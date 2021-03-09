「中國最勇敢的女律師」王宇獲頒美國國際婦女勇氣獎

圖像來源，Reuters

美國國務院在國際婦女節（3月8日）向世界各地的傑出女性頒獎，中國人權律師王宇名列其中。

當日頒發的國際婦女勇氣獎，始創於2007年，旨在表彰甘於冒個人風險、為伸張社會正義和爭取婦女權益的全球女性。這一獎項由美國駐外使領館提名，由資深美國外交官選出獲獎人。今年的線上頒獎典禮由國務卿布林肯主持，第一夫人吉爾·拜登出席致敬。

現年49歲的王宇是中國知名的人權律師，曾代理多宗政治敏感案件。

美國國務院副發言人賈莉娜·波特（Jalina Porter）對BBC中文表示，王宇是一位「非凡的女性」，對中國乃至世界的女性來說是「鼓舞人心」的榜樣。

BBC中文試圖聯繫王宇採訪，但在截稿前未收到回復。中國人權律師陳建剛8日在推特上表示，王宇與丈夫、律師包雲龍目前與外界失聯。王宇最近一次在推特上發文是在6日。

美國國務院副發言人波特表示，美方在過去24至48小時內未能聯繫上王宇。「如果我們需要為她發聲，我們會願意那樣做。」

國務卿布林肯在頒獎典禮上說，王宇本希望可以參加典禮，美方對過去兩日未能跟她取得正常聯繫表示關切。

王宇是誰？

王宇曾在2015年的 "709大抓捕"中被捕，當時中國當局在全國範圍內抓捕了上百名律師與維權人士。她遭羈押並與外界失聯超過一年，其後接受媒體採訪「公開認罪」。王宇之後澄清，當時是迫於壓力「被認罪」。

美國國務院的頒獎聲明指，王宇近年來一直遭到警察的騷擾、恐嚇、搜查以及人身攻擊，目前仍被限制出境。

去年11月，王宇被北京司法局註銷律師執業證書。

中國人權律師的處境在近年來不斷惡化，今年初有至少三名維權律師的執照被吊銷，包括代理「12名港人案」的盧思位、任全牛以及代理王全璋案件的律師襲祥棟。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國人權律師王全璋因顛覆國家政權罪而被囚四年半

8日頒獎典禮上播放了一段王宇事先錄製的影片，其中她表示，曾因代理人權案件「被打擊報復」，經歷被囚、軟禁。

王宇還說，在代理案件的過程中目睹「司法的腐敗和墮落」，呼籲更多的人能站出來「為中國法治與公平正義吶喊」。

「我作為一個法律人，還是希望能夠推進中國的法律建設，希望在中國這個社會上實現人權法治，和公平正義。」

風口浪尖上的獲獎者

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國女性的「獨立革命」

王宇並非近年首位獲頒該獎的中國女性。在2011年，北京眾澤婦女法律諮詢服務中心主任郭建梅因其在婦女維權方面的傑出工作獲獎。她當年接受BBC中文採訪時說，在中國開展婦女維權工作依然任重道遠。

郭建梅在2019年獲得被稱為「替代諾貝爾獎」的「正確生活方式獎」，當時關於她獲獎的微信文章遭到刪除。

郭建梅當年受訪時坦言，獲獎可能是雙刃劍，甚至弊大於利。「這種認可來自國際而非國內，這是讓人非常尷尬的狀態，」 她接受德國之聲採訪時說。

去年，出生在新疆伊犁的沙吾提巴（Sayragul Sauytbay）因其揭露中國新疆再教育營狀況而獲得國際婦女勇氣獎。薩吾提拜曾擔任再教育營的漢語老師，後逃至哈薩克斯坦，在瑞典獲得政治庇護。

當時，新疆自治區政府新聞發言人指責美國政府抹黑新疆，稱沙吾提巴依涉嫌偷越邊境境罪、貸款詐騙罪，從未在教培中心工作過。

本年度國際婦女勇氣獎表彰的十多名女性還包括伊朗、尼泊爾、西班牙、土耳其、阿富汗等地的活動家、婦女領袖、修女、國際象棋選手、法官等，緬甸活動人士翁斐斐（Phyoe Phyoe Aung）亦名列其中。她曾在2015年組織示威遊行而被緬甸警察暴力鎮壓，被囚超過一年。