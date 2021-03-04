新冠疫情和中澳關係夾擊：去年近兩成在澳大利亞華裔遭威脅或攻擊

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳洲認為中國在新冠疫情處理和通報上欠缺透明度

澳大利亞獨立智庫「洛伊國際政策研究所」（ Lowy Institute for International Policy）的一份調查顯示，2020年平均5名華裔就有1人遭威脅或攻擊，原因包括新冠疫情及澳中不斷加劇的緊張關係。

該調查樣本為1040名受訪者，他們包括澳洲公民、永久居民和長期簽證持有者。有18%的受訪者表示，在過去12個月中，他們曾因為自己的華裔身份受到人身威脅或攻擊，82%的受訪者則表示沒有。

約三分之一的受訪者認為，他們曾因為自己是華裔而被叫過冒犯性名字；37%的人稱，他們曾因為自己的背景而受到不同待遇或較差待遇。

澳洲目前有120萬華裔背景居民，大部分來自中國大陸，其次來源地為香港、台灣和馬來西亞等。該份調查顯示，大部分華裔居民認為在澳洲居住有歸屬感。46%受訪者擔心中國對澳洲政治進程的影響，相比之下82%的澳洲人口對此感到擔憂。

此外67%的華裔澳籍受訪民眾支持針對「涉及侵犯人權的中國官員」做出針對性制裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情最早於中國武漢爆發，隨後擴散至全球。世界各地的華人和亞裔相繼因為被種族歧遭受至辱罵和毆打出現在新聞頭條。

「在澳大利亞做中國的朋友真難」

2020年中澳因多項議題發生衝突。澳洲批評中國在新疆與香港的行為，並認為中國在新冠疫情處理和通報上欠缺透明度。中國利用懲罰性制裁措施打擊澳洲一系列產品的出口。

在此背景下，3月1日中國駐澳大利亞公使王晰寧於發表「現在在澳大利亞做中國的朋友真難」的講話。

他在講話中提及澳洲主流媒體忽略去年新冠疫情期間中國企業和使館對澳洲的抗疫支持，反而關注和報道所謂有中國背景的企業囤積防疫物資、造成澳市場供應短缺。「這些說法在一段時間裏甚囂塵上，但最終被證明完全是無稽之談，有些明顯是蓄意造謠，還遭致當事方起訴。但不幸的是，傷害已經造成了，中國朋友的形象被嚴重抹黑了。」

他還在講話中提及「澳大利亞朋友們同中國的合作遭到一連串莫名其妙的質疑，而質疑這些合作的理由就是所謂中國威脅了澳大利亞的主權和安全，但至今沒有人能拿出證據支撐這些質疑。」

而中國外交部發言人汪文斌周三在回應媒體有關澳洲智庫相關調查的問題時說，中方注意到有關報道，「我們對此深表關切」，「中國政府此前已發佈了赴澳留學預警和旅遊安全提醒，希望在澳大利亞中國公民做好自身的安全防範」。

圖像來源，CNS

新冠疫情下的澳洲華人

新冠疫情最早於中國武漢爆發，隨後擴散至全球。世界各地的華人和亞裔相繼因為被種族歧遭受至辱罵和毆打出現在新聞頭條。

在悉尼（Sydney，又譯雪梨）就讀法律的研究生Alex此前對BBC中文表示，令她心寒的是人們將新冠疫情塑造成「澳大利亞人與中國人」的對立，而不是原本「人與病毒」的對抗。她同意，這些年來，澳大利亞的反華情緒高漲，而突然發生的肺炎疫情，加劇了反華情勢。

澳大利亞國立大學（ANU）的另一項研究發現，在2020年1月至10月之間，有84.5％的亞裔澳大利亞人報告了至少一次歧視事件。