卡舒吉之死：拜登向沙特國王施壓，美國將公布調查報告

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美國總統喬·拜登（Joe Biden）與沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）通電話，尋求為兩國關係找到新的立足點。

白宮表示，拜登再度重申美國非常重視「普世的人權與法治」。

拜登在通電話前閲讀了即使公布的一份美國調查報告，有關沙特記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害一事。

該報告預計將會顯示，沙特國王的兒子、沙特王儲穆哈邁德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）在卡舒吉被殺事件中的角色。

拜登的前任總統特朗普一直尋求與沙特建立更緊密的關係。

特朗普政府拒絶以解密的形式發佈該報告，轉而將焦點集中在美國與沙特加強合作的事務上。

預期拜登會在一些和沙特有關的事務上採取一些更強硬的立場。

2018年，卡舒吉在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館中被殺，屍體被肢解。沙特王儲隨後否認與事件有關。

沙特當局將卡舒吉之死歸咎於一個特工團隊未經上級批准的「流氓行動」，該團隊被派去將卡舒吉帶回沙特。沙特法庭在去年9月經審訊後判處五個人20年監禁，改變了原本的死刑判決。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 卡舒吉失蹤一年，他到底如何被殺，至今仍充滿謎團。

拜登說了什麼？

白宮聲明並未提及卡舒吉的名字，不過有提到：「總統積極關注到近日數名被扣留的沙特裔美國活動人士以及盧延·哈特勒爾（Loujain al-Hathloul）女士被釋放的消息，並重申美國對普世的人權與法治的重視。」

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沙特女性活動人士哈特勒爾被拘禁了將近三年，本月被釋放，但是仍然被限制出境，亦不被允許向媒體發言。

兩國領袖討論了「美國與沙特阿拉伯的長期伙伴關係」，以及親伊朗組織對沙特造成的威脅。

「總統向薩勒曼國王表示，他將致力令雙邊關係盡可能地穩固和透明，」白宮的聲明說。

「兩國領袖重申彼此關係由來已久，並同意在涉及共同關注及利益的事務上合作。」

卡舒吉被殺經過

這名59歲的記者一直以批評沙特當局著稱。他在2018年10月進入沙特領事館，凖備領取讓他可以和土耳其未婚妻結婚的文件。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 遇害的沙特記者卡舒吉

據稱他曾得到沙特王儲的兄弟、當時作為駐美大使的卡利德·本·薩勒曼王子保證，去領事館將是安全的。卡利德王子否認與卡舒吉有過溝通。

據沙特檢察官指，卡舒吉在糾纏中被強行壓制，並注射了大量藥物，藥物過量成為他的致死原因。之後，他的屍體被肢解，並在領事館外交給了當地的「合作方」。他的遺骸下落不明。

土耳其情報部門獲取的一份據稱是謀殺過程錄音的文字記錄，披露了一些殘酷的細節。

卡舒吉曾是沙特政府的顧問，與沙特王室關係密切，但是他之後失勢，在2017年到美國開始自我流亡生涯。

卡舒吉在《華盛頓郵報》（The Washington Post）撰寫每月專欄，批評穆哈邁德王子的政策。

在為該報寫的第一篇專欄文章中，卡舒吉表示，王子似乎是在策劃一場鎮壓異見者的行動，他害怕自己會被捕。