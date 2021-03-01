緬甸政變：警方開槍 抗議活動最致命的一天

圖像來源，Reuters

聯合國人權辦公室表示，警方向抗議者開槍，造成至少18人死亡，成為緬甸反政變集會中最血腥的一天。

據報道，在仰光（Yangon）、達維（Dawei）和曼德勒（Mandalay）等城市，警察使用了實彈和催淚瓦斯，造成多人死亡。

在2月1日軍方接管政權後的幾周裏，抗議活動基本和平，安全部隊於周六開始暴力鎮壓。

包括昂山素季在內的緬甸政府領導人被推翻，並遭到拘留。

周日的社交媒體視頻顯示，抗議者在警察的攻擊下逃跑，路上設有臨時路障，還有幾名渾身是血的人被帶走。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸政變：軍方開槍鎮壓示威者，至少18人死亡

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 政變領導人周日試圖鎮壓，警方擴大了行動範圍。

尚未有跡象顯示，這場公民不服從運動即將結束。政變領導人周日試圖鎮壓，警方擴大了行動範圍。

美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）表示，對於那些對暴力鎮壓負有責任的人，拜登政府正凖備採取「額外行動」。

沙利文在周日的一份聲明中說：「我們將繼續與印度-太平洋地區和世界各地的盟友和伙伴密切協作，追究那些對暴力負有責任的人。」

自緬甸軍方掌權以來，美國已對緬甸軍方領導人實施制裁。

不後退的人們

現場報道：BBC視頻記者

當我到達仰光的赫勒丹路（Hledan），一輛救護車從我身邊經過。聽說有個人中槍了。我跑過去，到達時志願者們已經把他抬上救護車。

圖像來源，BBC Burmese 圖像加註文字， 在仰光赫勒丹（Hledan）鎮，受傷男子在一輛救護車上接受治療。

我看到路上有血，旁邊還有自製的盾牌。子彈穿過了盾牌。

幾分鐘後，更多抗議者佔領了道路，用盾牌和手推車封鎖了該地區，並凖備與警察對抗。

越來越多的人來到這裏，坐在馬路上誦經。人太多了，我看不到人群的尾端。

此前有兩人在這裏遭到槍殺，一人受重傷。但是人們並沒有後退。

現場發生了什麼？

聯合國人權辦公室譴責了針對抗議者的暴力行為，稱有「可靠消息」稱，周日至少有18人喪生。另有30多人受傷。

發言人拉維娜·沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）說：「緬甸人民有權和平集會，要求恢復民主。」「根據國際人權凖則，對非暴力示威者使用致命武力從來都是不正當的。」

活動人士和醫務工作者說，在最大城市仰光，警方發射了子彈、閃光彈和催淚瓦斯，至少有四人喪生。

抗議者仍然在對抗。「如果他們強逼，我們就反抗。如果他們進攻，我們就防禦。我們永遠不會向軍靴下跪，」參加抗議活動的Nyan Win Shein告訴路透社。

另一名抗議者艾米·覺（Amy Kyaw）告訴法新社：「我們剛到，警察就開槍了。他們連一句警告都沒有。有人受傷了，有些老師還藏在鄰居家。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 曼德勒的抗議者要求釋放昂山素季。

一些示威者被警車驅散。

在東南部城市達維，安全部隊出動，驅散集會人群。有報道稱他們使用了實彈。活動人士告訴BBC，該市有四人死亡。

警方還鎮壓了曼德勒的一場大型集會，警方使用了高壓水槍，並向空中開火。BBC獲悉，有一人在那裏喪生。

其他地方的抗議活動仍在繼續，包括東北城鎮臘戍（Lashio）。

聯合國表示，在梅伊克（Myeik）、巴哥（Bago）和博克庫（Pokokku）也有人員死亡報告。

抗議活動開始以來遭到逮捕的人數尚未得到證實。政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）估計這一數字為850人，但本周末似乎還有數百人遭到拘留。

活動人士在亞洲各地舉行集會，支持緬甸抗議者，包括台北和香港。

在曼谷，警察使用催淚瓦斯和水槍對付同樣要求泰國總理辭職的示威者。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 仰光民眾針對軍事政變的抗議活動中，示威者逃離警方釋放的催淚瓦斯（2021年2月28日）。

昂山素季在哪裏？

政變開始時，昂山素季在首都內比都（Nay Pyi Taw）被拘留，此後再沒有出現在公眾場合。

她的許多支持者和國際社會要求緬甸軍方釋放昂山素季，恢復去年11月的選舉結果。在那次選舉中，昂山素季領導的全國民主聯盟贏得壓倒性的勝利。

昂山素季將於周一面臨法庭訴訟，罪名是擁有非法對講機以及違反冠狀病毒條例。但她的律師表示，一直無法與她對話。

軍方領導人為奪取政權而辯護，聲稱選舉普遍存在舞弊。選舉委員會對此不予理會。

政變在緬甸境外受到廣泛譴責，呼籲對軍方實施制裁，並採取其他懲罰性措施。