特朗普稅務：為什麼調查他的財政事務那麼重要？

約書亞·內維特（Joshua Nevett）

BBC記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紐約檢察官自2018年起開始調查特朗普。

本周，有關美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）及其家族企業財政事務的刑事調查有所進展。

周一（2月22），美國最高法院下令特朗普向紐約檢察官交出他的報稅表以及其他財務紀錄。

這一指令對於特朗普而言是個打擊，他多個月來一直在尋求避免讓檢察官查看他的紀錄。

這些紀錄被認為是這起刑事調查的關鍵。

前美國聯邦及紐約州檢察官丹尼爾·R·阿隆索（Daniel R Alonso）向BBC表示，它可能是「拼圖中頗為重要的一塊」。

你或許會問：這起刑事調查到底是什麼？特朗普財務紀錄的重要性在哪裏？

這裏，我們來解釋這一切是怎麼回事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塞勒斯·萬斯（Cyrus Vance）從2018年起就一直在領導對特朗普集團的調查。

調查什麼？

我們先從最基本的信息開始。

這是一項由紐約州檢察官執行的刑事調查。

曼哈頓區的民主黨人檢察官塞勒斯·萬斯（Cyrus Vance）是此項調查的主檢控官。

他和他的團隊目前只是在研究是否存在刑事犯罪的可能。

作為共和黨人的特朗普一直否認有不當行為，並指這項調查是有政治動機。

作為調查的一部分，萬斯正在檢查特朗普及其家族企業特朗普集團（Trump Organization）的財政和稅務。

這是目前已知的對特朗普兩項刑事調查當中的其中一項。另一項是有關特朗普被指意圖推翻去年11月美國總統選舉在佐治亞州的投票結果。

事情如何發展到這個地步的？

調查開始於2018年，當時特朗普仍然是美國總統。

一開始，是有關2016年總統大選期間有一筆封口費支付給了兩名聲稱曾與特朗普有染的女子，調查方向是調查特朗普集團是否牽涉其中。

特朗普的前私人律師邁克爾·科恩（Michael Cohen）在2018年已經因為牽涉這一陰謀被監禁。

與此同時，萬斯一直在評估特朗普集團在此次封口費事件中是否違反了任何相關的紐約州法律。

所以事情就這樣簡單嗎？當然不是。

萬斯的調查已經擴大到包括其它可能的犯罪行為。

《紐約時報》（The New York Times）引述了匿名消息源稱，萬斯「在調查特朗普和他的公司及其僱員是否干犯了保險、稅務以及銀行業務詐騙或其他罪行」。

到這裏，才是涉及稅務和財政紀錄的部分。

萬斯需要這些紀錄作為基礎來確立是否有任何犯罪行為發生。

多個月來，他一直試圖獲取特朗普八年間的個人及企業報稅表。

去年7月，最高法院裁定，特朗普的紀錄可能由檢察官辦公室檢查。

但是，特朗普的代表律師反對這一裁決，指這一法庭文件是「太過份」，並且是有惡意的。

周一，法庭駁回了律師的質疑。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 最高法院的命令為檢察官獲取特朗普的財政紀錄鋪平了道路。

這一法庭命令意味著，萬斯能夠有權獲取這些紀錄，讓他和他的團隊可以仔細查看。

「這是頗為重要的，」阿隆索談及這項命令時說，「我的意思是，它很重要，而且將會有很多的文件。這些文件可能以百萬份計。」

在一份有關該命令的簡短聲明中，萬斯說：「工作在繼續。」

另一方面，特朗普則批評調查是一次「政治迫害」。

檢察官可從稅務紀錄當中了解到什麼？

這些紀錄將會讓檢察官更全面地了解特朗普的財政事務。

比如，檢察官或許能夠設想出一些調查的方向，尋求訪問證人，並且確定是否有任何違反州法律的行為。

除了特朗普的報稅表之外，阿隆索表示，會計人員的分析，以及他們與客戶之間的溝通，都可能會被包含在部分的紀錄當中。

「從外界的那些指控來看，所有這些東西都將會很重要，」他說。

我們從法庭命令當中知道，萬斯提過，如果能找到證據支持，稅務詐騙將是一個潛在的犯罪可能。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萬斯在近兩年一直在調查特朗普及其家族企業的財政事務。

很多美國富人都利用一些法律漏洞降低他們須法定繳交的稅費。

不過，對於確定特朗普和他的公司可能使用的會計方式是否具有合法性，這些紀錄可能是至關重要的。

調查人員將需要時間去核查紀錄。因此，調查有可能將會持續到萬斯在今年底民選檢察官任期結束之後。

所以，你大概也能想到，這裏面有很多的不確定。

這對特朗普來說有多嚴重？

「這不是一件能夠輕視的事情，」阿隆索說，「很明顯，這是一項有實質意義的調查。」

目前並不清楚檢察官是否會對特朗普本人或者他的公司、生意合作伙伴作出任何起訴。

調查有可能最終會不構成任何起訴。

但是，如果檢察官發現不當行為的證據，刑事訴訟程序的可能性是有的。

在紐約，某些類型的稅務詐騙可以被起訴為嚴重刑事罪，刑罰可以是長時間監禁。

假使如此的話，在被起訴的情況下，特朗普就有可能被傳召到紐約法律接受刑事審訊。

這一結果——雖然目前只是理論上的可能——將會嚴重影響特朗普在政界東山再起的機會。