埃塞俄比亞提格雷危機：BBC記者被軍方扣押

圖像加註文字， 現在還不清楚BBC記者格梅為什麼被扣押

在埃塞俄比亞衝突地區提格雷，一名BBC記者被軍方扣押。

目擊者說，BBC提格雷語記者格梅·格布魯（Girmay Gebru）和其他四人在提格雷首府默克萊（Mekelle）的一家咖啡館內被帶走。

有報道說，格梅被扣押在默克萊的一所軍營。

BBC目前還不清楚格梅被捕的原因，但是已經向埃塞俄比亞當局表示對事件的關注。

過去幾天，當地記者葉梅尼（Tamirat Yemane）和兩名分別為《金融時報》和法新社工作的翻譯也被扣押。

去年11月起，提格雷爆發武裝衝突，埃塞俄比亞政府軍和當地武裝「提格雷人民解放陣線」交火。

危機爆發最初幾個月，媒體幾乎無法前往報道。直到上星期，當局開始允許部分國際媒體進入。

法新社和《金融時報》都已獲得報道提格雷衝突的許可。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年11月，提格雷爆發武裝衝突

目擊者告訴BBC，扣押BBC記者格梅的人是身著軍裝的士兵。

BBC發言人說，「我們已經向埃塞俄比亞當局表示（對事件）的關注，目前仍在等候對方的回復。」

儘管埃塞俄比亞政府軍宣稱已經擊潰「提格雷人民解放陣線」，但是該地的武裝衝突仍然沒有平息。

過去幾個月，有數以百計的人在衝突中喪生，數十萬人流離失所。

記者說，國際社會非常關注有關提格雷衝突各方犯下暴行的報道以及該地區持續惡化的人道危機。