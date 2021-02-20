2020東京奧運：日本國務大臣橋本聖子出任奧組委主席

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 橋本聖子

在東京奧運會原組委會主席因性別歧視言論爭議而辭職之後，日本任命橋本聖子接任。

該任命前，橋本聖子是東京奧運會國務大臣。 其本人曾七次作為運動員參加奧運會，參加過自行車和競速滑冰項目。

原東京奧組委主席森喜朗此前曾發表言論稱女性說話太多，由此引發劇烈反響。

森喜朗離任後，一度有消息稱將由另一名80多歲的男性領導人接替他的職位，而該提議再度引起不滿。

目前，日本奧組委有24名委員，其中5人為女性。

森喜朗「失言」離任

較早前，森喜朗稱女性說話太多，如果女性委員數量過多會令會議「花很長時間」。

森喜朗被引述指，假如女性委員的數量增加，他們將不得不「確保要限制她們的發言時間，她們停不下嘴，這很煩人」。

之後，森喜朗為自己的「不當言論」道歉，並表示目前的當務之急是確保奧運會能在7月順利舉行。

「重要的是要在7月舉辦奧運會。不能讓我的存在成為這件事的一個障礙，」他在上周五（2月12日）一場特別委員會會議上這樣說道，並同時表示自己將辭職。

離任前一整個星期，森喜朗因自己的言論而備受壓力。許多奧運會主贊助商出面對他的評論表示遣責。

豐田（Toyota）汽車公司社長豐田章男稱，該公司對森喜朗的評論感到「失望」。

上周二，一群女性議員身穿白色服裝對森喜朗的言論表示抗議，一些男性議員亦身著同樣顏色以示聲援。

東京都知事小池百合子亦拒絶出席與高級別奧運官員的會面，以示抗議。

此外據日本當地媒體報道，已有近400人已經取消今年稍後的奧運會志願者申請。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 森喜朗承認，自己對女性的評論"不恰當"，並且違反奧運精神。

「完美的選擇」

橋本聖子在周四（2月18日）表示，她已經辭去奧運會國務大臣的職位，凖備接任東京奧組委主席這一新職位。

她在周四向媒體表示，自己希望東京奧運會的功績之一是能夠營造一個無區分地接納不同性別、種族、性向以及身體殘疾的社會。

「我肯定， 奧運會將會讓性別平等的相關議題得到更多的關注。 從這方面講，我有決心要盡我所能重新贏得信任，」她說。

「作為一個有運動員背影的人，我將會同時為運動員和市民辦一屆安全的奧運會。」

已經因新型冠狀病毒疫情而延期一年的夏季奧運會計劃會在7月23日開幕。

誰是橋本聖子？

56歲的橋本聖子自2019年起一直擔任日本東京奧運會國務大臣，同時兼任女性賦權事務的國務大臣

作為運動員，她曾參加七屆奧運會——在四屆冬奧會參加競速滑冰項目，三屆夏季奧運會參加場地單車項目。1992年，她在法國阿爾貝維爾冬奧會贏得女子1500競速滑冰項目銅牌

據報道，她的父母為她取名「聖子」，是緣自奧運「聖火」一詞

橋本聖子在2000年誕下女兒時，稱為日本第一個在職期間休產假的政客——這是她在懷孕期間就一直在提議的事務。她還成為第一個在任期間懷孕生產的上議院議員

她的丈夫是一名前英式橄欖球運動員，結婚時已轉職為警察；聖子有六名子女，包括繼子女

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分析：奧林匹克的大挑戰

- BBC記者大井真理子（Mariko Oi）

在森喜朗的性別歧視言論之後，一直有聲音呼籲要由一名女性來接替他。

當有消息指84歲的前日本足協主席川淵三郎是可能的繼任人並且已經同意接任時，有些人就發出疑問：難道我們沒有一個女性或者年輕一些的男性能夠勝任這一工作嗎？

森喜朗親自指明繼任者的做法也令人側目。上周，仍任職奧運會國務大臣的橋本聖子要求， 選定繼任者的過程要有透明度。現在，她自己接過了這一職位。

橋本聖子本人亦曾有過爭議——在2014年，日本傳媒刊登照片，顯示她親吻男子花樣滑冰冠軍高橋大輔，並指出她當時49歲，而高橋則是28歲。

之後，橋本聖子表示對自己的行為感到「遺憾」，同時高橋大輔亦表示，他並沒有覺得橋本聖子的舉動有性意味或者是恃權騷擾。不過這並沒有阻止批評者指責橋本聖子，並猜想高橋一定是基於橋本聖子身居要職，迫於壓力才這樣說。

那些批評者現在對於她被任命並不感到高興，指出在森喜朗引發的爭議之後，選擇一名女性接任不過是口頭上的敷衍。