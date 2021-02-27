中國脫貧創造「人間奇蹟」 三個關鍵數據透露的玄機

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2021年農曆新年伊始，中國在元宵節的前一天高規格地召開了一次慶祝大會，最高領導人習近平宣佈：「脫貧攻堅戰取得了全面勝利」，創造了「人間奇蹟」。

根據中國官方說法，「現行標凖下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決」。

聯合國發展署制定的全球絶對貧困線是人均日收入1.9美元（約合人民幣12.31元），也就是年收入693.5美元（人民幣 約4496元）。

那麼9899萬貧困人口這個數字是如何得出來的？中國現行的貧困標凖是什麼？中國的貧困線與國際上其他國家相比又有什麼異同？BBC中文網梳理以下幾個關鍵問題。

中國貧困人口究竟有多少？

首先，中國9899萬農村貧困人口如何算出來？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國高調慶祝脫貧成績，稱9899萬農村貧困人口全部擺脫了貧困。

2016年，時任中共中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任陳錫文在向中國人大常委會的一次專題講座上表示，2012年世界銀行根據每人每天1.9美元的標凖測算，中國共有貧困人口8700萬。

「而我國按自己的標凖（2010年不變價2300元/人·年）測算的2012年農村貧困人口則為9899萬人。」

2018年，世界銀行公布的中國系統性國別診斷報告寫道：「儘管減貧成果非常顯著，但由於巨大的人口規模，中國貧困人口數量仍居世界第四位，僅低於印度、尼日利亞和剛果民主共和國。」

上述報告還指出：中國「剩餘的農村貧困人口可能分散在更加偏遠、交通不便的地區，因此更難觸及。由於沒有官方城市貧困指標，現在對城市貧困情況所知不多。」

根據世界銀行中國官網2020年9月的更新，「今天的中國是一個上中等收入國家和世界第二大經濟體。但中國的人均收入僅為高收入國家平均水平的四分之一左右，約有3.73億中國人仍生活在每天生活費5.5美元的上中等收入貧困線下。」

中國貧困線標凖

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2012年，正是中國發起八年「扶貧攻堅戰」的第一年。當年貧困線標凖是每人每年2300元。

根據中國國家統計局的數字，2012年農村居民人均純收入中位數為7019元，城鎮居民人均可支配收入中位數為21986元。兩相比較，中國2012年的貧困人口的年收入，只有農村居民人均純收入中位數約三成，城鎮居民人均純收入中位數約一成。

2019年的全國人大會議上，中國國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富說，貧困戶的脫貧標凖到2020年時收入應達到每人每年4000元左右，並且做到不愁吃、不愁穿，基本醫療、義務教育、住房安全有保障。

中國國家統計局公布的2020年農村居民人均可支配收入中位數為15204元， 城鎮居民人均可支配收入中位數40378元。

如此算來，在目前中國經濟躍居世界第二、趕超美國之際，中國貧困線人口的年收入已經跌至農村人均收入中位數的近四分之一，城鎮居民收入中位數的不足十分之一。

國際貧困標凖

所謂人均收入中位數是指將所有調查戶按人均收入水平從低到高順序排列，處於最中間位置的調查戶的人均收入。

收入中位數的重要性在於，它是世界銀行以及其他國際組織界定貧困的一個重要參考數據。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 脫貧：中國艱難的上坡路

國際間目前劃分貧困有兩類標凖：一是金錢；二是非金錢；其中按金錢收入又可分為絶對貧困標凖和相對貧困標凖。

絶對貧困標凖指將維持基本生存所需的食物和非食物消費折算出的金錢數額；相對貧困標凖則是收入雖能維持溫飽，但滿足不了某地最基本的其他生活需求。

1976年，經濟合作與發展組織（OECD）提出用收入比例法確定國際貧困標凖，將收入中位數的一半作為貧困線。

世界銀行則將收入中位數三分之一以下定義為相對貧困。

根據中國國家統計局的數字，2020年中國居民人均可支配收入中位數為27540元。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國經濟在過去幾十年迅速發展，已經超過英國、法國、德國、日本，成為世界第二大經濟體。

如果按照經合組織的標凖，年收入在13770元以下者為貧困人口。 如果按照世界銀行的標凖，中國年收入不足9180元為貧困人口。

2020年5月，中國總理李克強在人大會議期間曾說中國有「6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」。這與世界銀行根據每天每人5.5美元標凖對中國貧困總人口的估計基本吻合。

英美貧困標凖

新冠疫情籠罩下，英國和美國的貧困問題也不時成為新聞媒體報道的焦點，也廣為中國官方媒體所關注，與中國的扶貧成就形成「對照」。

按照英國的貧困標凖，有約17%的人口，即1100萬劃分為相對貧困人口。英國如此高的相對貧困人口比例，實際上與英國採取的劃分貧困標凖有關。

英國將收入低於中位數60%以下者定為相對貧困人口，這比經合組織的收入中位數50%的標凖還要高，更遠遠高出世界銀行的貧困標凖。

以英格蘭地區為例，所有居民一視同仁享受全民醫療系統NHS的公費醫療、公費義務教育之外，還根據情況享受多種政府為低收入者提供的福利，如失業津貼、政府公屋或者住房補貼、養老金補貼、育兒補貼、殘疾補貼，等等。

美國的貧困劃分標凖類似英國。有美國學者曾經撰文指出，如果依照聯合國絶對貧困線標凖劃分，那麼歐美多數國家「一個窮人也沒有」。而實際情況是，即使是世界第一經濟強國美國，政府承認的貧困人口也佔了總人口的約17%。

聯合國發展署2020全球貧困報告還指出，絶對收入貧困僅能說明貧困問題的一部分，而涵蓋健康、教育、生存機會等多方面元素的多維貧困指數更能反映一個國家的實際貧困狀況。