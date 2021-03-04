新冠疫苗：中國和南非破獲制假網絡，鹽水礦泉水冒充疫苗

圖像來源，Interpol 圖像加註文字， 在南非發現的假疫苗

國際刑警組織表示，中國和南非警方繳獲了數千劑假新冠病毒疫苗，並逮捕了數十人。在中國，警方在一家據稱生產假疫苗的工廠逮捕了80人，至少發現了3000劑假疫苗。

3名中國公民和1名贊比亞人在南非豪登省的一個倉庫被拘捕，警方在那裏發現了2400劑已裝進小玻璃瓶的疫苗針劑。

目前尚不清楚逮捕的具體時間。

南非《星期日泰晤士報》在12月底報道了這一發現。國際刑警組織在周三（3月3日）的聲明中說，他們還收到了其他有關假疫苗鏈條的報告。

圖像來源，Interpol 圖像加註文字， 南非一處倉庫裏發現了假疫苗。

國際刑警組織總部設在法國里昂，致力於促進警察力量與控制犯罪的國際合作。據約翰·霍普金斯大學統計，新冠病毒已在全球奪走了250多萬人的生命，感染了近1.15億人。

國際刑警組織在宣佈搗毀疑似假疫苗網絡時強調，「目前沒有獲批疫苗在網上出售」。

聲明稱：「任何在網站或暗網上宣傳的疫苗都是不合法的，都沒有經過測試，而且可能是危險的。」

疫苗是戰勝疫情的重要工具。最近幾個月，各國醫療部門批准了越來越多的產品，但全球範圍的採購競爭仍然非常激烈。

警方發現了什麼？

國際刑警組織表示，在南非豪登省的傑密斯頓，警方發現了大約400瓶——相當於大約2400劑假疫苗，以及大量假3M口罩。

國際刑警組織公布了倉庫裏箱子和包裹的圖片。

南非警方發言人（Vish Naidoo）表示，事實證明，與國際刑警組織其他成員國的合作「非常有效。逮捕了試圖向南非境內無戒備的人兜售假疫苗的外國公民」。

圖像來源，Interpol 圖像加註文字， 警方在南非發現的假疫苗倉庫

南非2月17日才開始為民眾接種疫苗，此前人們擔憂疫苗對新冠病毒變種的效力。

國際刑警組織沒有提供中國的假冒工廠的地點或更多細節。中國公安部一位發言人表示，中國警方正在開展「有針對性的預防和打擊疫苗相關犯罪活動」，並將加強與國際刑警組織和其他國家警方的建設性合作，有效預防此類犯罪。

假疫苗問題有多嚴重？

國際刑警組織秘書長斯托克（Jürgen Stock）表示，歡迎中國和南非警方的行動，但在涉及新冠病毒疫苗相關犯罪時，這「只是冰山一角」。

去年12月，該組織向194個成員國發佈了全球警報，警告防範新冠病毒疫苗的有組織犯罪網絡，並就如何識別假冒醫療產品提供了建議。

上個月，中國逮捕了假疫苗案負責人，涉案金額達到數百萬美元，其將鹽水和礦泉水作為新冠疫苗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

嫌疑人孔某生產5.8萬劑疫苗之前，曾研究過真疫苗的包裝設計。他是因類似罪行被捕的70人之一。

根據法院的判決，孔某和他的團隊獲利1800萬元人民幣（約合278萬美元），他們將鹽水或礦泉水放入注射器，作為新冠病毒疫苗出售。

一批假疫苗被走私到海外，但當時不知道被送到了哪裏。

在墨西哥上月的一起案件中，警方逮捕了6名涉嫌在北部新萊昂州販運假新冠病毒疫苗的人。