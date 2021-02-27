孟晚舟案：香港高院將審理其要求匯豐披露文件申請 拜登時代案情如何發展

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟於2018年12月被捕。

日前，中國科技巨頭華為首席財務官孟晚舟，向香港高等法院提出申請，要求匯豐銀行披露有關華為與另外兩件涉案公司關係等文件。

孟晚舟一方借這些文件推翻美國檢方向加拿大提出的引渡孟晚舟的申請。

此前，英國倫敦高等法院拒絶華為的類似申請。

孟晚舟案已經持續超過兩年，拜登時代，該案會如何推進？匯豐又在其中扮演何種角色？

為何申請披露匯豐文件？

法庭文件顯示，由於美國檢方提出引渡孟晚舟的申請，加拿大法院正在審理是否同意引渡，因此孟晚舟提出申請，要求匯豐在香港法庭發出命令14天內，披露相關文件。上述針對匯豐銀行的申請於2月25日提出，香港高等法官將於3月12日閉門審理孟晚舟的申請。

具體而言，請求披露的文件為匯豐風險委員會在2012年12月到2015年4月期間，為華為、星通（Skycom）以及Canicula Holdings Ltd所做的風險評估及決定、能顯示上述3家公司銀行賬戶同屬華為集團的文件、孟晚舟於2013年11月、2014年3月31和2015年4月與匯豐風險委員會開會的文件、孟晚舟與匯豐於2013年8月22日開會時由匯豐人員凖備的一份演示文稿（PowerPoint）等文件。

在加拿大的法庭上，美國指控孟晚舟涉嫌金融欺詐，華為透過香港子公司星通與伊朗有業務往來，違反美國制裁伊朗的規定； 同時對匯豐銀行進行欺詐，隱瞞華為與星通的真實關係，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

具體而言，法庭上美方認為，孟晚舟在2013年8月與匯豐銀行的一場會議上使用一份演示文稿（PowerPoint），掩蓋華為與其子公司Skycom的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導了匯豐，導致銀行違反美國制裁規定。

孟晚舟一方則辯稱，美方誤導司法，其提供的演示文稿（PowerPoint）證據缺失了其中兩頁的關鍵信息，這些信息表明華為並沒有隱瞞其與星通的真實關係。

為了推翻美方對於孟晚舟銀行欺詐的指控，因此孟晚舟一方申請上述文件。

匯豐對外稱相關案件尚處於法律程序中，因此不作評論。

拜登時代孟晚舟案如何走向

對於孟晚舟案，這位華為首席財務官兩年多前在溫哥華國際機場被捕，加拿大收到美國的拘捕令而採取行動，目前針對美國要求引渡孟晚舟一案依然在加拿大法庭審理。加拿大的法庭審理的是孟晚舟是否符合美加引渡協議，最終做出是否引渡的決定。

值得注意的是，加拿大因為孟晚舟案，與中國關係急劇惡化。兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）目前被北京方面正式逮捕。

香港城市大學法學院教授王江雨向BBC中文解釋，加拿大的法庭審理的並不是孟晚舟案本身，而是孟晚舟是否符合美加引渡協議，最終作出決定也只是引渡與否。

王江雨表示，在美加的司法體系中，孟晚舟案一旦進入司法程序，就是法院說了算，拜登政府發揮作用的空間有限。

不過他也提醒，孟晚舟案是一個中、美、加三國間高度政治化的案件，特朗普多次表示孟案可以為中美貿易談判提供籌碼，而政治性案件背後就需要政治利益和政治意願推動。

在白宮易主後，拜登即便想繼續推進孟案，功勞也會算在特朗普的身上；但拜登如果撤訴，主動從兩個案件中脫身，則可能被批評對中國軟弱。

「兩種考慮兼有，」王江雨表示。 他說，特朗普在中美關係中埋下了很多雷，拜登可能把這些懸而未決的案子作為手中的牌，變成未來與中國討價還價時的籌碼。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟在2018年12月被拘押後獲得保釋，可以住在家中，也享有外出自由，但不能在外留宿，必須在腳踝佩戴全球定位系統跟蹤器。

華為風波中的匯豐

2018年12月，中國科技巨頭華為創始人的女兒孟晚舟在加拿大機場被捕，美國指控她與華為違反美國對伊朗制裁，涉嫌銀行詐欺，要求將孟引渡到美國受審。孟晚舟與華為均否認指控。中國政府則強烈抗議美加的這一行動，指這是美國施加的政治迫害。

這起案件成為中美圍繞華為的爭端的一部分，因而備受矚目。法庭聽證會記錄，可以讓外界一窺匯豐銀行在案件中的角色。

孟晚舟辯護團隊主張，加拿大沒有對伊朗實施制裁，美國控告孟晚舟的罪名在加拿大並不構成犯罪，因而不符合引渡的"雙重犯罪"原則。

美國指控，孟晚舟涉嫌金融欺詐，這在美國和加拿大都是違法行為。美國檢方指，華為透過香港子公司Skycom與伊朗有業務往來，同時對匯豐銀行進行欺詐，隱瞞華為與星通的真實關係，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

此前，香港《南華早報》則報道，匯豐早前知曉華為、Skycom與伊朗的業務關係。報道指，早在2010年匯豐與華為的聯絡文件中，匯豐就已得知華為與子公司星通的真實聯繫，以及其與伊朗的業務關係。

孟晚舟的律師還表示，法庭上控方稱只有「低級別」匯豐員工知道華為和Skycom的關係，而匯豐管理層不知道二者的關係令人難以置信，因為華為是匯豐的最大客戶之一。

匯豐在該案中的角色也惹惱中國。當時有官媒發聲稱，「坑客戶，匯豐終將失去所有客戶」，甚至引述「法律專家」之言，指控匯豐充當美國政府「特工」，「設局陷害」孟晚舟，將作為「犯罪分子」受到中國司法制裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國認為華為對美國的國家安全構成威脅，華為一直予以否認。

《香港國安法》下，夾縫中的匯豐

華為案中，匯豐得罪中國，在另一場風波中，匯豐則得罪中國的對手。

去年6月底，中國全國人大常委會通過港版《國家安全法》。親北京人士和中國官媒先後點名匯豐「裝聾作啞」。

匯豐隨即表態支持，同時，還刊出兩張匯豐亞太區行政總裁王冬勝到「撐國安立法」街頭宣傳攤位簽名聲援之照片。

此舉引來英美各方非議。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）也不加掩飾地批評匯豐銀行，稱其行為與英國政府的立場相悖。「但讓我這麼說吧，我們不會因銀行家的獎金而犧牲香港。」