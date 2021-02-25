新冠疫苗：Covax捐贈計劃首批物資運抵加納

圖像來源，Unicef Ghana 圖像加註文字， 世界衛生組織和聯合國兒童基金會表示，這是一個重要時刻。

加納成為通過全球新冠疫苗保障機制（Covax）下第一個收到新冠疫苗的國家。

60萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗周三抵達加納首都阿克拉(Accra)。醫護人員將是首批接種者。

為實現全球民眾公平接種新冠疫苗，全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世界衛生組織牽頭成立新冠疫苗保障機制（Covax），該項目計劃到今年年底在全球提供約20億劑疫苗。

加納擁有3000多萬人口，該國承諾迅速分發疫苗並達到Covax設定的標凖，隨後被選為免費疫苗的首個接收國。

Covax聯盟表示，預計本周晚些時候將向鄰近加納的象牙海岸（Ivory Coast）運送疫苗。

加納預計將從下周開始疫苗接種，優先接種的對象包括60歲以上的衛生工作者、有潛在健康問題的人以及高級官員。

送到阿克拉的疫苗由印度血清研究所(Serum Institute of India)生產，阿斯利康和牛津大學開發。這種疫苗得到了世界衛生組織的批准，該疫苗在加納的推廣並非試驗的一部分。

向加納等低收入國家運送的疫苗劑量由捐贈者提供資金。除了採購和運送疫苗外，Covax合作伙伴還向地方當局提供支持，包括培訓接種疫苗的人員，並幫助提供適當的冷鏈儲存和運送系統。

許多發達國家幾個月前就開始接種疫苗，但由於購買或訂購的疫苗超過了所需數量，這些國家面臨批評。

但是其中許多國家在得知正在開發的疫苗是否有效之前，就向製藥公司訂購了劑量。他們定下多個訂單，希望至少有一部分會成功。

英國已經訂購了4億支疫苗，會有很多剩餘。英國表示，將把大部分剩餘疫苗捐贈給較貧窮的國家。

Covax計劃由世衛組織領導，還包括全球疫苗聯盟（Gavi）和流行病防範創新聯盟（Cepi）。

世界衛生組織和聯合國兒童基金會在一份聯合聲明中表示，這是一個重大時刻，「對結束這場大流行至關重要」。

自大流行開始以來，加納記錄了超過8.07萬例確診病例，以及580個死亡案例。由於檢測水平較低，這一數字被認為低於實際死亡人數。

雖然疫苗一般並未為兒童凖備，但聯合國兒童基金會因其在疫苗採購和後勤運送方面的專門知識而參與了這項計劃。

Covax是什麼?

Covax計劃由世衛組織、Gavi疫苗聯盟和流行病防範創新聯盟（CEPI）建立，旨在讓購買疫苗的富裕國家同意幫助貧窮國家獲得資金，以防止較貧窮國家在抗擊疫情上有所落後。

該計劃希望在不到一年時間裏向190個國家的人提供超過20億劑疫苗。尤其希望確保92個較貧窮國家能與98個較富裕國家同時獲得疫苗。

該計劃目的是讓貧窮國家20%的人口受益，而這些國家的政府無需承擔任何費用。

大多數非洲國家都打算接受Covax，但其中一些國家，如塞內加爾，一直在另外想辦法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿斯利康疫苗在印度被稱為Covishield，運往加納的疫苗是在印度生產的。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三對首批疫苗發表評論，他說這是重要的第一步，但只是開始。

他還說：「我們只有在所有地方都終結這場大流行，才稱得上真正終結。」

分析：這只是開始

BBC非洲衛生事務編輯安娜·馬瓦舍(Anne Mawathe)

在首批Covax疫苗抵達加納之前，人們強烈批評非洲國家可能會在抗擊新冠疫情的戰鬥中落後。西方國家因匆忙購買超過所需的疫苗劑量而受到譴責，留給世界其他地區的疫苗所剩無幾。

這只是開始。

擁有約3100萬人口的加納目前共接種了60萬劑疫苗。非洲是個擁有14億人口的大陸，很多地方仍在等待Covax交付疫苗。

這個地方的許多政府不太可能去市場上與金融實力強的國家一決高下。其實，大多數非洲國家將以比西方國家以更高的價格購買疫苗，部分原因是他們沒有預先訂購。

一些人呼籲大型製藥公司不要再阻止專利豁免，專利豁免會讓疫苗價格更低，並生產出更多疫苗。

但兩家公司尚未同意這一提議，它們知道這可能會降低利潤率。

Covax迄今已籌集到60億美元，但至少還需要20億美元才能實現2021年的目標。

該計劃因行動不夠迅速而遭受批評。世衛組織董事會成員之一、奧地利醫生克萊門斯·馬丁·奧爾（Clemens Martin Auer）表示，世衛組織在敲定疫苗交易和交付劑量上的進展緩慢。

在周三發出的聯合聲明稱，運往加納的這批疫苗代表著「歷史上規模最大的疫苗採購和供應行動的開始」。

紐約大學（New York Universsity）全球公共衛生學院的衛生政策研究員娜娜·科菲·誇基（Nana Kofi Quakyi）告訴BBC，即使有Covax計劃，加納仍將努力與較富裕的國家競爭，以彌補所需的劑量缺口。