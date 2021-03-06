BBC調查：在臉書上被非法出售的亞馬遜雨林土地

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BBC調查：在臉書上被非法出售的亞馬遜雨林土地

在臉書Facebook上隨手一搜「森林」，竟會彈出上百幅廣告。亞馬遜雨林的大片土地正在社交媒體上被非法出售。