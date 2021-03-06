BBC調查：在臉書上被非法出售的亞馬遜雨林土地

在臉書Facebook上隨手一搜「森林」，竟會彈出上百幅廣告。亞馬遜雨林的大片土地正在社交媒體上被非法出售。

BBC巴西網記者深入調查，土著人民如何反抗入侵者，保護自己的土地，以及巴西政府如何應對。