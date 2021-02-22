新冠疫情：美國死亡人數突破五十萬大關

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國新冠死者家屬哀悼家人

根據約翰斯·霍普金斯（Johns Hopkins）大學的統計數據，美國因新冠病毒而死亡的人數2月22日突破50萬。這也意味著美國因新冠疫情死亡的人數超過在兩次世界大戰與越戰中的死亡人數總和。

全球目前約有246萬人因新冠病毒死亡，其中五分之一發生在美國。美國的人口數約佔世界總人口的5%。

美國在約一年前報告首例新冠死亡病例，隨後確診與死亡病例急速攀升，成為全球病例數最高的國家，達2800萬例。確診病例數比排名第二高的印度（1100萬例）與巴西（1000萬例）多一倍。

「黑色冬季」

拜登總統22日當地時間日落時分在白宮舉行燭光紀念儀式，為死者哀悼。第一夫人吉爾·拜登、副總統賀錦麗和丈夫任德龍（Douglas Emhoff）出席。

《紐約時報》上周日頭版以大型點狀圖展示美國的新冠疫情悲劇，每一個黑點代表一條逝去的生命，可見新冠死亡人數在「黑色冬季」劇增。

美國傳染病專家安東尼·福奇在上周日接受CNN採訪時表示：「幾十年之後，人們會提起這個可怕的歷史里程碑，在這個國家的歷史中，有這麼多的人死於呼吸道傳播的感染。」

福奇與多名美國頂尖傳染病專家曾在去年3月31日的白宮記者會上發出沉重的警告，即使充分採取居家隔離等防疫措施，新冠疫情仍可能導致超過24萬美國人死亡。經過不到一年的時間，美國的死亡人數比專家當初的預測多出一倍有餘。

圖像來源，Getty Images

美國的新冠死亡人數仍在持續攀升。華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）的一項預測顯示，從目前到今年6月1日前，美國境內預期會有超過9萬人會因感染新冠而病逝。不過，報道預期到5月底，每日死亡病例將在500例左右，遠低於目前的2000例。