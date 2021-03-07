新冠疫情：美國新一輪巨額救助計劃誰能受益

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登

美國總統拜登應對新冠疫情的巨額救濟計劃周六在參議院通過。儘管共和黨參議員全部投票反對，但這一1.9萬億美元的計劃仍然獲得通過。

民主黨控制的眾議院預計將在下周二（3月16日）通過該議案。拜登稱參議院的投票是在兌現幫助人民的承諾方面「又向前邁出了一大步」。

美國百年來最嚴重的公共衛生危機已導致近52.3萬人死亡，2900萬人感染，目前失業率為6.2%。

這是美國自疫情爆發以來的第三次救助計劃，計劃向大多數美國人一次性發放1400美元。共和黨人說，這個計劃耗資太大。一些民主黨人也對某些條款提出了批評，導致該援助方案做出了一些妥協，比如將聯邦失業救濟金從每周400美元降至300美元。該計劃下，福利將延長至9月6日。

「這顯然不容易，並不總是美好的。但是這是非常需要的，迫切需要的。」拜登說。他補充說，希望該法案能在眾議院迅速通過後成為法律。

新一輪援助包括什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佛羅里達的一位志願者在發放雞蛋和牛奶。

本輪救援計劃將向美國各州和地方政府撥款3500億美元，向學校撥款約1300億美元。該計劃還將提供490億美元用於擴大新冠病毒的檢測和研究，以及140億美元用於疫苗分發。

與此同時，將失業救濟延長至9月，對數百萬長期失業的美國人來說是一次喘息。目前，他們的失業救濟將於3月中旬到期。

該法案還包括對小企業的撥款，以及更有針對性的救助：向餐館和酒吧撥款250億美元；150億美元用於航空公司，80億美元用於機場；300億美元的運輸；15億美元用於美國鐵路公司，30億美元用於航空航天製造。

反對聲音

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 將失業救濟延長至9月，對數百萬長期失業的美國人來說是一次喘息。

儘管共和黨人廣泛支持了之前的兩項救助方案，（這兩項計劃是他們在特朗普任內時白宮和參議院通過的)，但他們批評了拜登計劃的成本。

在周六的最終投票之前，他們進行了長達27個小時的馬拉松式投票，50比49的投票結果表明共和黨普遍反對。

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參議院中兩黨勢均力敵，這意味著每一位民主黨參議員都必須支持該黨的計劃。

但在周五，溫和的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）表示反對，理由是這個龐大的法案可能會使經濟過熱。經過11個小時的通宵談判才達成協議。

在降低失業救濟上達成妥協，意味著這個計劃可以進入最終投票。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，該計劃將「為更多人提供更多幫助，比聯邦政府幾十年來所做的任何事情都多」。

舒默在投票前說：「這是漫長的一天，漫長的一個夜晚，漫長的一年，但是新的一天已經到來，我們告訴美國人民，救助馬上就到。」

不過，參議院共和黨領袖麥康奈爾批評了這項援助計劃。他表示：「參議院從未以如此隨意的方式或如此不嚴格的程序支出過2萬億美元。」