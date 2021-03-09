緬甸政變：社交媒體如何成為示威者讓世界聚焦的利器

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 年輕示威者利用社交媒體記錄一切，而且是即時的現場直播。

自緬甸軍方從2月奪取政府控制權以來已經過去一個多月，緬甸各地爆發的大規模示威以及公民抗命行動仍未有減弱趨勢。

上周三（3月3日）是聯合國稱之為緬甸抗議「最血腥的一天」，至少有38名示威者身亡。

然而，年輕的抗議者並未對此感到畏懼，他們仍然肩併肩築成人牆阻擋仰光市中心的街道。

當中一些人頭戴白色頭盔，也有些人選擇用自行車頭盔；抗議者用自製的盾牌、面罩和護目鏡來進行自我防護。

但BBC記者柯爾（Freya Cole）說，抗議者們手中還有另外一個利器：手機。通過社交媒體，他們讓世界看到了抗議者遭受到的暴行。

「偷拍」

緬甸國內的示威者在社交媒體上分享了數百萬條視頻錄像，他們迫切希望讓世界看到緬甸所發生的事情和真相。

一些居民在家中尋找秘密拍攝的辦法；有些人則更加勇敢，公開拍攝街上示威的情況。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 社交媒體成了緬甸軍方暴行的證據。

「揚聲器」

一位23歲年輕女子對著臨時路障那邊的一位軍官大聲喊道，她雖然害怕，但仍將會為自由而戰。

她強忍著眼淚說：「為了那些逝者，我絶不會原諒你們，我至死都不會原諒你們」。

這名年輕女子與軍官的對話被當地記者埃·敏丹（Aye Min Thant）拍攝下來並上傳到社交媒體。

視頻已經被觀看數萬次。它也證明了社交媒體為緬甸人民發聲所發揮的關鍵作用。

高風險

緬甸公民記者的風險很高，因為任何被抓住拍攝緬甸軍方的人都可能面臨被逮捕、鎮壓，甚至喪命的風險。

不過，示威者說，這種風險是必要的。從視頻中可以看出軍隊使用了真槍實彈、催淚瓦斯以及野蠻毆打的情況，為當地的侵犯人權和暴行提供了證據。

緬甸年輕人對使用手中的數字工具維權寄予厚望，他們希望能讓聯合國以及國際社會領導人干預緬甸的軍政府統治。但是也有人擔心，沒人會傾聽和理會他們的努力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 示威者呼籲釋放昂山素季，恢復民主。

「惹錯一代人」

與以往不同的一點是，社交媒體站在了記錄這次緬甸抗爭的最前沿。

緬甸的千禧一代和Z世代（指1995-2009年間出生的人）年輕人精通社交媒體，他們利用網絡動員和提醒人們對這一事件的重視。

他們利用數字媒體工具維權，使用的一個流行口號是：「你們惹錯了一代人」（You messed with the wrong generation）。

抗議者在示威中經常高喊這一口號。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 示威者帶著簡易頭盔和自製盾牌進行自我保護。

封網噤聲

即使在年輕人中間，也有人非常擔心誤導信息的傳播和擴散。

一些視頻和圖片被廣泛分享，絲毫沒有考慮其內容和信息是否屬實；此外，還有緬甸軍方持續對該國互聯網進行管制和封網的問題，每天從凌晨1點到上午9點實行封網管制。

而晚間斷網更是引起全國上下的一片混亂和不滿。當地人指責軍方利用這一時間犯罪，並進行大規模逮捕行動。

斷網實際上讓整個緬甸陷入沉默噤聲狀態。

但是，只要網絡一恢復，緬甸的公民記者和數字維權活動人士就又開始了工作。

他們毫不動搖，決心讓世界聽到他們的聲音。

背景和訴求

2月初，緬甸發生政變，軍方拘押了民選領袖昂山素季和她領導的全國民主聯盟成員。隨後，緬甸連續多日發生大規模抗議活動，示威者要求釋放昂山素季、恢復民主。

雖然昂山素季的光環因為緬甸羅興亞人問題備受國際社會爭議，但她在緬甸仍然受到數千萬人的敬仰和愛戴。

她領導的民盟在去年11月緬甸大選中以80%的選票獲得壓倒性勝利。