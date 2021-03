種族滅絶:一項嚴厲指控的來源、法律依據與歷史案例

學術爭議

聯合國公約

根據聯合國《防止及懲治種族滅絶罪公約》(UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),破壞一個群體可能有多種方式。目前已經有超過150個國家和地區簽署該公約,包括中國。