緬甸政變：緬甸女性用紗籠抗議軍政府統治

林琳 （Lara Owen）

BBC國際部女性事物記者

圖像來源，Kuecool 圖像加註文字， 緬甸插圖家創造的圖畫：我們的塔曼、我們的旗幟、我們的勝利。

緬甸女性利用人們圍繞紗籠的迷信心理，作為奮起反抗軍方政變的工具。

在緬甸，有一種廣泛流傳的說法：如果男性從女性的筒裙「紗籠」（也稱籠基，緬甸語為塔曼或特敏）下走過，他會喪失權力或榮耀，緬甸語中把它稱為「hpone」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女性懸掛她們的塔曼。

紗籠的「威力」

為阻止保安部隊進入居民區進行逮捕行動，一些女性在街道曬衣繩上掛起了紗籠。在有些地方，似乎很有效。

一些在社交媒體上流傳的視頻顯示，警察不得不先把衣服拿下來才敢從下面穿過。

緬甸示威者呼籲結束軍人統治，釋放民選政府領導人昂山素季。昂山素季在2月1日發生的政變中受到拘禁。

緬甸軍方稱，他們的政變是為回應「選舉舞弊」而發動的，政變後，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌管大權，並下令在緬甸實行一年的國家緊急狀態。

敏昂萊長期以來在緬甸有著重要的政治影響力，即使在緬甸向民主轉型後他仍然成功地掌控軍隊大權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在大街上搭起紗籠防線阻止軍隊。

為了發動紗籠革命，緬甸女性走上街頭，利用廣泛流傳的迷信作工具。

Htun Lynn Zaw是一名學生，他解釋說，從小就受到這種宣傳：女性的塔曼不乾淨，如果男性從下面走過會減弱他們的男子氣概。他說，他的許多朋友也都相信這一說法。

生活在英國的緬甸作者和播客節目主持人MiMi Aye表示，女性活動人士利用這種性別歧視作為反擊的武器，變弊為利。

她解釋道，最初的迷信並非因為女性不純讓男性失去權力，而是因為女性被看作是性象徵或是誘惑者，可以摧毀那些軟弱的男性。

圖像來源，May Tha Zin Lei/BBC Burmese 圖像加註文字， 男士們頭戴紗籠慶祝三八婦女節。

她還解釋說，塔曼傳統上是吉祥的象徵。那些上戰場的男性往往會拿母親的一小塊塔曼捲起來當耳釘戴。在1988年的8888起義中，抗議者們還把母親的塔曼當頭巾。

而今天的女性抗議者選擇在公共場所利用塔曼的威力。她們在3月8日國際婦女節這天還把塔曼綁在旗桿上，稱這是塔曼革命的一部分。

圖像來源，May Tha Zin Lei/BBC Burmese 圖像加註文字， 年輕的抗議者舉起用紗籠做成的旗幟

圖像來源，May Tha Zin Lei/BBC Burmese

「我們的勝利」

一名叫Thinzar Shunlei Yi的民主活動人士把自己的照片上傳到網上，並寫道：「在緬甸，我的塔曼比軍隊能更好地保護我。」

一些抗議者還把衛生巾貼到軍變奪權的敏昂萊的照片上，並把它們擺放在大街中央。

他們希望這能夠讓軍隊望而卻步，因為士兵們肯定不想腳踩他們軍隊領導人的臉。

圖像來源，Thinzar Shunlei 圖像加註文字， 把紗籠做斗篷、擺出超女Pose

還有一些男性也參加了這樣的抗議，他們把塔曼纏到頭上，比如前面提到的學生Htun Lynn Zaw就是其中之一。

他在社交媒體上解釋說，這是一種賦予權力的方式，並聲援那些勇敢抗爭的女性們。

圖像來源，Htun Lynn Zaw 圖像加註文字， 三指手勢成了緬甸抗爭的標誌。

根據聯合國人權辦公室的數據，自抗議爆發以來已經至少有54人被保安部隊殺害，其中許多為女性。

政變以來，已經有十幾個國家譴責緬甸的暴力鎮壓行為，但緬甸軍事政變領導人對此置之不理。

儘管這樣，緬甸的女性抗議者拒絶被噤聲，她們繼續抗爭，包括用自己的衣服來抵制軍政府統治。