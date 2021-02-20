美國總統拜登宣佈德州處於重大災難狀態

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周美國德州遭遇30年來最嚴寒天氣，斷電斷水。

美國德克薩斯州近日來受罕見暴風雪天氣影響，斷水斷電，情況仍未完全緩解。美國總統拜登宣佈德州進入重大災難狀態，為批准更多聯邦救援資金掃清障礙。

儘管到周六（2月20日）德州部分地區電力恢復，氣溫也即將回暖，但有約1300萬人仍然難以獲得清潔用水。

拜登表示，如果不妨礙援助工作，他下周將親自前往當地視察，了解最新情況。

全美國範圍內已經有近60人死於寒流。

拜登還與德州主要城市休斯頓、奧斯汀和達拉斯市長通話，確保他們可以使用政府資源。

受最近嚴寒天氣影響的還有另外幾個南方州，其中密西西比州以及田納西州的數十萬居民受到供水問題影響。

美國一些南方地區由於遭受罕見冰雪天氣，水管結冰，一些居民只能把雪水燒開飲用。

德州到底發生了什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超市貨架被人們搶購一空

本周早些時候，位於美國西南的德克薩斯州經歷了30年來最嚴寒天氣，氣溫降至攝氏零下18度。由於居民取暖用電猛增導致電網不負重荷，出現斷電。

截至到昨天（19日）仍有大約18萬民居和商家沒電，而本周初則有330萬德州人沒有電力。

此外，由於供水系統被嚴寒凍結，大約一半德州人口（1300萬）面臨供水問題。其中，德州最大城市休斯頓收到美國疾病控制和預防中心警告稱，任何飲用水必須要燒開後才可以，包括過濾水，以防止污染問題。

德州官員表示，他們力爭盡快為那些有需要的人提供瓶裝水以及發電機。

但官員們說，他們無法提供恢復全面供水的時間表，因為這要取決於當地的供水商，許多單位仍未對其供水系統所受損失進行全面評估。

因為德州多處水管被凍裂受損，當地水暖工供不應求，因此和外地水暖工聯繫救援。

上周五德州仍有風暴預警，但根據美國國家氣象局天氣預報，未來幾天氣溫將有所回升。

但是，氣象局警告美國東部仍將有暴風雪天氣，預期會帶來大雪、凍雨和冰凍天氣。屆時會給人們出行帶來危險和不便，同時還可能會有停電現象。

此外，在德州遭受雪災之際，德州共和黨參議員泰德·克魯茲因離開休斯頓與家人到墨西哥度假受到批評。

克魯茲在周四（18日）為此表示道歉，並返回美國，提前結束與家人在墨西哥度周末的計劃。

德州暴風雪到底多嚴重？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 嚴寒天氣造成水管破裂，人們靠瓶裝水度日，或是先把水燒開再飲用。

暴風雪天氣造成德州多人死亡，其中包括一些人死於交通事故，同時，還有人因為在車內和室內用發動機取暖導致一氧化碳中毒身亡。

在休斯頓的哈里斯縣，就有300多起涉嫌一氧化碳中毒事件。

休斯頓官員說，還有一家人可能是由於點蠟燭取暖造成房子著火導致至少4人死亡。

當地警方還在休斯頓高速公路旁找到2個男性死者，警方說估計是凍死的。

其他一些死者包括：

一名11歲男童在房車裏被凍死

一位75歲越戰老兵由於氧氣瓶用完出去找備用氧氣瓶後死在卡車裏

兩名男性死於家中

一名男性死於停車場