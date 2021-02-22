澳網公開賽現場球迷對新冠疫苗發出噓聲，副總理批評「令人作嘔」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳網男單決賽現場，觀眾為取勝的德約科維奇歡呼。

澳大利亞網球公開賽（Australian Open）決賽期間，有在場球迷在現場廣播提及新冠病毒疫苗推出接種事務時發出噓聲，澳大利亞政府對此表示批評。

球迷對新冠疫苗喝倒彩的事件發生在男子單打決賽的頒獎儀式上，當時一名網球管理機構官員提到，全球為疫苗所作的努力令人鼓舞。

澳大利亞目前正開始全國疫苗接種計劃。

澳大利亞副總理邁克爾·麥考馬克（Michael McCormack）指，澳網現場觀眾的行為「令人作嘔」。

「我不喜歡任何場合的喝倒彩行為，特別是體育賽事，」他周一（2月22日）在堪培拉向媒體表示。

「這些疫苗將會使我們的國家一定程度上回到新冠疫情前的正常狀態，」他說。

男子網球一號種子選手諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic，祖高域）在周日的男單決賽上擊敗俄羅斯選手丹尼爾·梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）奪冠。

德約科維奇過去對新冠疫情的相關限制和保健措施表現出隨意態度，因此曾受到批評。

澳大利亞在周一開始第一階段的疫苗接種。前線醫護、衛生及隔離工作人員將在本周陸續接種第一批的6萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞在周一開始2019冠狀病毒病（COVID-19）疫苗全國接種計劃。

疫苗計劃在當地得到廣泛支持，但是亦引起一些抗議。周六，在墨爾本和悉尼市有少量反疫苗示威者聚集遊行，反對疫苗推廣計劃。

在澳網舉辦地墨爾本，澳大利網球協會主席傑妮·赫德利卡（Jayne Hrdlicka）在致謝當局時提到維多利亞州政府，現場觀眾隨即發出噓聲。

上星期，維州政府下令該州居民進行為期五天的臨時封鎖令，以防新一輪疫情爆發。而澳網比賽則允許如期舉行，病毒疫情亦未出現擴散。

澳大利亞疫情基本狀況

在澳大利亞，疫苗接種並非強制性，但是衛生當局強烈推薦接種。澳大利亞的目標是至3月初為400萬人完成疫苗接種——約為全國人口的六分之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞正式展開全國新冠疫苗接種工作。第一批接種者包括澳大利亞總理莫里森、老年護理工作者及國防軍軍人等。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）是周日率先接種的人之一，接種過程亦進行了廣播，以增強全國對疫苗的信心。

政府的民意調查顯示，接近三分之二的澳大利亞人表示自己「肯定」會接種疫苗，表示「不確定」的則略高於四分之一。

澳大利亞目前已經獲取了一些批次的輝瑞疫苗，上周亦宣佈批准使用阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

兩種疫苗均已經過大規模安全測試，並已在幾個國家開始使用。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞警方在墨爾本與反疫苗抗議者衝突。

一直有批評者表示，澳大利亞推廣疫苗接種計劃較其他幾個西方國家晚，可能是近期對疫苗感到「不確定」的人數有所增加的原因。

澳洲政府則為疫苗的延遲推廣作出解釋，表示政府希望疫苗的方方面面都完全得到監管機構的批准之後再行動，而該國的低感染率意味著並沒有必要實行緊急分發接種。