中國明朝古董驚現美國舊貨攤：無意間淘到寶貝的那些事

圖像來源，SOTHEBY'S 圖像加註文字， 明代古董驚現美國舊貨市場。

一名美國男子去年在康涅狄格州的一個舊貨攤（yard sale）用35美金（約等於220人民幣）買入一件青花小碗。經專家鑒定，這是15世紀中國明朝的古董！

就淘寶而言，這真是撿到了一個天大的便宜。

這個青花白瓷碗是去年一個不具名的古董愛好者在康涅狄格州第二大城市紐黑文附近發現的。

到手後，他很快找到專家鑒定評估。專家估計，價值應在30萬到50萬美元之間。

不僅如此， 據信這只碗還非常罕見，是僅存的7件之一，其餘的多保存在博物館中。

明代稀世珍寶

這件青花碗將於3月17日在紐約由蘇富比拍賣行競拍。

拍賣行的中國瓷器專家麥卡特爾（Angela McAteer）女士對美聯社表示，鑒定時，她和另外一位專家一眼就看出這是一件寶貝，「非常、非常特別」。

麥卡特爾補充說，碗的形狀、繪製的風格以及青色色彩都是15世紀早期瓷器的特徵。

這個直徑為16厘米的青花碗有著典型的鈷藍色花卉圖案，碗邊也有精緻複雜的圖案。麥卡特爾說，所有的特徵和標誌都表明它是明朝早期的產物。

蘇富比專家認定，青花碗應該是15世紀初明朝永樂年間的官窯瓷器。

但是，它到底是怎麼出現在一戶美國人家的二手貨攤上還是個迷。有人猜測它可能是同一戶家人代代相傳的物品。

麥卡特爾女士表示，今天仍有這種事發生，找到珍寶總是讓人驚奇不已。而且，對他們專家來說，一些原本根本不知道存在的寶貝突然出現更是讓他們興奮不已。

英國車庫的乾隆酒壺

圖像來源，MARK LABAN/HANSONS 圖像加註文字， 英國車庫找到精美乾隆酒壺。

無意間淘得古董的事雖然罕見但也不是絶無僅有。就在去年，英國也發生過類似的事：德比郡一名建築工人新冠疫情期間閒來無事清理車庫，意外發現一件罕見的中國葡萄酒壺。

這件15厘米的酒壺看上去像一個茶壺，小巧精緻。所以， 家裏人一直管它叫茶壺。

據信，這可能是清代乾隆年間的寶物。

據當地漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）估計，它有可能是中國古代帝王的古玩，已有數百年歷史，而且可能會賣到10萬英鎊（約等於90萬人民幣）的高價。

漢森拍賣行估計它可以拍賣到2萬到4萬英鎊之間，但如果遇到中國買家很可能會賣出更高價。結果在去年9月的拍賣中，這件酒壺起拍10萬英鎊，11分鐘內即以39萬英鎊成交，成交價是指導價的近10倍。

中國買家踴躍競拍

圖像來源，DUKE'S AUCTIONS 圖像加註文字， 這件清代乾隆茶壺2019年以104萬英鎊成交。

近年來，中國古董頻頻在海外拍賣市場中以高價出手，這與中國買家有很大關係。

這些富有的中國人赴海外投資回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶、讓藝術品回家的味道。

同時，他們資金實力雄厚，整體收藏專業知識也相對提升。這可能是為什麼近年來拍賣場上中國古董藝術品屢創天價的原因。

最近幾年僅在英國賣出高價的中國瓷器、古玩就有許多，其中包括：

2019年，清代乾隆年間的茶壺，雖然壺蓋有所破損，卻在10分鐘內賣出104萬英鎊的高價。英國多切斯特（Dorchester）的杜克拍賣行最初估價為1000至2000英鎊。但出人意料的是，最後賣價超出估價1000倍。

2017年，中國花瓶在英國伯明翰一家拍賣行拍賣，以預估價格的450倍成交，創下這個拍賣行140年來的最高紀錄。這家名叫「Fellows」的拍賣行說，他們最初估計花瓶能賣到1800英鎊，但最後以81萬英鎊成交。

2013年，英國西南部康沃爾的一座老宅拍賣傳家寶，其中一隻罕見珍貴的中國古董花瓶以近34萬英鎊成交，比預期價格高出三倍。