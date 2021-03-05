緬甸政變：民眾上街悼念鄧家希 她身穿「一切都會好起來」T恤被槍殺

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄧家希穿著 "一切都會好起來的 "T恤衫參加抗議活動的畫面曾瘋傳。

周四（3月4日）人們聚集在緬甸的中部城市曼德勒街頭，參加一天前在緬甸反政變抗議活動中被槍殺的一名19歲女子的葬禮。

人們稱她為「天使」，Kyal Sin死時身穿一件印有 "一切都會好起來 "字樣的T恤。根據緬甸網民和多家台灣媒體報道，Kyal Sin為華裔，中文名為鄧家希，英文名為Angel（天使），在曼德勒任舞蹈員，也是跆拳道冠軍。

社交媒體上的悼念聲此起彼伏，許多人稱她為英雄。

自2月1日緬甸發生政變以來，緬甸一直籠罩在要求結束軍政府統治和釋放被拘留的民選領導人昂山素季的大規模抗議活動中。

根據聯合國人權辦公室的數據，到目前為止已經有超過54人在抗議中被安全部隊殺害。而其他報告認為這個數字要高得多。周三（3月3日）是政變以來最血腥的一天，全國有38名抗議者被殺。

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）呼籲緬甸安全部隊 "停止對和平抗議者的惡劣鎮壓"。

目前已有數十個國家譴責緬甸的暴力事件，但政變領導人基本對此置之不理。

而緬甸駐聯合國大使覺莫吞(Kyaw Moe Tun)在懇求國際社會幫助緬甸恢復民主後，軍方稱其被解僱。他呼籲對軍方採取 "最強有力的國際行動"。

"你看到這3-4天，我們有多少無辜和年輕的生命被奪走，"莫吞在被解僱後的第一次採訪中告訴BBC國際台的Newshour節目："我們希望緬甸人民得到的是保護。"

與此同時，軍方任命副手丁貌奈（Tin Maung Naing）代替莫吞的職位。丁貌奈辭職，並稱莫吞仍是大使。

「天使」怎麼了？

周四在曼德勒街頭，人們排隊加入「天使」的葬禮遊行路線。據路透社報道，送葬者唱著革命歌曲，高呼反政變口號。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄭家希被稱為「英雄」。

鄧家希穿著 "一切都會好起來的 "T恤衫參加抗議活動的畫面曾瘋傳。她意識到參加抗議活動的危險性，在臉書上寫下了遺書，並要求自己死後能捐獻器官。

周三與她一起參加抗議活動的Myat Thu說，她踢開一根水管以便抗議者可以把眼睛裏的催淚彈清洗掉。在警察開火時，她還曾試圖幫助他。

"她告訴我'坐下！子彈會打到你'，"他告訴路透社，"她關心和保護別人。"

Myat Thu說警察用催淚瓦斯打他們，然後子彈就來了。他說，「天使」去年自豪得成為「首投族」，她是 "快樂的女孩"。

"她愛她的家人，家人也很愛她，"他說，"我們不是在打仗。沒有理由對人用實彈。"

人們也在社交媒體上向「天使」致敬。一位朋友在臉書上寫道："我的心很傷。"

另一位說："安息吧，我的朋友。我們將革命鬥爭到底。"

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸政變：人民如何回應軍事政變？

在微博上，很多中國大陸網友轉發相關消息，對鄧家希表示悼念。

前中國調查記者孫春龍在微博認證號上寫道：」緬甸排華情緒嚴重，鄧家希用自己的生命，向緬甸人展示了一位外族對這個國家的愛。致敬家希！ ​「

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奮不顧身的抗議者團結一心

Moe Myint，BBC緬甸語記者

在一段記錄鄧家希生命最後幾分鐘的視頻中，人們看到她帶領一群年輕抗議者，當催淚彈傾瀉而下，道路另一端的安全部隊開槍射擊時，所有人都很擔心，但她大喊："我們團結嗎?"，他們高呼 "團結，團結"。"我們團結嗎？"，他們高呼 "團結，團結"。家人朋友後來說，她是一個真正鼓舞人心的領袖。

鄧家希是周三被結束生命的幾名少年之一。被稱為 "Z時代 "的他們認為未來絶不能由軍政權來塑造。但同樣的老軍隊甚至在人民用手機記錄拍攝下這些場景城裏再次犯下暴行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抗議者要求釋放被關押的民選領導人昂山素季。

一位抗議者告訴我，他從未見過警察和士兵這種非人道的殘忍行為，他們用實彈射殺手無寸鐵的抗議者，其中許多人被擊中頭部。但他堅持認為他們不會就此沉默，軍方的野蠻行為讓他更加堅定這一點。

在鄧家希的葬禮上，她的姑姑也發誓："我很悲傷，但他們（軍政府）必須盡快倒下。我們的抗爭必須勝利。"

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緬甸抗議的最新情況

抗議者對周三的死亡事件毫不畏懼，他們不僅走上緬甸最大城市仰光和曼德勒的街頭，也在其他城市和城鎮舉行抗議活動。

據新聞網站 "Myan Now "報道，數萬人在曼德勒的敏建縣（Myingyan）抗議。前一天，一名示威者在該縣被槍殺。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸曼德勒警方涉嫌發射實彈鎮壓反對軍事政變的群眾，引來國際批評。

路透社稱，警方在仰光和蒙育瓦（Monywa）開槍並用催淚彈驅散示威者。居民說，周四一早，五架戰鬥機在曼德勒上空列隊低空飛行，似乎是在展示軍力。

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）在一份聲明中說，自政變發生以來，已有包括議員和抗議者在內的1700多人被拘留。她說逮捕事件不斷升級，最近幾天有29名記者被拘留。

她警告稱由於抗議活動規模大，難以監測事態發展，數字可能會更高。

據報道，周三警察和士兵在幾個城市和城鎮用實彈開火，在此之前幾乎沒有發出警告。

抗議者說，警察使用了橡皮子彈，但也使用了實彈。巴切萊特說，有段視頻顯示警察毆打一名手無寸鐵的醫生志願者。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸政變：緬甸城市密支那傳出槍聲 全國網絡封鎖8小時

緬甸概況

緬甸在1948年脫離英國殖民統治獨立，在現代史的大部分時間裏由軍政府統治

軍政統治從2010年起開始放寬，及至2015年進行民主選舉，並在一年後建立了一個由反對派領袖昂山素季領導的政府