孩說，她正受父親的性騷擾，」立花淳告訴我，「由於新冠疫情，她的父親不怎麼工作，所以經常在家，她無法逃避他」。

一個 「不同尋常」的模式

如果你看看日本以往的危機時期，比如2008年的銀行危機，或者90年代初日本股市和房地產泡沫的崩潰，受影響的主要是中年男性。彼時男性自殺率出現大的飆升。

但新冠疫情不同，它影響的是年輕人，尤其是年輕女性。原因很複雜。

日本曾經是發達國家中自殺率最高的國家。過去十年它取得巨大成功將自殺率降低三分之一左右。

圖像加註文字， 上田美智子教授認為新冠大流行期間，日本女性的自殺趨勢「不同尋常「。

上田美智子（Michiko Ueda） 教授是日本著名的自殺問題專家。她告訴我，目睹過去幾個月的急劇逆轉很令人震驚。「這種女性自殺的模式非常非常不尋常，」她告訴我。

「在此領域的研究職業生涯中，我從未見過這麼多的增加。受新冠疫情衝擊最大的行業是由女性員工組成的行業，比如旅遊和零售業以及食品行業。」

日本獨居的單身女性大量增加。許多人選擇單身，而不是然後需要傳統性別角色的婚姻。上田美智子教授說，年輕女性從事所謂的不穩定工作的可能性也大大增加。

「很多女性都不結婚了，」她說。「她們必須養活自己，而且她們沒有固定的工作。所以當危機發生時，她們當然會受到非常非常大的打擊。在過去的8個月裏，非長期工作人員中的失業人數就是如此，（數量）非常多。」

有一個月真的很突出。去年10月，有879名女性自殺。這比2019年同期高出70%以上。

報紙頭條敲響警鐘。有人將10月份男女自殺的總人數（2199人）與日本截至當時因新冠病毒死亡的總人數（2087人）進行比較。

特別奇怪的事情發生了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本著名當紅女演員竹內結子（Yuko Takeuchi）被發現死在家中, 年僅40歲

去年9月27日，日本著名當紅女演員竹內結子（Yuko Takeuchi）被發現死在家中。後來報道稱她是自殺。

清水康之（Yasuyuki Shimizu） 曾是一名記者，現在經營一家致力於解決日本自殺問題的非營利組織（NPO），

「從名人自殺的消息被報道出來的那一天起，自殺人數就會增加，這種狀態會持續10天左右。」他說，「從數據中我們可以看到，9月27日女星的自殺導致接下來的10天內多了207名女性自殺者。」

如果看一下與竹內結子同齡女性的自殺數據，統計結果更加明顯。「在所有年齡段中，40多歲的女性受影響最大，」清水先生說。「對於這個群體來說，它（自殺率）增加了一倍多。」

其他專家也認為，名人自殺與隨後幾天自殺率立即上升有非常密切的聯繫。

名人現象

這種現象並非日本獨有，這也是報道自殺事件如此困難的原因之一。名人自殺後，媒體、社交媒體上討論得越多，對其他弱勢人群的影響就越大。

麥蘇娜（Mai Suganuma音譯）是NPO的研究人員之一。她自己也是自殺的受害者。十幾歲的時候，她的父親自殺去世。現在她為其他自殺者家庭提供幫助和支持。

就像新冠疫情讓親屬們無法為那些死於病毒的人感到悲傷一樣，它也讓自殺者家屬的生活變得更加艱難。

「當我和家屬交談時，他們有非常強烈的無法挽救親人的感受，這往往導致他們自責。」 麥蘇娜告訴我。「我也因為沒能救出父親而自責。現在他們被告知必須留在家裏。我擔心內疚的感覺會越來越強烈。日本人在日常對話中不喜歡一開口就談死亡。我們沒有談論自殺的環境。"

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本現在正處於第三波新冠疫情中，餐館、酒店和酒吧關門。

日本現在正處於所謂的第三波新冠疫情中，政府已第二次下令進入國家緊急狀態。更多餐館、酒店和酒吧關門，更多人失業。