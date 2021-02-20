台海關係、彈劾特朗普、WTO新主官、哈里梅根二胎等本周更多好故事
本周，國際上的重要事件之一是懸置半年的世貿組織（WTO）新任總幹事總算塵埃落定。尼日利亞經濟學家伊維拉（Dr Ngozi Okonjo-Iweala）成功獲任，她將面臨新冠疫情下糟糕的全球經濟，以及中美日益激烈的貿易對抗。
區域內，中國大陸和台灣之間，從疫苗到文化交流等多個領域受挫，為本已進入冰凍狀態的兩岸關係雪上加霜。
在美國，不出意料，特朗普彈劾案在參議院被否，但其後續影響仍然值得分析；在澳大利亞，臉書（Facebook）在回應政府的新措施上採取強硬行動，關閉並清空了諸多澳媒的臉書賬號；一個好消息則來自英國王室家庭，哈里王子與夫人梅根宣佈，梅根已懷上第二名孩子，這位王室寶寶將成為英國王位第八順位繼承人。
1. WTO迎來新任總幹事，結束半年「真空期」
尼日利亞經濟學家恩戈齊·奧孔約-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala， 又譯奧孔喬-伊韋阿拉）當選世界貿易組織（WTO）總幹事。
伊維拉出任該職，在國際貿易史上留下兩個「第一」：世貿組織第一位非洲裔總幹事，也是第一位女性擔任該職。她將於3月1日正式就職，任期於2025年8月31日結束。
上任後，伊維拉接受BBC專訪時指出，保護主義和疫苗民族主義並非解決2019新型冠狀病毒病大流行的解藥。她將尋求空間協助加快疫苗生產。
她還表示，期望就任之後能給解決中美貿易僵局幫上忙。
２.從疫苗到文化交流，台海兩岸關係在多領域受挫
全球疫情蔓延下，疫苗仍然是各地區關注焦點。台灣官員近日透露，早前與德國BioNTech公司訂購疫苗進行到最後一步生變，暗示遭到外力阻撓，引發外界對中國干預的懷疑。
與此同時，在台大舉辦的"2017中國新歌聲-上海‧台北音樂節"巡演，因為學生及社會人士到場抗議，演唱會被中止。在校園外，支持台灣與中國統一的團體和學生爆發口角。
在BBC節目《HARDtalk》中，美國國家安全委員會的前中國及台灣事務顧問麥艾文（Evan Medeiros）表示，台灣對於中國而言是"戰或和"的問題，而衝突的可能性是一直存在的，但是他相信，雙方都有很多利益考量，要避免狀況升級。
3.臉書禁止澳洲用戶分享新聞網站連結 科技巨頭分享營利爭議升溫
澳洲政府早前建議立法，強制大型網絡企業與當地新聞機構分享版稅，爭議近日升溫。受到新政策影響的臉書（Facebook）突然推出新措施，令澳洲用戶無法轉貼主要新聞機構的網站連結。
新措施在本周四（2月18日）實施，澳大利亞用戶無法瀏覽本地和國際新聞機構的臉書專頁，而當地媒體的臉書專頁也被清空。一些屬於政府部門的專頁也一度被封鎖，但臉書之後已經解除封鎖。
4.彈劾特朗普案被參議院否決 對美國、特朗普和拜登意味著什麼？
美國前總統特朗普被控煽動叛亂，遭眾議院彈劾，但美國參議院表決，結果未達定罪所需的三分之二多數門檻，彈劾案以失敗告終。
贊成及反對彈劾特朗普分別為57票：43票。有7名共和黨人投票贊成認定特朗普有罪，但彈劾特朗普所需票數需要達到67票。
審理僅五天，針對特朗普的參議院彈劾審理就此結束。正如人們預測，最終投票決定前總統在涉嫌煽動上個月在國會山騷亂一案中無罪。
5.哈里與梅根宣佈再懷上英國王室寶寶 「阿奇要當哥了」
英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）的發言人宣佈，梅根已懷上第二名孩子。這位王室寶寶將成為英國王位第八順位繼承人。
倫敦白金漢宮發言人稱，女王伊麗莎白二世、愛丁堡公爵菲利普親王、威爾士親王查爾斯王子等王室成員「欣悉喜訊」，並祝願其安好。
目前居於美國加利福尼亞州的哈里與梅根發用一張兩人在樹下的黑白照片公布喜訊，哈里抱著梅根的頭，梅根手撫孕肚，兩人相望，笑容燦爛。發言人稱夫婦倆「喜出望外」，不過預產期尚待公布。