美國總統拜登宣佈德州處於重大災難狀態
美國德克薩斯州近日來受罕見暴風雪天氣影響，斷水斷電，情況仍未完全緩解。美國總統拜登宣佈德州進入重大災難狀態，為批准更多聯邦救援資金掃清障礙。
儘管到周六（2月20日）德州部分地區電力恢復，氣溫也即將回暖，但有約1300萬人仍然難以獲得清潔用水。
拜登表示，如果不妨礙援助工作，他下周將親自前往當地視察，了解最新情況。
全美國範圍內已經有近60人死於寒流。
拜登還與德州主要城市休斯頓、奧斯汀和達拉斯市長通話，確保他們可以使用政府資源。
受最近嚴寒天氣影響的還有另外幾個南方州，其中密西西比州以及田納西州的數十萬居民受到供水問題影響。
美國一些南方地區由於遭受罕見冰雪天氣，水管結冰，一些居民只能把雪水燒開飲用。
德州到底發生了什麼？
本周早些時候，位於美國西南的德克薩斯州經歷了30年來最嚴寒天氣，氣溫降至攝氏零下18度。由於居民取暖用電猛增導致電網不負重荷，出現斷電。
截至到昨天（19日）仍有大約18萬民居和商家沒電，而本周初則有330萬德州人沒有電力。
此外，由於供水系統被嚴寒凍結，大約一半德州人口（1300萬）面臨供水問題。其中，德州最大城市休斯頓收到美國疾病控制和預防中心警告稱，任何飲用水必須要燒開後才可以，包括過濾水，以防止污染問題。
德州官員表示，他們力爭盡快為那些有需要的人提供瓶裝水以及發電機。
但官員們說，他們無法提供恢復全面供水的時間表，因為這要取決於當地的供水商，許多單位仍未對其供水系統所受損失進行全面評估。
因為德州多處水管被凍裂受損，當地水暖工供不應求，因此和外地水暖工聯繫救援。
上周五德州仍有風暴預警，但根據美國國家氣象局天氣預報，未來幾天氣溫將有所回升。
但是，氣象局警告美國東部仍將有暴風雪天氣，預期會帶來大雪、凍雨和冰凍天氣。屆時會給人們出行帶來危險和不便，同時還可能會有停電現象。
此外，在德州遭受雪災之際，德州共和黨參議員泰德·克魯茲因離開休斯頓與家人到墨西哥度假受到批評。
克魯茲在周四（18日）為此表示道歉，並返回美國，提前結束與家人在墨西哥度周末的計劃。
德州暴風雪到底多嚴重？
暴風雪天氣造成德州多人死亡，其中包括一些人死於交通事故，同時，還有人因為在車內和室內用發動機取暖導致一氧化碳中毒身亡。
在休斯頓的哈里斯縣，就有300多起涉嫌一氧化碳中毒事件。
休斯頓官員說，還有一家人可能是由於點蠟燭取暖造成房子著火導致至少4人死亡。
當地警方還在休斯頓高速公路旁找到2個男性死者，警方說估計是凍死的。
其他一些死者包括：
- 一名11歲男童在房車裏被凍死
- 一位75歲越戰老兵由於氧氣瓶用完出去找備用氧氣瓶後死在卡車裏
- 兩名男性死於家中
- 一名男性死於停車場
哈里斯縣的警長岡薩雷斯強調說，天氣不僅嚴寒，而且致命。