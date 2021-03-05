「三八」 婦女節的前世今生：從紐約工潮到國際節日

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在新冠疫苗大規模接種和新冠藥物研發進展迅速之際，世界迎來第110個「三八」 國際婦女節（IWD）。今年的主題是：「選擇挑戰」（ChooseToChallenge）。

聯合國婦女署為IWD慶祝活動發佈的聲明說，受到挑戰時，無論是個人、社會還是世界都會提高警覺。作為個人，你我為各自的觀念和言行負責，可以「選擇挑戰性別歧視和不公平，可以選擇探尋和慶祝女性取得的成就」。大家齊心協力，就能逐步推動社會更包容、更平等。

這與去年的主題 — 「集體個人主義」（collective individualism）— 一脈相承；人人為爭取性別平等努力，細流匯聚而成湖海。

為什麼在21世紀進入第二個10年的今天，三八國際婦女節還有現實意義？

聯合國婦女署指出，對世界上大多數婦女和女童來說，性別平等方面真正的變革極其緩慢，有些領域甚至出現倒退風險。

「我們中沒有一個人能夠在有生之年見到性別平等的那一天，我們中許多人的孩子們也一樣。」

而且，聯合國數據顯示新冠病毒大流行可能導致性別平等領域過去25年來取得的成績一夜之間被抹去，男女平權運動倒退四分之一個世紀。顯然，女性在疫情期間承擔了更多家務負擔，而這又影響到她們的職業發展和教育機會。

2021年國際婦女節不同於往年，不少國家仍在抗疫，慶祝活動會在網上舉行。

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 無懼新冠病毒，印度尼西亞婦女2020年上街參加三八婦女節大遊行

來朧去脈

國際婦女節設立的初衷是紀念國際女權運動，也借此機會慶祝婦女在政治、經濟和社會等領域的貢獻及成就。

今天人們耳熟能詳的「三八」國際婦女節是從國際勞工運動派生出來的，英文是International Women's Day，也可以翻譯成「國際婦女節/日」，「國際女性節/日」。

種子是在1908年播下的。那年，1.5萬名女性在美國紐約集會遊行，抗議僱主盤剝女工，要求縮短工時、提高工資，爭取女性選舉投票權。

那場大遊行之後，美國社會主義黨（Socialist Party of America，SPA）於 1909年宣佈設立「全國婦女日」（National Women's Day）。

1911年3月25日，紐約三角內衣廠火災致140多名女工喪生， 震驚美國，導致後來一系列社會改革和勞工法改革，同時也成為美國女權運動發展的重要契機。

後來，女權運動史上一位重要人物，德國婦女運動領袖克拉拉·蔡特金（Clara Zetkin）提議把美國的全國婦女日升級為國際婦女節。蔡特金在1910年哥本哈根舉行的國際勞動婦女大會上提出了這個倡議，來自17個國家的100名女代表一致同意。事情就這樣定了。

1911年3月19日，在奧地利、丹麥、德國和瑞士的女性首次集會遊行慶祝「三八婦女節」。德國各地也舉行了爭取選舉權的集會。

圖像來源，TOPICAL PRESS AGENCY 圖像加註文字， 德國女權運動先驅克拉拉·蔡特金被認為是「三八國際婦女節」之母。

婦女節的「國際性」最初幾十年都處於很容易被挑戰的地位，直到1975年情況才有所改變。那年，聯合國（UN）開始慶祝三八婦女節，等於為三八國際婦女節的國際地位蓋了個官方印戳。

後來，聯合國又決定每年的三八節慶祝應該有一個具體明確的主題。於是，從1996年開始，聯合國的三八國際婦女節慶祝就有了年度主題，1996年的主題是「慶祝過去，規劃未來」（Celebrating the past, Planning for the Future）。

三八國際婦女節是從歐洲勞工運動的土壤里長出來，根子上一直有政治基因，所以每年這一天總有一些地方會有罷工或示威活動，抗議對女性的歧視和不公平，提高公眾的性別平等、平權意識。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 意大利男人在三八婦女節時會給女友送含羞草。緣由不詳，據信始自第二次世界大戰後的羅馬。

為什麼是3月8日？

蔡特金當年提出全世界婦女應該有自己的節日，但沒有固定日期。3月8日正式成為國際婦女節，是在1917年。

1917年3月8日（儒略曆2月23日），因食品短缺和工廠環境惡化爆發的聖彼得堡大罷工持續了三、四天，沙皇遜位，俄羅斯帝國杜馬成員成立臨時政府，並賦予女性選舉投票權，史稱「二月革命」，成為俄國「十月革命」的序幕。當時很多女工參加了大罷工，要求「麵包與和平」，要求選舉權。

這樣，公曆3月8日後來就被定為國際婦女節。

有沒有國際男人節？

有的，11月19日。不過，國際男人節的歷史短得多，1990年代才開始；地位也低得多，聯合國沒有背書。

但是，仍舊有60多個國家慶祝「11·19國際男人節」，英國是其中一個。

英國男人節的重點包括成年和未成年男性的健康關注、改善男女性別關係、推動男女平等、禮讚男性模範榜樣。2017年的男人節主題是「禮讚男人和男孩」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年西班牙馬德里的三八婦女節大遊行敲鍋擊罐聲衝天

