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BBC調查：在臉書上被非法出售的亞馬遜雨林土地
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BBC調查：在臉書上被非法出售的亞馬遜雨林土地
56 分钟前
在臉書Facebook上隨手一搜「森林」，竟會彈出上百幅廣告。亞馬遜雨林的大片土地正在社交媒體上被非法出售。
BBC巴西網記者深入調查，土著人民如何反抗入侵者，保護自己的土地，以及巴西政府如何應對。
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