新冠病毒：美國德州取消口罩令並放寬限制措施

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國德克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）宣佈，德州下周將解除口罩令，允許企業全面重開。

美國德克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）宣佈，德州下周將解除口罩令，允許企業全面重開。共和黨人阿博特稱：「現在是時候完全開放德州了。」

德克薩斯是美國最大的取消口罩令的州。口罩令於去年7月實施，阿博特因此受到了他所在政黨的批評。

但美國拜登政府已明確表示，新冠病毒的限制措施仍有必要。

與此同時，密歇根、路易斯安那和密西西比等其他州也取消了類似的規定，這些州也終止了口罩令。

新冠疫苗的推出，增強了人們對美國恢復大流行前生活的信心。周二（3月2日），美國總統拜登表示，到5月底，美國將為每個成年人提供足夠的疫苗。然而，重新開放的浪潮使各州與拜登政府及其高級衛生官員產生了分歧，他們對在疫情危險時刻放鬆措施感到失望。

周一美國疾病控制與預防中心(CDC)主任警告說，如果美國自滿，「可能會出現第四次病例激增」。

數據顯示，儘管美國最近幾周感染和死亡人數有所下降，但與其他國家相比仍處於較高水平。

德州州長說了什麼？

阿博特發佈了一項行政命令，取消了他在疫情早期實施的大部分限制措施。

這項將於3月10日生效的新行政命令取消了所有口罩令，並禁止地方當局處罰沒有戴口罩的居民。在新冠肺炎患者住院人數不多的縣，去除了對企業的所有限制。

「太多德州人無法得到就業機會，」阿博特說，「太多小企業主已難以支付賬單。這必須結束。」

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他說，隨著疫苗接種增加和新冠病毒治療水平提高，該州「現在的狀況要好得多」。

但他補充稱，「新冠肺炎並沒有突然消失」。新冠病毒追蹤項目（Covid - 19 Tracking Project）的數據顯示，在經歷數周下降後，德州的新冠病毒感染和相關死亡人數再次緩慢上升。

德克薩斯州有超過4.3萬人死於新冠病毒，是美國第三高的州。

分析：州長決定為何被批評？

BBC記者安傑裏卡·卡薩斯（Angelica Casas）

發自德克薩斯州聖安東尼奧市

州長阿博特的決定對德克薩斯人來說並不意外。畢竟，該州應對疫情從一開始就帶有政治色彩。

該州的共和黨領導層支持前總統特朗普相對寬鬆的限制措施。但這導致了與該州主要城市官員的緊張關係，這些城市的官員都傾向民主黨。

這是控制疫情和控制經濟，口罩令與維護個人自由之間的選擇。當病例激增時，各州的政客們更多的是被動反應而不是主動出擊。

一年過去了，情況並沒有太大變化。該州的死亡人數和目前的病例率仍然位於美國各州前列。所以批評人士說州長的決定沒有遵循科學。

因此，這一決定將考驗阿博特政府，也將考驗阿博特與美國總統拜登的關係。拜登在應對疫情方面比他的前任更為緊迫。

其他美國各州情況怎樣？

美國的公共衛生政策由各州負責。在新冠疫情開始時，大多數州對企業和旅行實施了限制措施。大約35個州要求在公共場所室內和戶外都必須戴口罩，儘管這些要求的執行情況有好有壞。

隨著最近幾周新增病例和死亡人數大幅下降，幾個州已開始放鬆限制。在阿博特宣佈決定後不久，密西西比州州長裏夫斯（Tate Reeves）也宣佈了同樣的決定。

裏維斯表示: 「從明天開始，我們將取消所有縣級口罩令，企業將能夠在沒有任何州規的情況下全面重開。」

衛生專家警告說，疫情遠未結束，如果過早取消限制措施，病例可能會增加。

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與他的前任特朗普形成鮮明對比，美國現任總統拜登已把抗擊病毒作為政府的首要任務。

周二，拜登表示對在上任100天內提供1億劑疫苗的目標感到樂觀，但他敦促美國人保持警惕，佩戴口罩並保持社交距離。

拜登在白宮發表的電視講話中說：「今天的通告是我們努力戰勝這種流行病的一大步，但我必須跟你說實話，這場戰鬥遠未結束。」

新冠病毒如何重創美國？

根據約翰霍普金斯大學數據，美國新冠病毒確診病例為2870萬，幾乎是第二高的印度（1100萬）、巴西（1050萬）的兩倍。

但就每10萬人中的死亡人數而言，美國排名第9，比英國和意大利等國要少。

美國華盛頓大學健康數據與評估研究所預測，到6月1日，至少有9萬多美國人死於新冠病毒。到5月底，該病毒每天將導致大約500名美國人死亡，而現在約為2000人。

自1月以來，住院率急劇下降。