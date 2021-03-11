中美高官下周將在阿拉斯加舉行會談

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將在下周與主管外事工作的中國國務委員楊潔篪、外交部長王毅在阿拉斯加舉行會面。

這是自拜登上任美國總統以來，美中兩國高層官員的首次面談，預計將為拜登任內的美中交往定下基調。

美國國務院3月10日發表聲明指，雙方官員將在3月18日會面，討論「一系列問題」。

一名不具名的美國資深官員透露，美中官員將探討新冠疫情、氣候變化，還有多個雙方存在分歧的問題，包括香港、台灣以及中國或對澳大利亞實施的「尚未公布的經濟禁運」。

「目標是就國內政治的期許與計劃，以及國際、地區與全球性目標交換看法，」不具名官員稱。

布林肯則在推特上說，雙方會談將涉及有深刻分歧的議題。

會議地點定在阿拉斯加最大城市安克拉治，北京與華盛頓離安克拉治的距離相當，這也是美國高級官員跨越太平洋訪問時常用的經停站。

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拜登接手白宮之際，正值美中關係的歷史低點。迄今他並未大幅度修改特朗普政府的對華政策，貿易關稅、科技禁令等制裁措施依然生效，也多次強烈批評中國的香港、新疆、台灣政策，包括譴責北京當局在新疆對穆斯林少數民族進行「種族滅絶」。

美國前國家安全副顧問博明（Matt Pottinger）10日被問到美中高官會議時稱，會議安排在拜登政府上任初期，他認為美方應借此機會為未來交往「設下條件」，而非謀求達成實質成果的議程。博明是特朗普政府對華強硬政策的設計師。

博明同時對中方有意為改善中美關係而改弦更張表示懷疑。「我目前沒有看到來自北京或是上任50天的拜登政府的任何信號，顯示中方為謀求與美國發展更好的關係，而試圖改變方向，」他在胡佛研究所主辦的一場線上研討會上表示。

華盛頓、北京近日的外交表態

在美中高官的阿拉斯加會議之前，美方外交上的動作頻繁。

拜登將在本周五與日本、印度、澳大利亞的領導人舉行線上峰會。美、日、印、澳四國組成的「四方安全對話機制」被認為是拜登政府應對中國在亞太區域內影響力的一大舉措。

下周初，布林肯與美國國防部長奧斯汀將訪問東京與首爾，國務院的聲明形容日本與韓國是美國在區域內最重要的盟友。

這是拜登班子上任以來首個外訪活動，顯示其政府對亞太事務的重視。在與地區內的盟友互動的同時，美方也借阿拉斯加會談與中方交流，避免完全將北京排除在外交會談之外。

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中方近來頻頻發出希望美中關係改善的信號。中國外交部長王毅在兩會記者會中表示，中美可良性競爭，而非互相攻擊，並稱中美可在抗擊疫情、經濟復蘇、氣候變化等方面合作。

但中方謀求的合作並非不惜一切代價，王毅形容「一個中國原則」為「中美關係的政治基礎」、「不可逾越的紅線」。

楊潔篪近日也在一場面向美國商界精英的線上研討會上公開劃下紅線，警告台灣、香港、西藏、新疆等議題關乎「中國的核心利益和民族尊嚴」，「是碰不得的。」

拜登的對華政策初見端倪

美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）近日接受BBC中文專訪時表示，不同於特朗普政府，拜登政府不會聚焦美中關係的意識形態差異，轉而強調外交政策的價值觀與盟友重要性。

她指出，拜登政府未將中國標籤為敵手。「我認為拜登為改善對華關係敞開了大門，同時表明他會捍衛美國的利益。」

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拜登政府定位中國為「最嚴峻的競爭對手」。與中方頻頻提「合作」不同，華盛頓近來對美中關係的高頻關鍵詞是「競爭」。

美國國務卿布林肯近日發表就職以來首場外交政策演說，形容中國是美國21世紀面臨的最大地緣政治考驗。他表示，美國的對華方針是「在應競爭的領域競爭，在可合作的領域合作，在必須對抗的領域對抗」。