婦女節怎麼過？

國際婦女節在很多國家是法定公共假日，包括俄國、阿富汗、安哥拉、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、布基納法索、柬埔寨、古巴、格魯吉亞、幾內亞比紹、厄立特里亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、老撾、摩爾多瓦、蒙古、尼泊爾、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏干達、烏克蘭、烏茲別克斯坦、越南、贊比亞等。

在中國、馬其頓、馬達加斯加，三八婦女節屬於部分公民放假的節日，女性享受一天或半天法定公假，但政府只是建議，並不強迫，僱主可以選擇執不執行。

在保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞、智利、波黑、喀麥隆等地，婦女節不是法定公假，但得到普遍認可，按照慣例男性在那一天要送花給女性朋友、母親、妻子、女兒、祖母、女同事等。保加利亞和羅馬尼亞等國家，婦女節的地位等同於母親節，也會送小禮物。

在意大利，三八婦女節那天有送含羞草的習俗，起源不詳，但據信是第二次世界大戰後從羅馬開始的。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2012年10月，倫敦的議會廣場再現當年爭取女性投票權的場景

從英美到中國

三八國際婦女節源自勞工運動，跟蘇俄和共產主義有歷史淵源關係。美國官方不慶祝三八國際婦女節，但3月8日是女性的節日，而且每年三月是「女性歷史月」（Women's History Month），總統也要在三月發表講話，禮讚美國女性的各種成就。

英國和英聯邦裏的澳大利亞、新西蘭、加拿大等都官方不慶祝三八國際婦女節，但女性權益團體會在這一天前後組織活動。這個女權運動先驅國家，女王是國家元首，已經有了兩位女首相，一種較多人認可的看法認為專門為婦女定一個節日，反而帶著歧視意味，或者暗示女性不如男性。

中華民國政府在1924年正式承認三八婦女節。國民黨中央執委會關於「三八節是國際婦女日」的指示發表在1924年3月5日的廣州《民國日報》社論版。當時國民黨和共產黨正處於國共合作「蜜月期」。

1924年2月下旬，在國民黨中央婦女部幹部會議上，何香凝提議在廣州舉行慶祝「三八」國際婦女節大會，由中央婦女部負責出面發起集會和遊行示威，會後何香凝承擔了紀念活動的籌備事宜。

1924年3月3日，廣州執信學校作了題為「國際婦女節之性質」的專題講演，介紹婦女節的歷史與意義，正式把國際婦女節概念引進中國。那年廣州的三八婦女節慶祝活動，中國共產黨也參加了。

1949年中國共產黨建制後，正式確定3月8日為國際婦女節，是部分公民享受公假的節日。台灣1994年前三八婦女節一直是法定節日，但1991年婦女節假期跟兒童節合併，理由是 婦女可以利用這天假期在家照顧放假的兒童。1998年這天假期徹底取消。

按照中國網民的說法，三八從工會發福利、女職工放半天假，官方慶祝活動照舊，但爭取女性社會地位提高的內涵則淡化，變相成為商家用來盡力促銷的商機。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國武漢1月23日封城控制疫情擴散。在抗議第一線的醫生護士當時是什麼感受？

2020年婦女節

這是第109個國際婦女節，主題是人人都為實現性別平等的目標做貢獻，集腋成裘，涓涓細流匯聚成江河湖海，所謂」集體個人主義「（collective individualism）。

2017年被認為是屬於全球女性的，在世界女權運動史上寫下重要一筆的一年。全世界千百萬女性共同經歷了幾件大事，從特朗普當選美國總統，到好萊塢名流性侵醜聞曝光啟動的#MeToo，女權運動重振旗鼓之勢儼然。

2018年的三八婦女節是總結戰果、溫故知新、展望未來的時間點。那年#MeToo運動規模擴大到全球，包括中國、韓國、印度和法國等加入了這場對話，美國中期選舉當選女議員之多破歷史記錄。

巴基斯坦許多城市從2018年開始在三八節舉行爭取平等權益的婦女大遊行（Aurat March）。

2019年墮胎在北愛爾蘭非罪化，蘇丹取消了一項針對女性在公共場合舉止和穿著的法律。

圖像來源，Aurat March 圖像加註文字， 圖片社交網站Instagram上巴基斯坦三八婦女大遊行（Aurat March）圖標。在穆斯林人口佔主導的巴基斯坦，婦女為爭取平等權利上街遊行是需要勇氣的事。

主旋律之外的插曲

不過，歷年來也不乏跟主流並不完全吻合的聲音。

1942年，左翼作家丁玲在延安《解放日報》上發表《三八節有感》，文中寫道：「婦女」這兩個字，將在什麼時代才不被重視，不需要特別的被提出呢？"

七十多年後，各種社交媒體和網絡平台無比發達，婦女節過了一百多次，還是有這樣的感慨：什麼時候社會才不再需要為婦女特設一個節日，來推動消除性別歧視、推動男女平等、慶祝女性在各個領域的成就？

英國一份地位較高的雜誌，介紹一位女性數學家的傑出成就，標題裏出現「世界最偉大的女數學家」字樣，引發熱議。

批評者認為這個「女」字暗示了雙重標凖，如果按統一標凖衡量她可能不如男性。

還有觀點認為，性別只有在涉及性別問題的討論中才有相關性，否則不必提及；科學家的成就高低，跟性別沒有必然關聯。