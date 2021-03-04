中美關係：民調顯示九成美國人視中國為對手 七成支持對華強硬政策

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美國民調機構皮尤研究中心3月4日最新報告顯示，89%的美國人認為中國是競爭對手或敵手，而非伙伴；近五成的人認為制約中國的影響力與實力應是美國的頭號外交政策目標。

皮尤調查顯示，大多數美國人支持對華強硬的政策。70%的受訪者稱，美國應該要求促進中國人權，儘管那會破壞與中國的經濟聯繫；只有26%的人表示，應以與中國的經貿關係為重；

53%的美國人有信心拜登總統能夠有效與中國打交道。不過這一比例與其他外交政策相比偏低。

拜登接手白宮之際，正值美中關係的歷史低點。迄今他並未大幅度修改特朗普政府的對華政策，貿易關稅、科技禁令等制裁措施依然生效，也多次強烈批評中國的香港、新疆、台灣政策。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登政府也曾多次批評中國的香港政策

拜登政府上任以來，定位中國為「最嚴峻的競爭對手」。與中方頻頻提「合作」不同，華盛頓近來對美中關係的高頻關鍵詞是「競爭」。

國務卿布林肯3日發表就職以來首場外交政策演說，形容中國是美國21世紀面臨的最大地緣政治考驗。他形容美國的對華方針是「在應競爭的領域競爭，在可合作的領域合作，在必須對抗的領域對抗」。

布林肯當日還宣佈了美國的八大外交優先事項，應對中國挑戰僅名列第八。排名更高的外交優先包括控制新冠疫情、復興經濟、加強盟友關係與應對氣候變化等。

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美國人對華觀感趨冷

皮尤中心在2月初採訪了約2600名美國成年人，調查發現67%的受訪者對中國有「冷感」，比起2018年的數據上升超過20%。其中表示對華「非常冷感」的人比兩年前翻了一倍，達到47%。

這一趨勢與日前出爐的蓋洛普（Gallup）民調相符。蓋洛普的民調顯示，美國人對中國的好感度降至歷史新低的20%，是自1979年以來最低點，甚至低於1989年天安門鎮壓事件後的數據（34%）。

中國外交部發言人汪文斌在3月3日回應關於中美關係的民調，指責特朗普政府和"美國內反華勢力「抹黑中國」，「散佈政治病毒」，「毒化」兩國的民意氛圍。

美國人反感中國人權，過半支持限制中國留學生

皮尤的研究顯示，美國人對中國的人權政策看法尤其負面，九成的美國人認為中國不尊重其人民的人身自由，五成人認為中國的人權政策對美國而言是一個極嚴重的問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國人關注中國在新疆的「種族清洗」指稱

55%的美國人認為應該限制在美學習的中國學生人數，43%的人反對限制。目前，約有37萬中國留學生在美學習，是美國國際學生最大群體。

美國對中國的負面觀感主要由共和黨人帶動。63%的共和黨人表示，遏制中國應是外交政策頭號重點，只有36%民主黨人有同感。不過，兩個數據與2018年比較都顯著上升。

當提到中國，美國人想到什麼？

皮尤研究中心還以開放性問題詢問受訪者，被問到中國時首先想到什麼。排名最高的答案是人權，佔20%，其中多提及缺乏個人自由、中國對維族人「種族滅絶」等指稱。

涉及經濟（19%）、政治制度（17%）、威脅（13%）的答案緊隨其後。

在經濟方面，受訪者對中國的一些評價是積極的，例如提及中國的快速經濟增長和無處不在的「中國製造」。一名28歲的男性受訪者表示：「中國的成績無法被否認。中國人民的生活質量在過去五十年中實現了巨大的進步。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在經濟方面，受訪者對中國的一些評價是積極的，例如提及無處不在的「中國製造」

在關於政治制度的回答中，美國人多以「極權主義」、「獨裁主義」、「共產主義」形容中國的制度。

一名57歲的男性受訪者形容中國是一個「以可怖方式監控其人民」的國家。