華為：芯片供應困境下，折疊屏手機Mate X2面世

圖像來源，Huawei 圖像加註文字， 華為Mate X2手機與前幾代相比有重大突破，屏幕可以向內折疊。

華為（Huawei）推出全新設計的可折疊屏幕手機，並表示新機型的內部縫隙比主要競爭對手要小得多。

Mate X2機型是這家中國公司的一個重點新設計。在折疊起來的時候，它的大屏幕會隱藏在裝置內部，而不是像過去幾代一樣露在外面。

不過，其達到2000英鎊（2800美元）的價格很可能令需求有限。

而美國的貿易禁令亦將威脅到華為生產這些手機的能力。

該公司的消費者業務首席執行官在發佈會致詞時承認，華為在這款新手機業務上面臨挑戰。

「2020年是我們非常困難的一年，疫情之外，美國對華為的第二輪、第三輪制裁，對我們的經營和工作造成了極大的困難，」余承東在該公司總部的線上新品發佈會視頻中這樣說道。

「在合作伙伴和消費者支持下，我們活過來了。」

圖像來源，Huawei 圖像加註文字， 華為消費者業務首席執行官余承東主持新品發佈會。

與華為過去的那些高調發佈不一樣，這一次發佈會是用普通話而不是英語進行，反映的事實是其銷售在本土市場仍然上漲，在其他地方則在下降。

不過，華為還是在YouTube上發佈了一個帶字幕的版本。

水滴形彎折設計

華為表示，他們開發出了新的穩固內折設計，來保護其平板電腦式的顯示屏。

在閉合的時候，其可折疊屏幕的一部分會折成一個「水滴形」的彎折，來避免折疊的部分受壓。

圖像來源，Huawei 圖像加註文字， 華為表示，其設計加入了高密度鋼材以及一個碳纖維支架。

余承東表示，這項專利革新技術的額外好處是，折疊的位置在屏幕打開的時候會更加不顯眼。

相比之下，三星的Z Fold 2的屏幕兩半之間則是在折疊處有意留出了一個空隙。

余承東還特別強調了Mate X2的8英寸（20.3厘米）主屏幕，比競爭對手的7.6英寸（19.3厘米）大，並且聲稱其外屏幕（手機合起來時使用的屏幕）顯示的尺寸比競爭對手更加適合各類應用程式。

此外，他還聲稱，一種新的「納米光學層」令顯示屏的反光程度低得多。

圖像來源，Huawei 圖像加註文字， 華為的設計降低了手機折疊閉合時有物體滑入縫隙的風險。

不過，一個企業觀察者表示，一個不可迴避的事實是，華為跟從了競爭對手的設計概念。

「最初的Mate X機型的可折疊軟屏幕包裹在裝置外部，看起來是現象級的，不過當時也是一看就很明顯，它會是極度脆弱的，」市場調研機構CCS Insight的本·伍德（Ben Wood）說。

「而我當時看到的所有機型都在很早期就壽終正寢了。」

不過，他表示，兩家公司折疊式手機的高成本意味著兩者都不會是暢銷產品。

「這更多是關於在科技領域吹牛的資本，不過它顯示了一個信號，就是人們真的渴望找到一個從形式上打破現有秩序的元素。」

華為手機銷量大跌

新品發佈的同時，市場調查機構顧能的一份報告指，華為在2020年最後三個月的手機銷量與前年同期相比下跌41%。

這很大程度上是由於美國的貿易制裁使得華為無法提供Play Store以及其他幾個谷歌（Google）的應用程式——包括YouTube、Maps和Chrome瀏覽器。

華為提供了自己開發的一些類似軟件，以及一些試圖通過第三方形式提供其應用市場App Gallery當中沒有的軟件。

即便如此，還是有消費者轉向了對手的安卓（Android）手機，包括小米（Xiaomi）在內。

「在中國以外，谷歌的服務對於終端用戶來說是至關重要的，提供替代品不會真的奏效，」顧能的分析人員安舒爾·古普塔（Anshul Gupta）說。

「但是在中國，人們不使用谷歌的服務，而華為在那裏也有強大得多的分發渠道和品牌知名度。」

「而且它還能夠在本土市場上分走一些競爭對手的份額。」

圖像來源，Huawei 圖像加註文字， 華為聲稱，其新款手機的大屏幕和小屏幕尺寸佔優。

但是即使在中國，華為亦面對一個問題——它只有餘下不多的麒麟（Kirin）芯片可以用來裝載它的手機。

華為是自主設計芯片，但是卻一直要依賴台灣公司台積電（TSMC）來生產製造。

只有台積電和三星有專業技術和設備來生產當中的微處理器。

但是，基於華為帶來的國家安全威脅，美國已經禁止兩家公司這樣做。華為則對國家安全威脅的說法表示否認。

上周，《日經》亞洲版（Nikkei Asia）報道稱，華為已經通知其供應商，它在2021年的其他手機零部件訂單將會比去年減少超過60%。

華為已經出售了旗下的榮耀（Honor）品牌。

不過，該公司否認有報道指其正在考慮以類似方式出售其旗艦品牌。創始人兼首席執行官任正非向媒體表示，他絶對不會出售華為的旗艦部分。

「除非限制令撤銷或者放寬，或者高通（Qualcomm）和其他芯片製造商被允許向華為供應產品，否則我認為它的芯片將會在一兩個季度內斷供，」古普塔說。

余承東在發佈會上說，該公司有足夠的生產能力達到Mate X2供應需求。