石黑一雄：「我非常擔心年輕一代作家」正因「恐懼」自我審查

麗貝卡·瓊斯（Rebekah Jones）

BBC藝術記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 石黑一雄認為，自我審查是"非常危險的狀態」。

著名日裔英國作家石黑一雄爵士（Sir Kazuo Ishiguro）稱，年輕作者可能會擔心自己會被「吐槽 」或 「被抵制」而自我審查。

2017年獲諾貝爾文學獎的石黑一雄爵士警告說，「恐懼氣氛」正阻止一些人寫他們想要的東西。

他說，他們可能擔心 「網上匿名的私刑暴徒會讓他們的生活變得很痛苦」。

他告訴BBC：「我非常擔心年輕一代作家。」這位66歲的作家說，他擔心不太成熟的作家會通過避免從某些視角寫作或避免寫他們直接經歷之外的人物來自我審查。

這位著名作家補充說：「我認為這是一種危險狀態。」

石黑一雄的代表作包括《長日將盡》（The Remains of the Day）和《別讓我走》（Never Let Me go）等。他本人於1995年獲得大英帝國勳章。

石黑一雄說他對年輕作家（的狀態）感到特別不安，「他們也許正感受到自己的事業和名譽變得更脆弱，所以不想冒險」。

他講這番話前，全球發生多起因言論自由而起的爭議事件，作家們面臨抵制威脅。知名目標包括JK羅琳（JK Rowling）、茱莉·柏契爾（Julie Burchill）和珍妮·卡明斯（Jeanine Cummins）。

2019年獲得爵位的石黑一雄表示，他並不擔心被「抵制」。「我是一位非常成熟的作家，享有特權，相對受保護"他說，「我這個年紀的人，享有聲譽。也許這是錯覺，但我認為我受到了保護。」

在長達40年的職業生涯中，他出版八部小說和一本短篇小說集，將業界好評與商業成功結合在一起。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 獲得諾貝爾文學獎後，石黑一雄在自家花園召開臨時新聞發佈會。

1989年，《長日將盡》獲得布克獎，並被拍成電影，由安東尼·霍普金斯（ Anthony Hopkins）和艾瑪·湯普森（Emma Thompson）主演。該片曾獲八項奧斯卡獎提名。

他的荒誕劇《別讓我走》講述的是一群克隆人的生活經歷和他們作為人體器官捐獻者的故事，也被改編成電影搬上大銀幕，由凱拉·奈特莉（Keira Knightley）、凱裏·穆里根（Carey Mulligan） 和安德魯·加菲爾德（Andrew Garfield）主演。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國演員凱瑞·穆里根出演了根據石黑一雄小說《別讓我走》改編的電影。

而這位出生於日本長崎，5歲移居英國的作者，堅持認為沒有任何題材或觀點會讓他「退縮」。

「小說家應該可以自由地從他們希望或者想代表的任何視角來寫作，」他說，「很小的時候，我就從與自己截然不同的人的角度來寫。我的第一部小說就從一位女性視角入手。」

《群山淡景》（A Pale View of Hills）講述一位日本女性因長女自殺而回想戰後在長崎生活的往事，於1982年出版後引起巨大反響。

「更開放的討論」

他補充說：「我認為這種關於聲音挪用的爭論非常有道理。如果我們要讓人們在我們的作品中出現，我們確實有義務自學和做研究並尊重他們」。

他說必須「對自己直接經驗之外的人有禮貌。如果我對某件事退縮，那是因為我懷疑自己是否有能力對其足夠了解，並是否能寫得公正。但如果我下定決心，往往會對自己了解事物的能力感到自負。」

他曾呼籲對抵制文化和言論自由進行「更開放的討論」。

他的新小說《克拉拉與太陽》（ Klara and the Sun）將於周二（3月2日）出版。小說講述一個太陽能機器人的故事，它的外觀、行為和動作都像人類，並成為一位少女的朋友。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 諾貝爾文學獎得主石黑一雄：一開始並不相信自己獲獎

對人工智能持樂觀態度

故事發生在不詳的未來。在那裏機器人變得像自行車一樣普遍，基因編輯是常態。

「這不是幻想，」石黑一雄說，「我沒有真正想象過什麼。我沒寫過奸詐、陰險的機器人接管家庭，然後所有的機器人伙伴接管世界的故事。根本不是那樣的故事。」

他說他「相當陽光和樂觀」，認為人工智能（AI）「將帶來巨大好處」。儘管如此，他確實有一些保留意見。

「當人工智能程序能寫出一本能讓我哭泣的小說時，說明人類已經越過了某種了不起的界限，說明人工智能可以理解人類情感，有產生共鳴的能力。

「而當它能做到這一點時，就意味著它可以開展非常強有力的政治造勢活動，比現在基於大數據基礎做出的策略更有效。」

他補充道：「事實上人工智能可能帶來像共產主義、納粹主義或者資本主義般的主義......而讓我煩惱的是，人類將很難控制那種局勢。」