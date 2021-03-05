中國兩會李克強政府工作報告看點：經濟增長目標、香港選舉制度、國防預算等

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國今年的國防預算比2020年增長6.8％。

今天上午9點，中國第十三屆全國人民代表大會第四次會議在北京召開，中國總理李克強做政府工作報告。隨後，中國財政部在全國人大會議上發佈政府預算報告。

本次國際社會關注的重點包括：經濟增長目標、香港選舉制度、國防預算等。

經濟增長目標6%以上

中國將今年的經濟增長目標設定在6%以上。

李克強說，該目標「考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。」

去年，由於疫情的不確定性，政府幾十年來首次不設定年度增長目標。中國最終實現了2.3%的增長，遠低於近年來普遍的6%或更高增速，但卻是迄今為止全球主要經濟體中表現最好的。

目前新冠疫情在中國已基本得到控制，最近幾周，美國、印度等國家的確診病例大幅下降。

中國6%以上的經濟增長目標表明，中國已經凖備好採取措施來保持世界第二大經濟體的強勁增長。這對全球經濟來說是積極信號，意味著中國政府願意釋放資金以保持經濟增長，而不會為了應對債務增加而放緩經濟。

中國今年的目標遠低於許多西方經濟學家的預期。他們預測，隨著製成品出口繼續繁榮，服務業從去年疲軟中反彈，經濟增長將達到8%左右。

但李克強指出，國際、國內形勢仍然給中國的經濟增長帶來挑戰。他說，「新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻。」

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對於中國國內的挑戰，李克強說，「疫情防控仍有薄弱環節，經濟恢復基礎尚不牢固，居民消費仍受制約，投資增長後勁不足，中小微企業及個體工商戶困難較多，穩就業壓力較大。」

除了經濟增長目標，政府工作公報還設置了其他目標：

*城鎮新增就業1100萬人以上，去年為900萬人以上

*城鎮調查失業率5.5%左右，去年為6%

*居民消費價格升幅約3%，去年約為3.5%

*單位國內生產總值能耗降低3%左右

*糧食產量保持在1.3萬億斤以上

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月5日上午，李克強（右）做政府工作報告。

改革香港選舉制度

針對港澳事務，李克強在政府工作報告中重申貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」高度自治的方針。重點將集中在，落實維護國家安全的法律制度和執行機制，遏制外部勢力干預，支持港澳發展經濟、改善民生等方面。

如何改革香港的選舉制度是國際社會關注的一大焦點。

香港民主派人士曾希望在去年9月的立法會選舉中取得多數席位，隨後通過阻止政府預算通過來迫使行政長官辭職。但立法會選舉被推遲，警方以「串謀顛覆國家政權罪」拘留了47名倡導者。在本次兩會之前，就有消息稱北京將改革香港的選舉制度。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 中國全國人大會議3月5日在北京開幕。

全國人大副委員長王晨表示，本次改革的總體思路是：以對選委會重新構建及增加賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能，通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，亦要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。

王晨強調，行政長官和立法會的選舉辦法，「應符合特區實際情況，確保愛國者治港」。

國防預算增長6.8％

中國財政部在全國人大會議上發佈的政府預算報告顯示，今年的國防支出為13553.43億元人民幣，比2020年增長6.8％。該預算的增幅比去年高0.2個百分點。

在過去的一年裏，中國與美國、印度等國的軍事緊張局勢急劇加劇。喜馬拉雅山邊界、台灣和南中國海等領域都是軍事熱點。北京多次動用軍事力量威脅其宣稱擁有主權的台灣，包括多次出動戰鬥機進入台灣領空，並進行軍事演習。

近年來，中國已投入數萬億人元用於軍事現代化，目標是到2027年將人民解放軍變成「全面現代化」的作戰力量，到2050年成為與美國抗衡的「世界級」軍事力量。

肯定「中國特色大國外交」

在外交方面，政府工作報告肯定了去年的「中國特色大國外交」。

李克強表示，「堅持多邊主義，推動構建人類命運共同體。支持國際抗疫合作，倡導建設人類衛生健康共同體。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。」

今年的重點工作是，深化多雙邊和區域經濟合作，堅定維護多邊貿易體制。

政府工作報告指出，要推動區域全面經濟伙伴關係協定盡早生效實施、中歐投資協定簽署，加快中日韓自貿協定談判進程，積極考慮加入全面與進步跨太平洋伙伴關係協定。

針對中美貿易，政府工作報告指出，「在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展。」

值得注意的是，去年的政府工作報告提到「共同落實中美第一階段經貿協議」，而今年並未提到。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全國政協副主席、香港前行政長官董建華在北京人民大會堂列席人大會議後跌倒，眾人攙扶。

台灣政策重申「一個中國」和 「九二共識」

在涉及台灣的部分中，李克強重申「一個中國原則」和 「九二共識」，強調「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。

李克強說，「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共 創民族復興美好未來。」