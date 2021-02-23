加拿大議會稱中國對維吾爾人實施「種族滅絶」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安保人員站在新疆霍城縣一家官方稱為職業技能教育中心的門口。

加拿大下議院投票以壓倒性多數通過一項議案稱，中國對待維吾爾少數民族的手段是「種族滅絶」。

這項動議以266票對0票獲得所有反對黨和部分執政的自由黨議員的支持。加拿大總理特魯多和大多數內閣成員投了棄權票。

該動議使加拿大成為繼美國之後第二個認定中國實施種族滅絶的國家。

立法者還投票通過一項修正案，要求加拿大呼籲國際奧委會，「如果中國政府繼續這種種族滅絶」，應把2022年冬奧會移出北京。

到目前為止，特魯多一直不願將中國針對新疆維吾爾族人的做法定性為種族滅絶，稱該詞「極其沉重」，並表示在做決定前需要進一步審查。

特魯多的內閣成員中只有外交部長馬克·加諾(Marc Garneau)出現在議會投票。加諾在眾議院發言時表示，他「代表加拿大政府」投了棄權票。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該照片攝於2019年6月4日，圖中顯示的設施被認為是新疆一座主要針對穆斯林的再教育營。

反對黨領袖艾琳•奧圖爾(Erin O』toole)在投票前發表講話時表示，此舉有必要釋放「清晰而明確的信號，即我們將捍衛人權和其尊嚴，即便這意味著犧牲一些經濟機會」。

本月初，奧圖爾在一封提交給特魯多的公開信中，要求他「對抗中國」。奧圖爾指出，最近中國禁播BBC世界新聞台的節目。中國在做出這一決定前，BBC報道稱，中國新疆「再教育營」發生系統性的強姦、性侵犯和折磨。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國聲稱BBC報道「毫無根據」，並稱新疆「不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待」英國促請北京讓獨立調查團自由進出新疆。

這項不具約束力的動議標誌著中加緊張關係升級。

近年來中加關係一直惡化。2018年。溫哥華警方逮捕了華為高管孟晚舟，北京隨後拘留了兩名加拿大公民。加拿大譴責中國實施「人質外交」，而中國則堅稱這兩起案件沒有關聯。

今年2月15日，加拿大發起了一項由58個國家參與的倡議，以阻止一些國家為了外交籌碼而拘押外國公民，被認為劍指中國。美國也是簽署國，此前美國國務院呼籲釋放兩名加拿大人，並批評中國將脅迫作為一種政治工具。

上周末，中國駐加拿大大使叢培武對加拿大媒體表示，加拿大認定中國實施種族滅絶的動議是在「干涉（中國）內政」。

叢培武說：「我們堅決反對，這與事實不符。」他還說，「新疆根本不可能發生種族滅絶。」

人權組織認為，中國在過去幾年拘留了多達100萬維吾爾族人，而中國政府將拘留場所稱為「再教育營」。

BBC的調查顯示，維吾爾族人被強迫充當勞動力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國稱這些設施是用於職業技術教育。

加拿大象徵性的動議沒有說明下一步計劃，但表示，加拿大政府需要效仿其鄰國美國的做法。

美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）及前任國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）都宣稱，中國針對新疆維吾爾族和其他少數民族的政策構成種族滅絶。

不過，有關種族滅絶的定性似乎仍存在爭議。美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）幾天前在一份獨家報道中引述三位前任及現任美國官員稱，美國國務院法律顧問辦公室認定中國對新疆維吾爾族人實施的大規模監禁和強迫勞動是反人類罪行，但沒有足夠證據證明種族滅絶。

《外交政策》的報道稱，美國國務院律師的謹慎結論不等於判斷新疆沒有發生種族滅絶，但反映了要在司法上證明種族滅絶十分困難。該報道還稱，在沒有堅實法律基礎的情況下使用種族滅絶一詞帶有政治化風險。