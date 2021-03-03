飛往月球：日本富豪前澤友作公開徵友繞月飛行

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前澤友作公開徵求8名團員和他一起繞月飛行

日本億萬富商前澤友作公開徵求8名伙伴和他一起前往太空進行繞月旅行。

前澤友作在推特上發表視頻表示，「我歡迎各種背景的人加入」，他還在貼文中附上申請細節的鏈接。

他說他已經購買了繞月旅行的整個行程，因此想要加入他的人不需要另外支付費用，就可以和他一起登上伊隆·馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）發射的星際火箭繞月球飛行。

前澤友作將這趟繞月飛行稱為「親愛的月球」計劃，預計在2023年成行。

申請條件有哪些？

前澤友作在推特視頻上說，「我邀請你們和我一起加入這個任務，8個來自世界各地的人，任務將在兩年後2023年登場，我歡迎各種背景的人加入。」

申請者必須符合兩個條件：

必須「從事能夠幫助他人和整體社會的某項活動」；

必須「願意支持其他抱有相同志向的團隊成員」。

他說，「我已經買下了所有座位，這會是一次私人旅行。」

「親愛的月球」是一個私人月球旅遊項目，該項目將在2023年由SpaceX發射一艘載人飛船，在繞月球一周後返回地球。

前澤友作是誰？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前澤友作計劃成為 SpaceX 繞月旅行第一人

現年45歲的前澤友作是日本時裝企業家和藝術收藏家，1998年以線上時裝銷售起家，2004年創建線上時裝零售網站Zozotown，成為日本最大的線上時裝網站。

2020年，前澤友作被《福布斯雜誌》評估身價淨值達20億美元，日本富豪排名榜第22位。

前澤友作曾經和多位日本演藝明星交往，但後來分手，他在去年初宣佈徵求一位女性「人生伴侶」陪伴他參加繞月旅行。

他當時還表示將參加電視節目相親企劃公開招親，但之後又以未做好心理凖備為由取消。

前澤友作去年初還成為推文被轉發最多的人，他的一則推文表示要在所有轉發該推文並關注他的人當中，隨機挑選1000人致贈100萬日元（約9300美元）獎金，結果有400萬人轉發他的這篇推文並關注他。

「親愛的月球」是什麼？

前澤友作之前曾表示，計劃邀請「藝術家」加入「親愛的月球」項目，和他一起繞月飛行。

但現在他表示計劃略作修正，「給地球上所有人這個機會加入繞月飛行」。

他說，「如果你自認為是一名藝術家，那麼你就是。」

2018年，伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司宣佈，前澤友作將成為第一位繞月球飛行的私人乘客，此後他開始在國際間出名。

前澤友作支付繞月飛行的費用金額並未公開，但馬斯克表示「那是很大的一筆錢」。