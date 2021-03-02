趙婷：亞裔女性導演創造的金球獎歷史

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 趙婷創下電影金球獎歷史。

2021年電影金球獎（Golden Globe Awards）揭曉，華人導演趙婷（Chloe Zhao）創造了歷史，成為第一個獲得最佳導演獎的亞裔女性。

這一消息令世界各地網民紛紛祝賀，畢竟這只是歷史上第二次有女性導演獲此殊榮——1984年芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）憑《楊朵》（Yentl）得獎後，多年一直未有女性導演再問鼎金球獎最佳導演。

憑借《遊牧人生》（Nomadland，《無依之地》）得獎的趙婷，被網民稱讚是「給年輕亞裔女孩的一個重大啟發」，亦有人表示這是一次「各地女性的勝利」。

金球獎頒獎禮因應新冠疫情而改為以視頻直播形式進行。透過網絡連線發表得獎感言的趙婷表示，自己熱愛電影的原因是「同情心」。

「這是我熱愛拍電影和講故事的原因，因為它給了我們一個機會，一起笑和哭，」趙婷說。

「它給我們機會互相學習，更加明白彼此，因此感謝讓我有可能做我熱愛的事情的每一個人。」

圖像來源，NBC 圖像加註文字， 趙婷獲得最佳導演，薩夏·拜倫·科恩（Sacha Baron Cohen，沙格·畢朗·高漢）獲最佳喜劇演員

與此同時，今年的金球獎也是第一次有多於一名女性進入最佳導演提名名單——蕾吉娜·金（Regina King，雷珍娜·京）和埃默拉爾德·芬內爾（Emerald Fennell，艾美露·芬奈爾）均在競逐之列。

芭芭拉·史翠珊對於時隔37年再度由女性成為金球獎最佳導演表示祝賀，她在推特（Twitter）上稱「是時候了」。

中國社交媒體上，網民亦為出生在中國的趙婷得獎而慶賀。新浪微博上有評論稱，這是「中國女導演的綻放時刻！」

有網民則對趙婷的個性表示讚賞：「這麼多候選人她的著裝也好，場所也好，甚至是狀態，都是最樸素的......欣賞她這種素麵朝天初心不改的品質。」

在贏得被看作是「奧斯卡風向標」的金球獎之後，更有網民期待趙婷能夠有4月的奧斯卡電影金像獎（The Academy Awards）上再次得獎。

趙婷是誰

趙婷出生於中國北京，中學時代赴英國倫敦入讀寄宿學校，之後旅居美國，先後取得政治學學士和紐約大學電影學士學位。

她的父親是北京首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉，繼母是中國著名演員宋丹丹。

趙婷得獎後，宋丹丹在微博發帖祝賀，稱「我們家的傳奇」。

「今天，在人家的主場拼人家的強項，取得了這樣的認可，創造了這樣的紀錄。你是我們家的傳奇，」宋丹丹的微博帖文說。

「相信你的故事也會激勵無數中國的孩子們。」

關於趙婷的國籍，媒體和輿論有不同的說法，有些稱她是美籍華裔，亦有報道指她是中國導演。

她獲得金球獎當天，新浪微博上「#趙婷中國第一位金球獎最佳女導演#」的話題標籤被閲讀近3000萬次。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金球獎頒獎禮因應新冠疫情而改為以視頻直播形式進行。透過網絡連線發表得獎感言的趙婷

該雜誌報道指，趙婷在美國的一段工作經歷之後，令她不再對政治感興趣，轉而關注美國流行文化，進而學習電影並成為電影人。

在她目前的電影長片作品中，亦很少以中國故事為題材。

《遊牧人生》是一個半虛構故事，講述一名女性在美國各地過著現代遊牧人生活的歷程。電影同時獲得了金球獎劇情類最佳電影。

這是38歲的趙婷執導的第三部長片，她的前兩部作品——2015的《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）和2017年的《騎士》（The Rider）——分別成為聖丹斯電影節（Sundance Film Festival，日舞影展）和戛納電影節（Cannes Film Festival，康城/坎城）的參展作品，口碑不俗。

她的下一部執導作品是計劃在今年上映的漫威（Marvels）超級英雄電影《永恆族》（The Eternals）。