台海關係、彈劾特朗普、WTO新主官、哈里梅根二胎等本周更多好故事

圖像來源，Reuters

本周，國際上的重要事件之一是懸置半年的世貿組織（WTO）新任總幹事總算塵埃落定。尼日利亞經濟學家伊維拉（Dr Ngozi Okonjo-Iweala）成功獲任，她將面臨新冠疫情下糟糕的全球經濟，以及中美日益激烈的貿易對抗。

區域內，中國大陸和台灣之間，從疫苗到文化交流等多個領域受挫，為本已進入冰凍狀態的兩岸關係雪上加霜。

在美國，不出意料，特朗普彈劾案在參議院被否，但其後續影響仍然值得分析；在澳大利亞，臉書（Facebook）在回應政府的新措施上採取強硬行動，關閉並清空了諸多澳媒的臉書賬號；一個好消息則來自英國王室家庭，哈里王子與夫人梅根宣佈，梅根已懷上第二名孩子，這位王室寶寶將成為英國王位第八順位繼承人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， WTO新總幹事奧孔約—伊維拉博士：保護主義並非新冠疫情的解藥；中美兩個得自行建立某些橋樑化解貿易分歧。

1. WTO迎來新任總幹事，結束半年「真空期」

尼日利亞經濟學家恩戈齊·奧孔約-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala， 又譯奧孔喬-伊韋阿拉）當選世界貿易組織（WTO）總幹事。

伊維拉出任該職，在國際貿易史上留下兩個「第一」：世貿組織第一位非洲裔總幹事，也是第一位女性擔任該職。她將於3月1日正式就職，任期於2025年8月31日結束。

上任後，伊維拉接受BBC專訪時指出，保護主義和疫苗民族主義並非解決2019新型冠狀病毒病大流行的解藥。她將尋求空間協助加快疫苗生產。

她還表示，期望就任之後能給解決中美貿易僵局幫上忙。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國政府前顧問麥艾文：美中在台灣問題上衝突的風險有多大？

２.從疫苗到文化交流，台海兩岸關係在多領域受挫

全球疫情蔓延下，疫苗仍然是各地區關注焦點。台灣官員近日透露，早前與德國BioNTech公司訂購疫苗進行到最後一步生變，暗示遭到外力阻撓，引發外界對中國干預的懷疑。

與此同時，在台大舉辦的"2017中國新歌聲-上海‧台北音樂節"巡演，因為學生及社會人士到場抗議，演唱會被中止。在校園外，支持台灣與中國統一的團體和學生爆發口角。

在BBC節目《HARDtalk》中，美國國家安全委員會的前中國及台灣事務顧問麥艾文（Evan Medeiros）表示，台灣對於中國而言是"戰或和"的問題，而衝突的可能性是一直存在的，但是他相信，雙方都有很多利益考量，要避免狀況升級。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 臉書形容公司"以沉重的心情"禁止澳洲用戶分享新聞資訊。

3.臉書禁止澳洲用戶分享新聞網站連結 科技巨頭分享營利爭議升溫

澳洲政府早前建議立法，強制大型網絡企業與當地新聞機構分享版稅，爭議近日升溫。受到新政策影響的臉書（Facebook）突然推出新措施，令澳洲用戶無法轉貼主要新聞機構的網站連結。

新措施在本周四（2月18日）實施，澳大利亞用戶無法瀏覽本地和國際新聞機構的臉書專頁，而當地媒體的臉書專頁也被清空。一些屬於政府部門的專頁也一度被封鎖，但臉書之後已經解除封鎖。

圖像來源，Getty Images

4.彈劾特朗普案被參議院否決 對美國、特朗普和拜登意味著什麼？

美國前總統特朗普被控煽動叛亂，遭眾議院彈劾，但美國參議院表決，結果未達定罪所需的三分之二多數門檻，彈劾案以失敗告終。

贊成及反對彈劾特朗普分別為57票：43票。有7名共和黨人投票贊成認定特朗普有罪，但彈劾特朗普所需票數需要達到67票。

審理僅五天，針對特朗普的參議院彈劾審理就此結束。正如人們預測，最終投票決定前總統在涉嫌煽動上個月在國會山騷亂一案中無罪。

圖像來源，Misan Harriman

5.哈里與梅根宣佈再懷上英國王室寶寶 「阿奇要當哥了」

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）的發言人宣佈，梅根已懷上第二名孩子。這位王室寶寶將成為英國王位第八順位繼承人。

倫敦白金漢宮發言人稱，女王伊麗莎白二世、愛丁堡公爵菲利普親王、威爾士親王查爾斯王子等王室成員「欣悉喜訊」，並祝願其安好。