《大獨裁者》:在希特勒氣焰如日中天之時敢於斗膽嘲笑的電影

認真嚴肅的信息

兩條故事線對氣焰正盛的納粹抨擊都很大膽,以至於相比之下,同時代大多數大銀幕對納粹的諷刺作品就顯得比較軟弱無力。德裔導演恩斯特·劉別謙(Ernst Lubitsch)1942年推出的黑色喜劇片《生死攸關》(To Be or Not To Be),一直避免提到「猶太人」這個詞。卓別林則完全不予遮掩。在《大獨裁者》的猶太人社區場景中,很突出的是,所有的窗戶上都被納粹衝鋒隊用油漆刷上大寫字母「Jew」(猶太人)。理髮師想擦掉油漆,被納粹突擊隊員發現追趕,這個追趕的連續鏡頭讓人想起《警察》一片中的巴斯特·基頓(Buster Keaton)飾演的角色被一群警察狂追不捨的片段。