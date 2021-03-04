緬甸政變：「最血腥的一天」造成38名抗議者死亡

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸安全部隊使用催淚瓦斯、橡皮子彈和實彈對付示威者。

在周三（3月3日）的緬甸，安全部隊鎮壓反對軍事政變的示威者，至少造成38人死亡。聯合國形容，這是自一個月前發生軍事政變以來，緬甸經歷的「最血腥的一天」。

聯合國緬甸事務特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener）表示，緬甸流出了一些令人震驚的視頻畫面。

有目擊者稱，安全部隊發射了橡膠子彈和實彈。

自2月1日緬甸軍方奪取政府控制權以來，緬甸各地已經出現大規模的示威以及公民抗命行動。

抗議者要求結束軍方統治，並釋放包括昂山素季（Aung San Suu Kyi，昂山素姬/翁山蘇姬）在內的民選政府領導人。他們被軍事政變推翻之後，目前正被拘禁。

軍事政變以及此後以暴力鎮壓抗議者已經招致廣泛遣責，而緬甸軍方至今未有理會國際社會的批評。

周三的多名示威者死亡後，英國要求聯合國安全理事會在周五召開會議，而美國表示，正在考慮進一步制裁緬甸軍方。

在最新的暴力鎮壓之前一天，各個鄰國均呼籲緬甸軍方保持克制。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸政變：人民如何回應軍事政變？

「他們就那樣出來直接開槍了」

伯格納表示，政變發生以來，已至少有50人死亡，「並有很多人受傷」。

她表示，一條視頻影片顯示，警察毆打沒有武器的志願醫護團隊，而另一段影片則顯示，一名抗議者在街上被槍擊，並很可能已經死亡。

「我問過一些武器專家，他們能夠向我確認的是，不能肯定但似乎警方的武器是9毫米衝鋒槍，所以是實彈，」她說。

緬甸國內的報道提到，包括仰光在內的好幾個城市，都有安全部隊在事先不作太多警告的情況下向大規模人群開槍。

救助兒童會（Save the Children）稱，死者當中包括兩名分別為14歲和17歲的男孩，另據稱還有一名19歲的女子。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界相信緬甸軍方對抗議者使用了實彈。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在緬甸多個城市，示威者在街頭築起了路障。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在周三（3月3日）的緬甸，安全部隊鎮壓反對軍事政變的示威者，至少造成38人死亡。

在緬甸中部的蒙育瓦（Monywa），據報至少有六人遭槍擊致死。路透社引述當地一名記者指，還有至少另外30人在騷亂中受傷。

一名志願醫護向法新社（AFP）表示，在敏建（Myingyan），有至少10人受傷。「他們發射了催淚彈、橡膠子彈還有實彈，」他們說。

一名當地的示威者告訴路透社：「他們沒有對我們用水炮，沒有散開的警告，他們就是直接開槍。」

在曼德勒，一名示威學生向BBC表示，她家附近有示威者被打死。

「我想大概是10點或者10點半，警察和士兵來到這個區，然後他們開始向平民開槍。他們沒有給平民任何警告。」

「他們就是出來，然後就開始開槍。他們用橡膠子彈，但是他們也用實彈，很暴力地打死平民。」

軍方目前未對有人死亡的報道置評。

軍方在壓力下未動搖

觀望著緬甸局勢的世界各國越來越感到不安之際，緬甸軍方表示，已凖備好面對政變之後的制裁和孤立。

伯格納已經敦促聯合國採取「非常有力的措施」對待緬甸這些將軍。這名聯合國特使在與緬甸軍方副總司令對話時警告會採取這些懲罰措施。

伯格納向紐約的記者表示，軍方當時的回應是：「我們必須學會在只有很少朋友的情況下走下去。」

目前，包括美國在內的西方國家均在考慮更進一步的制裁。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國表示，周三的暴力令他們震驚。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，周三的暴力事件令美國「震驚」。他向媒體表示：「我們呼籲所有國家口徑一致，遣責緬甸軍方對其自己的民眾使用的殘忍暴力。」

他促請歷來與緬甸關係密切的中國利用其號召力來向緬甸軍方施加影響。

聯合國安理會則對狀況表示關切，但是並未明確遣責政變行動，因為俄羅斯與中國認為事件屬於該國內政，反對安理會進行遣責。

與此同時，教宗方濟各（Pope Francis）呼籲用對話「來戰勝壓制」。

東南亞各鄰國的外交部長則在周二召開了一場特別會議，討論緬甸的情況。

不過雖然各方敦促克制，只有一部分外長有要求軍方釋放昂山素季。

75歲的昂山素季在被拘禁之後，本周較早前第一次露面，通過視頻連線出席法庭庭審。

軍方表示，他們奪過政權，是因為11月大選存在舞弊的指控。昂山素季的政黨全國民主聯盟（NLD）以壓倒性的優勢當選。

不過軍方未提供相關指控的證據——相反，軍方更換了選舉委員會，並承諾會在下一年重新進行反對。

緬甸概況

緬甸在1948年脫離英國殖民統治獨立，在現代史的大部分時間裏由軍政府統治

軍政統治從2010年起開始放寬，及至2015年進行民主選舉，並在一年後建立了一個由反對派領袖昂山素季領導的政府