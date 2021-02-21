特朗普如何邀請金正恩乘坐「空軍一號」便車？那些意想不到的美朝峰會往事

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2019年2月舉行的河內「特金會」沒能按計劃進行，雙方不歡而散。

特朗普（Donald Trump）擔任總統期間，其與朝鮮領導人金正恩的會晤是最引人矚目的時刻。在蒂姆·斯蒂爾扎克（Tim Stirzaker）執導，一連三集BBC紀錄片《特朗普的世界舞台》（Trump Takes on the World）的最終集中，我們發現了這些峰會如何成行的新細節，並採訪了兩人會面時的目擊者。

他們看到的情況甚至讓最資深的外交官也驚呆了，尤其是當特朗普提出請金正恩搭便車，用「空軍一號」專機載他回家的時候。

特朗普在越南河內與金正恩舉行的第二次首腦會議沒有按計劃進行。 當有關朝鮮核計劃的談判破裂時，特朗普突然離開，對新聞媒體說：「有時候你需要離開。」

但是在他離開之前，當時特朗普向金正恩提出了一個驚人提議。

特朗普邀請特朗普「搭便機」回家，是兩人之間看似不太可能的兄弟情中許多意想不到的事情之一。兩人的兄弟情始於新加坡，正如前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）告訴我們的那樣：「特朗普以為他有了一個新好友。」

在這裏，特朗普做出了另一個令他的團隊震驚的舉動，他同意了金正恩取消美韓聯合軍演的要求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 博爾頓認為取消美韓軍演是一個讓步，而且沒讓美國得到任何回報。

博爾頓告訴BBC：「就像他過去多次抱怨的那樣，金正恩抱怨韓國和美國軍隊在朝鮮半島進行大型聯合演習，演習已經持續了60多年。」

「特朗普突然說，『我要取消（他所說的）軍事演習。沒必要，它們很費錢，而且會讓你開心』。我簡直不敢相信。」

「（國務卿）蓬佩奧、（白宮幕僚長）凱利、我與特朗普坐在一個房間裏，他沒有諮詢我們。這完全是特朗普自己的想法。這是一個自己造成的錯誤，這是一個讓步，而我們沒有得到任何回報。」

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特朗普給金正恩的密函

許多人對會面發生感到驚訝。就在幾個月前，特朗普還稱金正恩為「火箭人」，並且用「火與怒」威脅朝鮮。

聯合國高級官員傑夫·費爾特曼（Jeff Feltman）描述了在危機最嚴重的時候，他如何向金正恩傳達了特朗普願意會面的密信。

這位主管政治事務的聯合國副秘書長費爾特曼受到朝鮮方面的邀請，但美國國務院告訴他，他們認為他去平壤不是個好主意。然而，幾周後，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）訪問了白宮。

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費爾特曼告訴我們：「他們就正在發生的事情交換意見——可能發生的情況，有多危險，軍事反應的可能性有多大，諸如此類。古特雷斯對特朗普總統說：『傑夫·費爾特曼收到了去平壤與朝鮮進行政策對話的奇怪邀請。』」

「特朗普靠向他說：『費爾特曼應該去平壤，費爾特曼應該告訴朝鮮人，我願意和金正恩坐下談。』」

費爾特曼要求與朝鮮外務相（李勇浩）私下會面，轉達特朗普的秘密信息。

他回憶：「外相沉默了一會兒才說：『我不相信你，我為什麼要相信你？』我說：『瞧，我不是要你相信我。我想告訴你的是，特朗普總統給聯合國傳遞了一條信息，我就是這個信息的傳遞者。』」

他告訴我們：「因為感覺戰爭即將來臨，我去平壤時深感憂慮。離開平壤時我很害怕，擔心我們真正的風險是一場意外的戰爭。」

特朗普讓韓國官員震驚

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普（左）與金正恩（右）後來在板門店非軍事區第三度會面。

時任美國國家安全顧問麥克馬斯特（HR McMaster）描述了特朗普對會面說「好」的那一刻：「鄭特使（鄭義溶）幾乎從椅子上摔了下來，因為他認為很難說服特朗普這件事。」

和白宮的許多人一樣，麥克馬斯特對與金正恩會面持保留意見，但就像特朗普的許多外交政策一樣，總統將按照他的方式行事。

正如麥克馬斯特所說：「我覺得最好讓金正恩多感受一些壓力。但是，總統當然不會拒絶這個機會。」

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