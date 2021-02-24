新冠肺炎：中印角力「疫苗外交」，西方陣營考慮加入

李翰文

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圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 中國至今已經向10多個國家承諾捐贈數百萬劑疫苗，當中許多已經付運。

新冠疫苗接種計劃在不同地方陸續開始，一些西方國家都被批囤積疫苗，令發展中國家無法及時取得足夠疫苗。同一時間，中國和印度先後向多國捐贈疫苗，雖然兩國都堅稱捐贈疫苗沒有政治考慮，但外界留意到兩國選擇捐贈對象時往往針峰相對，令疫苗成為兩國最新的角力場。

中國截至周日（2月21日）向十多個國家捐贈超過300萬劑疫苗，其中向柬埔寨捐贈最多，達100萬劑疫苗。但印度向不同國家捐贈疫苗的數量更多，捐贈疫苗數量達600萬多劑，遠至多米尼克、巴巴多斯等加勒比海國家也受惠。

印度媒體報道有關消息時形容，印度向別國捐贈疫苗的做法只是「出於好意」，而中國外長王毅早前出席聯合國會議時也指出中方推動有關疫苗國際合作時沒有政治考慮，但分析留意到，兩國送贈疫苗的受惠國，大多與它們過去地緣政治角力有關，外界因此稱之為「疫苗外交」。

另一方面，西方國家至今大多沒有像中國或印度一樣大舉向別國捐贈疫苗，而是選擇向世衛領導的疫苗共享計劃（Covax）提供資金，但早前七國集團（G7）中一些國家領導人指出，西方國家應該考慮直接向發展中國家提供疫苗，抗衡中國與俄羅斯等國嘗試透過出口或捐贈疫苗擴展自身影響力的計劃。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度向不同國家捐贈疫苗的數量比中國更多，捐贈疫苗數量達600萬多劑。

中印疫苗捐贈角力

世界多國都有向其他不同地區捐贈疫苗。其中，中歐國家羅馬尼亞早前向鄰國摩爾多瓦捐贈了約20萬劑疫苗，俄羅斯也承諾將向黎巴嫩提供疫苗。

但中國和印度的「疫苗外交」角力普遍比其他捐贈計劃明顯，兩國同時向多個東南亞和非洲國家捐贈疫苗，包括斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸、阿富汗等，其中不乏競爭的跡象。

例如在尼泊爾，印度首先在1月宣佈向當地捐贈100萬劑疫苗，中國之後在2月宣佈向尼泊爾捐贈50萬劑疫苗。在津巴布韋也有類似情況，中國向當地捐贈了20萬劑疫苗，並在二月初送達，印度之後宣佈將會向當地捐贈7.5萬劑疫苗。

另外，巴基斯坦與中國關係友好，是首個得到北京政府捐贈疫苗的國家，但沒有從鄰國印度得到任何疫苗捐助。而印度洋西南部的島國塞舌爾也得到中印兩國分別捐贈5萬劑疫苗，分析認為，印度希望在當區建立軍事據點、而中方希望印度的計劃失敗，兩國的疫苗捐贈「競賽」可能與此相關。

除此以外，尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸等都是兩國爭奪影響力的國家，它們同時都有向這些國家捐贈疫苗。

捐贈疫苗的同時，兩國媒體和政府也不忘作相關宣傳。其中，中國官方形容北京政府很早已經強調當地研發的疫苗將成為國際「公共產品」，又說中國至今已經向許多國家捐贈疫苗，是中國履行承諾的例證。

針對這些中國進行「疫苗外交」的說法，官方新華社發文形容這些指責「居心險惡」，又指中國一向都是進行「光明正大的疫苗國際合作」，從不謀求任何地緣政治目的。

印度一些媒體也發文，指各國媒體都不斷稱讚印度的「疫苗外交」政策在許多國家需要時送上支援，其中印度亞洲新聞社（IANS）引述多名美國專家稱讚，印度生產並出口大量新冠疫苗，讓它成為「疫苗強國」。

但有評論擔心，這種捐贈疫苗的過程並不透明，外界無法知道捐贈國與受惠國在達成疫苗捐贈協議的同時有沒有交換條件，犧牲國民利益。

分析諮詢公司歐亞集團分析員貝里（Akhil Bery）認為，雖然這是一個隱憂，但這種在國際分享和在全球分發疫苗的做法，「對比起富裕國家囤積疫苗的自私行為仍然較可取」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：一群冒險協助加快研發疫苗的志願者

西方國家反思捐贈機制

至今大部份的西方國家都沒有直接捐出疫苗，反而大量購買在國內囤積，引起批評。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透露，49個富裕國家已經注射了超過3900萬劑疫苗，但有的貧窮國家至今只收到25劑疫苗，形容這種不平等的分配政策，令全球面臨「災難性的道德失敗」。

歐盟早前更因為疫苗公司未能履行與歐盟的疫苗供貨合同，決定對歐盟成員國國內生產的疫苗實行出口管控措施，做法同樣受到批評。

一些西方國家領導人在早前舉行的七國集團（G7）視像會議上指出，許多無法從西方國家藥廠購買疫苗的國家，轉而向中國和俄羅斯購買，呼籲各國應為發展中國家提供疫苗，否則中俄兩國會在這場「疫苗外交」戰上取勝。法國總統馬克龍警告，如果西方國家不及這樣做，這些國家將會在沒有選擇的情況下從中國或俄羅斯等國購買疫苗。

值得留意的是，許多國家雖然沒有直接捐出疫苗，但都參加了世衛的疫苗分配計劃（Covax），這個計劃旨在確保各國可以公平地取得疫苗，發展中國家也不會因為無法負擔而拿不到疫苗。根據世衛最新估計，計劃最早會在2月開始從供應商取得疫苗，預計在今年12月前向發展中國家供應約178.5萬劑疫苗。

一些國家也向世衛牽頭的「獲取COVID-19工具加速計劃」（ACT-A）捐款，資助加速研發新冠肺炎病毒檢測、治療方法和疫苗的計劃。美國政府在前總統特朗普領導下，並沒有參加新冠疫苗保障機制，但現任總統拜登承諾將會在2022年前向計劃提供40億美元。