「三八」 婦女節的前世今生:從紐約工潮到國際節日

來朧去脈

那場大遊行之後,美國社會主義黨(Socialist Party of America,SPA)於 1909年宣佈設立「全國婦女日」(National Women's Day)。

後來,聯合國又決定每年的三八節慶祝應該有一個具體明確的主題。於是,從1996年開始,聯合國的三八國際婦女節慶祝就有了年度主題,1996年的主題是「慶祝過去,規劃未來」(Celebrating the past, Planning for the Future)。